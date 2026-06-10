Hyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирди
Hyperliquid крипто фючерс биржасининг лобби бўлими ва Парадигм венчур капитал фирмаси АҚШ Ғазначилигини стейблкоин эмитентлари учун таклиф этилган жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш (АМЛ) ва санкциялар қоидаларини қайта кўриб чиқишга ундади. Сешанба куни эълон қилинган мактубда Hyperliquid Поликй Сентер ва Парадигм иккиламчи бозор мажбуриятларини аниқлаштириш ёки қисқартириш зарурлигини таъкидлади. Бу рухсатсиз блокчейн инфратузилмаси ва ДеФи экотизими учун кутилмаган салбий оқибатларнинг олдини олиш учун муҳим экани айтилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳар икки компания ФинСEН агентлигининг мувофиқлик мажбуриятларини мижозлар маълумотларига эга бўлган "бирламчи бозор" эмитентларига юклаш ёндашувини қўллаб-қувватлайди. Бироқ, эмитентлар фақат ҳамёнлар ва транзакцияларни кўра оладиган иккиламчи бозор учун чекланган ёндашув қўлланилиши кераклигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, рухсатсиз муҳитларда жойлаштирилган стейблкоинлар учун АМЛ ва санкция талабларини жорий этишда ҳам айнан шу тамойилга амал қилиниши лозим.
Ушбу мактуб Ғазначилик томонидан апрель ойида ГEНИУС Акт қоидаларини амалга ошириш бўйича таклиф қилинган лойиҳага жавоб бўлди. Мазкур қоида стейблкоин эмитентларидан ҳам бирламчи, ҳам иккиламчи бозорларда АҚШ қонунчилиги ёки санкцияларини бузувчи транзакцияларни блоклаш, музлатиш ёки рад этиш имкониятига эга бўлишни талаб қилади. Hyperliquid ва Парадигм ушбу таклиф эмитентлар назорат қила олмайдиган иккиламчи бозор фаолиятини ҳам қамраб олишидан хавотирда.
Экспертларнинг огоҳлантиришича, бундай қатъий мажбуриятлар эмитентларни фақат рухсат берилган (пермиссионед) муҳитларда ишлашга мажбур қилади. Бу эса АҚШ томонидан тартибга солинадиган стейблкоинларнинг марказлашмаган молия (ДеФи) тизимидан чиқиб кетишига ва бўшлиқни тартибга солинмаган, оффшордаги долларга боғланмаган муқобил криптовалюталар эгаллашига олиб келиши мумкин.
АҚШ Президенти Доналд Трумп ўтган йили стейблкоинлар ва уларнинг эмитентларини тартибга солишни назарда тутувчи ГEНИУС Акт қонунини имзолаган эди. Fedерал агентликлар ҳозирда 2027-йил январидан кечикмай кучга кириши кутилаётган ушбу қонунни амалиётга татбиқ этиш йўлларини кўриб чиқмоқда. Шу билан бирга, Сенатда КЛАРITЙ Акт деб номланган янги қонун лойиҳаси ҳам муҳокама қилинмоқда.
…