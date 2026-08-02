Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи
Аргентина терма жамоаси ва Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алварес яна бир бор ўзгаришларга қўл уриб, фаолиятини бошқа топ-клубда давом эттириш истагида эканини очиқ айтди. ESPN маълумотига кўра, футболчининг асосий орзу қилинган манзили сифатида Барселона кўрсатилмоқда, бироқ бу вазият трансфер бозорида кескин рақобатни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 2024-йилда Жулиан Алварес Манчестер Сити сафини тарк этиб, 82 миллион фунт стерлинг эвазига Атлетико Мадрид сафига келиб қўшилган эди. Унинг бу қарорига асосий сабаб Эрлинг Холанд соясида қолишни истамангани ва асосий қаҳрамонга айланиш нияти бўлганди. Бироқ Мадрид клубидаги дастлабки давр ҳужумчининг режаларидек силлиқ кечмади.
Атлетико сафидаги қийинчиликларДиего Симеоне жамоасида бош ролни ижро этишни бошлаганига қарамай, Алварес ўзининг энг яхши фазилатларини тўла очиб бера олмаяпти. Мадридликлар ҳужумчининг ўйин услубига тўлиқ мослаша олмагани унинг натижаларида ҳам акс этди. Агар дебют мавсумида у Ла Лигада таъсирчан 17 та гол урган бўлса, кейинги мавсумда бу кўрсаткич 8 тага тушиб кетди.
Ҳозирда 26 ёшни қарши олган ва энг кучли спорт формасига кириб бораётган аргентиналик футболчи яна янги чақирувга муҳтожлигини англаб етди. Унинг амбициялари доимо юқори бўлиб, совринлар учун курашиш ва ўз имкониятларини максимал даражада намоён этишни мақсад қилган.
Барселона вариантининг афзалликлариESPN хабарига кўра, футболчининг ўзи айнан Барселона жамоасига ўтишни афзал кўрмоқда. Каталонияликлар ҳам бу қизиқишни яширмаётгани сабабли Атлетико Мадрид раҳбарияти билан муносабатлар кескинлашган. Мадридликлар ўз ҳужумчисини асосий рақибига сотишни истамаяпти ва трансфернинг олдини олиш учун ҳар қандай чорани кўришга тайёр.
Бу вазиятда Англия Премер-лигасининг янги чемпиони бўлган Арсенал клуби ҳам даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда. Бироқ таҳлилчиларнинг фикрича, Лондон клуби бу трансфер урушига аралашмагани маъқул. Жулиан Алварес услуби жиҳатидан айнан Барселона жамоасига мос келади ва у ўз олдига қўйган улкан мақсадларга Spotify Камп Ноу стадионида эришиш имконияти юқори.
Алвареснинг ўзи ҳам Аргентина терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионати саралаши вақтидаги интервюларида вазиятга аниқлик киритиб ўтган эди. "Мен ҳар доим ҳалол бўлишга ҳаракат қиламан. Атлетико вакиллари билан керакли суҳбатни ўтказдим. Ўйлашимча, барча учун энг мақбул йўл бу трансфердир", деган эди ҳужумчи ўз орзуларини амалга ошириш йўлида.
…