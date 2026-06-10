Hyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирди

·0·Иқтисодиёт
Hyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирди

Hyperliquid крипто фючерс биржасининг лобби бўлими ва Парадигм венчур капитал фирмаси АҚШ Ғазначилигини стейблкоин эмитентлари учун таклиф этилган жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш (АМЛ) ва санкциялар қоидаларини қайта кўриб чиқишга ундади. Сешанба куни эълон қилинган мактубда Hyperliquid Поликй Сентер ва Парадигм иккиламчи бозор мажбуриятларини аниқлаштириш ёки қисқартириш зарурлигини таъкидлади. Бу рухсатсиз блокчейн инфратузилмаси ва ДеФи экотизими учун кутилмаган салбий оқибатларнинг олдини олиш учун муҳим экани айтилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳар икки компания ФинСEН агентлигининг мувофиқлик мажбуриятларини мижозлар маълумотларига эга бўлган "бирламчи бозор" эмитентларига юклаш ёндашувини қўллаб-қувватлайди. Бироқ, эмитентлар фақат ҳамёнлар ва транзакцияларни кўра оладиган иккиламчи бозор учун чекланган ёндашув қўлланилиши кераклигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, рухсатсиз муҳитларда жойлаштирилган стейблкоинлар учун АМЛ ва санкция талабларини жорий этишда ҳам айнан шу тамойилга амал қилиниши лозим.

Ушбу мактуб Ғазначилик томонидан апрель ойида ГEНИУС Акт қоидаларини амалга ошириш бўйича таклиф қилинган лойиҳага жавоб бўлди. Мазкур қоида стейблкоин эмитентларидан ҳам бирламчи, ҳам иккиламчи бозорларда АҚШ қонунчилиги ёки санкцияларини бузувчи транзакцияларни блоклаш, музлатиш ёки рад этиш имкониятига эга бўлишни талаб қилади. Hyperliquid ва Парадигм ушбу таклиф эмитентлар назорат қила олмайдиган иккиламчи бозор фаолиятини ҳам қамраб олишидан хавотирда.

Экспертларнинг огоҳлантиришича, бундай қатъий мажбуриятлар эмитентларни фақат рухсат берилган (пермиссионед) муҳитларда ишлашга мажбур қилади. Бу эса АҚШ томонидан тартибга солинадиган стейблкоинларнинг марказлашмаган молия (ДеФи) тизимидан чиқиб кетишига ва бўшлиқни тартибга солинмаган, оффшордаги долларга боғланмаган муқобил криптовалюталар эгаллашига олиб келиши мумкин.

АҚШ Президенти Доналд Трумп ўтган йили стейблкоинлар ва уларнинг эмитентларини тартибга солишни назарда тутувчи ГEНИУС Акт қонунини имзолаган эди. Fedерал агентликлар ҳозирда 2027-йил январидан кечикмай кучга кириши кутилаётган ушбу қонунни амалиётга татбиқ этиш йўлларини кўриб чиқмоқда. Шу билан бирга, Сенатда КЛАРITЙ Акт деб номланган янги қонун лойиҳаси ҳам муҳокама қилинмоқда.

КриптоСтейблкоинДеФиИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашдиЧаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашдиБугун, 07:17Инсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиИнсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиБугун, 06:13Bitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқдаBitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқдаБугун, 05:5711 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда11 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Anthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирдаAnthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирдаБугун, 05:17Тасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирдиТасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирдиБугун, 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди