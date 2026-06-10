Трад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказади
АҚШда жойлашган Trad.Fi ускуналарини молиялаштириш платформаси яқин 48 ой ичида 650 миллион долларгача бўлган хусусий кредитларни блокчейн тармоғига (ончаин) олиб чиқиш режасини эълон қилди. Ушбу ташаббус АҚШдаги энг йирик ва энг кам рақамлаштирилган кредит бозорларидан бири — ишлаб чиқариш ускуналари, саноат тизимлари ва қуёш панелларини молиялаштирувчи триллион долларлик соҳани мақсад қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Trad.Fi маълумотларига кўра, мазкур 650 миллион доллар ҳали жойлаштирилган капитал эмас, балки блокчейнда чиқариладиган (минт) кредит линиясидир. Ҳозирда компания 85 миллион долларлик имзоланган шартномаларга эга ва яқин орада 40 миллион долларлик битимларни якунлашни кутмоқда. Лойиҳа анъанавий кредит линиялари учун ҳафталаб ёки ойлаб кетадиган вақтни бир иш кунигача қисқартириш орқали ишлаб чиқариш саноатидаги молиявий тўсиқларни бартараф этишни кўзда тутади.
Платформа доирасида инвесторлар учун ускуналар кредити бўйича инвестиция пули ҳам ташкил этилади. В3 компанияси кредитларни токенизация қилиш ва Base, Арк ҳамда Avalanche блокчейнларида тегишли ёзувларни бошқариш учун инфратузилма тақдим этади. Шу билан бирга, кредитлар билан боғлиқ ҳуқуқий ҳужжатлар ва қарз олувчиларнинг маълумотлари блокчейндан ташқарида (оффчаин) сақланади.
Ушбу ташаббус реал дунё активларини (РВА) токенизация қилиш бўйича ўсиб бораётган бозорнинг бир қисмидир. RVA.xyz маълумотларига кўра, ҳозирда ушбу секторнинг умумий қиймати 31,3 миллиард долларни ташкил этади. Шундан 14,8 миллиард доллари токенизация қилинган АҚШ ғазначилик облигациялари ҳиссасига тўғри келса, корпоратив кредитлар 1,2 миллиард доллар билан энг кичик сегмент бўлиб турибди.
…