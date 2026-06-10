Трад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказади

·10·Иқтисодиёт
Трад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказади

АҚШда жойлашган Trad.Fi ускуналарини молиялаштириш платформаси яқин 48 ой ичида 650 миллион долларгача бўлган хусусий кредитларни блокчейн тармоғига (ончаин) олиб чиқиш режасини эълон қилди. Ушбу ташаббус АҚШдаги энг йирик ва энг кам рақамлаштирилган кредит бозорларидан бири — ишлаб чиқариш ускуналари, саноат тизимлари ва қуёш панелларини молиялаштирувчи триллион долларлик соҳани мақсад қилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Trad.Fi маълумотларига кўра, мазкур 650 миллион доллар ҳали жойлаштирилган капитал эмас, балки блокчейнда чиқариладиган (минт) кредит линиясидир. Ҳозирда компания 85 миллион долларлик имзоланган шартномаларга эга ва яқин орада 40 миллион долларлик битимларни якунлашни кутмоқда. Лойиҳа анъанавий кредит линиялари учун ҳафталаб ёки ойлаб кетадиган вақтни бир иш кунигача қисқартириш орқали ишлаб чиқариш саноатидаги молиявий тўсиқларни бартараф этишни кўзда тутади.

Платформа доирасида инвесторлар учун ускуналар кредити бўйича инвестиция пули ҳам ташкил этилади. В3 компанияси кредитларни токенизация қилиш ва Base, Арк ҳамда Avalanche блокчейнларида тегишли ёзувларни бошқариш учун инфратузилма тақдим этади. Шу билан бирга, кредитлар билан боғлиқ ҳуқуқий ҳужжатлар ва қарз олувчиларнинг маълумотлари блокчейндан ташқарида (оффчаин) сақланади.

Ушбу ташаббус реал дунё активларини (РВА) токенизация қилиш бўйича ўсиб бораётган бозорнинг бир қисмидир. RVA.xyz маълумотларига кўра, ҳозирда ушбу секторнинг умумий қиймати 31,3 миллиард долларни ташкил этади. Шундан 14,8 миллиард доллари токенизация қилинган АҚШ ғазначилик облигациялари ҳиссасига тўғри келса, корпоратив кредитлар 1,2 миллиард доллар билан энг кичик сегмент бўлиб турибди.

Трад.ФиБлокчейнКриптоИнвестицияТокенизация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди