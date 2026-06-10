Anthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирда
Сешанба куни Anthropic сунъий интеллект компанияси ўзининг энг кучли Claude Mythos моделининг илк оммавий версияси — Fable 5 ни эълон қилди. Гарчи тизимда махсус хавфсизлик чоралари ўрнатилган бўлса-да, криптовалюта фойдаланувчилари ушбу технологиядан ғаразли мақсадларда фойдаланилишидан хавотир билдирмоқда. Аввалроқ компания Мйтос модели тизимли муҳим дастурларда 10 000 дан ортиқ ўта хавфли заифликларни аниқлаганини маълум қилган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Anthropic вакилларининг таъкидлашича, Fable 5 умумий фойдаланиш учун хавфсиз қилинган ва киберхавфсизлик каби нозик мавзулар бўйича сўровлар автоматик равишда Claude Опус 4.8 моделига йўналтирилади. Бироқ, киберҳужумлар орқали ўғирланган крипто активлар миқдори апрель ойида 629,7 миллион долларга етгани фонида, бу кафолатлар фойдаланувчиларни тинчлантира олмади. Моонрокк Капитал асосчиси Симон Дедикнинг фикрича, янги модел смарт-контрактлардаги хатоларни топиш харажатларини деярли нолга тушириб юборади.
Дедик DeFi (марказлашмаган молия) протоколлари учун бу жиддий огоҳлантириш эканини айтиб, аудитдан ўтмаган лойиҳалар осон нишонга айланишини таъкидлади. У фойдаланувчиларга ҳамён рухсатномаларини бекор қилишни ва маблағларни янги аппарат ҳамёнларига (ҳардваре валлетс) ўтказишни тавсия қилди. Бу каби чоралар сунъий интеллект ёрдамида амалга ошириладиган автоматлаштирилган ҳужумлардан ҳимояланиш учун зарур деб ҳисобланмоқда.
Бошқа томондан, Curve Финансе асосчиси Майкл Эгоров хавотирлар бироз бўрттирилган бўлиши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, анъанавий дастурий таъминотлар миллионлаб қатор коддан иборат бўлса, смарт-контрактлар анча кичик ва уларни таҳлил қилиш инсонлар ҳамда мавжуд AI моделлари учун ҳам қийинчилик туғдирмайди. Шунга қарамай, Anthropic'нинг Прожект Глассвинг лойиҳаси доирасида 1 000 дан ортиқ очиқ кодли лойиҳаларда 6 200 та заифлик топилгани технологиянинг қудратидан далолат беради.
…