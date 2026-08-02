Ўзбекистонликларнинг Туркияга сафари кескин ошди: асосий мақсад маълум бўлди
2026 йилнинг январ–июн ойларида 127 241 нафар Ўзбекистон фуқароси Туркияга сафар қилиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24,7 фоизга ошди. Ушбу даврда мамлакатга борган ҳар беш ўзбекистонликдан тўрт нафари, аниқроғи 104 289 киши оддий саёҳатни танлаган. Шунингдек, 19 629 нафар фуқаро қариндошларни йўқлаш, 1 608 нафари даволаниш, 967 нафари хизмат юзасидан ва 748 нафари ўқиш мақсадида Туркияга борган.
2026 йилнинг дастлабки олти ойида Туркия ўзбекистонликлар энг кўп борадиган хорижий йўналишлардан бири бўлиб қолди. Ярим йил ичида ушбу мамлакатга йўл олган Ўзбекистон фуқаролари сони 127 мингдан ошиб, бир йилда қарийб чоракка кўпайди.
Рақамларнинг энг қизиқ қисми эса сафарлар сони эмас, уларнинг мақсадлар бўйича тақсимотида намоён бўлди: Туркияга борган ҳар беш ўзбекистонликдан тўрт нафари оддий саёҳатни танлаган.
Ярим йилда 127 мингдан ортиқ фуқаро Туркияга борди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида 127 241 нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда Туркияга сафар қилган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 25,2 минг нафарга ёки 24,7 фоизга ошган. Ҳисоб-китобга кўра, ўтган йилнинг биринчи ярмида Туркияга борган ўзбекистонликлар сони тахминан 102 минг нафар бўлган.
Демак, бир йил ичида Туркия йўналишидаги сафарлар сонига яна қарийб 25 минг киши қўшилган.
Асосий мақсад — саёҳат
Расмий маълумотда Туркияга борган фуқароларнинг сафар мақсадлари ҳам алоҳида кўрсатилган:
саёҳат — 104 289 нафар;
қариндошларни йўқлаш — 19 629 нафар;
даволаниш — 1 608 нафар;
хизмат юзасидан — 967 нафар;
ўқиш — 748 нафар.
Шундай қилиб, жами сафарларнинг қарийб 82 фоизи дам олиш ва саёҳат ҳиссасига тўғри келган. Қариндошларни йўқлаш мақсадида борганлар эса умумий кўрсаткичнинг 15 фоиздан ортиқ қисмини ташкил этган.
Қолган сафарлар даволаниш, хизмат вазифалари ва таълим билан боғлиқ бўлган.
Туркия энг оммабоп йўналишлар орасида олтинчи ўринда
2026 йилнинг биринчи ярмида жами 3,5 миллионга яқин Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда хорижга чиққан. Улар энг кўп Қирғиз Республикаси, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Саудия Арабистонига борган.
Туркия эса 127 241 нафар ташриф буюрувчи билан ўзбекистонликлар энг кўп сафар қилган давлатлар орасида олтинчи ўринни эгаллаган. Ундан кейин БАА, Хитой, Миср ва Ветнам жойлашган.
Бу рақамлар Туркия нафақат денгиз бўйида дам олиш, балки қариндошларни кўриш, даволаниш, иш ва таълим учун ҳам танланаётган кўп йўналишли манзилга айланганини кўрсатади.
Саёҳатчилар сони ҳар куни юзлаб кишига тенг
Олти ойлик натижа кунлик ўртача кўрсаткичга айлантирилса, 2026 йилнинг биринчи ярмида ҳар куни қарийб 700 нафар ўзбекистонлик Туркияга йўл олган.
Уларнинг тахминан 576 нафари саёҳат, 108 нафари эса қариндошларини йўқлаш мақсадида борган. Бу расмий рақамлар асосида қилинган ўртача ҳисоб бўлиб, мавсумларга қараб кунлик оқим кескин фарқ қилиши мумкин.
Ўзбекистонга келган туркияликлар ҳам кўпаймоқда
Икки давлат ўртасидаги туристик ҳаракат фақат бир томонлама эмас. 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Туркиядан Ўзбекистонга 95 466 нафар фуқаро туристик мақсадларда ташриф буюрган.
Шу даврда Туркия Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ юборган давлатлар орасида саккизинчи ўринни эгаллаган.
Демак, биринчи ярим йилликда Ўзбекистондан Туркияга борганлар сони Туркиядан Ўзбекистонга келганлардан қарийб 32 минг нафарга кўп бўлган.
Туркияга қизиқиш пасаймаяпти
24,7 фоизлик ўсиш Туркиянинг ўзбекистонликлар орасидаги оммабоплиги тобора ортаётганини кўрсатмоқда. Айниқса, 104 мингдан зиёд фуқаронинг айнан саёҳат мақсадини танлагани ушбу йўналишда дам олишга бўлган талаб юқорилигини яққол намоён қилади.
Шу билан бирга, қариндошларни йўқлаш учун борганлар сонининг салмоқли экани икки мамлакат ўртасидаги инсоний ва оилавий алоқалар ҳам сафарлар оқимида муҳим ўрин тутишини кўрсатади.
Сиз ҳам сўнгги бир йилда Туркияга сафар қилдингизми? Ушбу йўналишни танлашингизга нима сабаб бўлганини изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…