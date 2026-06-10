Anthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирда

·31·Иқтисодиёт
Anthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирда

Сешанба куни Anthropic сунъий интеллект компанияси ўзининг энг кучли Claude Mythos моделининг илк оммавий версияси — Fable 5 ни эълон қилди. Гарчи тизимда махсус хавфсизлик чоралари ўрнатилган бўлса-да, криптовалюта фойдаланувчилари ушбу технологиядан ғаразли мақсадларда фойдаланилишидан хавотир билдирмоқда. Аввалроқ компания Мйтос модели тизимли муҳим дастурларда 10 000 дан ортиқ ўта хавфли заифликларни аниқлаганини маълум қилган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Anthropic вакилларининг таъкидлашича, Fable 5 умумий фойдаланиш учун хавфсиз қилинган ва киберхавфсизлик каби нозик мавзулар бўйича сўровлар автоматик равишда Claude Опус 4.8 моделига йўналтирилади. Бироқ, киберҳужумлар орқали ўғирланган крипто активлар миқдори апрель ойида 629,7 миллион долларга етгани фонида, бу кафолатлар фойдаланувчиларни тинчлантира олмади. Моонрокк Капитал асосчиси Симон Дедикнинг фикрича, янги модел смарт-контрактлардаги хатоларни топиш харажатларини деярли нолга тушириб юборади.

Дедик DeFi (марказлашмаган молия) протоколлари учун бу жиддий огоҳлантириш эканини айтиб, аудитдан ўтмаган лойиҳалар осон нишонга айланишини таъкидлади. У фойдаланувчиларга ҳамён рухсатномаларини бекор қилишни ва маблағларни янги аппарат ҳамёнларига (ҳардваре валлетс) ўтказишни тавсия қилди. Бу каби чоралар сунъий интеллект ёрдамида амалга ошириладиган автоматлаштирилган ҳужумлардан ҳимояланиш учун зарур деб ҳисобланмоқда.

Бошқа томондан, Curve Финансе асосчиси Майкл Эгоров хавотирлар бироз бўрттирилган бўлиши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, анъанавий дастурий таъминотлар миллионлаб қатор коддан иборат бўлса, смарт-контрактлар анча кичик ва уларни таҳлил қилиш инсонлар ҳамда мавжуд AI моделлари учун ҳам қийинчилик туғдирмайди. Шунга қарамай, Anthropic'нинг Прожект Глассвинг лойиҳаси доирасида 1 000 дан ортиқ очиқ кодли лойиҳаларда 6 200 та заифлик топилгани технологиянинг қудратидан далолат беради.

AnthropicClaude MythosКриптовалютаКиберхавфсизликDeFi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди