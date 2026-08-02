Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи

·0·Спорт
Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи

Аргентина терма жамоаси ва Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алварес яна бир бор ўзгаришларга қўл уриб, фаолиятини бошқа топ-клубда давом эттириш истагида эканини очиқ айтди. ESPN маълумотига кўра, футболчининг асосий орзу қилинган манзили сифатида Барселона кўрсатилмоқда, бироқ бу вазият трансфер бозорида кескин рақобатни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 2024-йилда Жулиан Алварес Манчестер Сити сафини тарк этиб, 82 миллион фунт стерлинг эвазига Атлетико Мадрид сафига келиб қўшилган эди. Унинг бу қарорига асосий сабаб Эрлинг Холанд соясида қолишни истамангани ва асосий қаҳрамонга айланиш нияти бўлганди. Бироқ Мадрид клубидаги дастлабки давр ҳужумчининг режаларидек силлиқ кечмади.

Атлетико сафидаги қийинчиликлар

Диего Симеоне жамоасида бош ролни ижро этишни бошлаганига қарамай, Алварес ўзининг энг яхши фазилатларини тўла очиб бера олмаяпти. Мадридликлар ҳужумчининг ўйин услубига тўлиқ мослаша олмагани унинг натижаларида ҳам акс этди. Агар дебют мавсумида у Ла Лигада таъсирчан 17 та гол урган бўлса, кейинги мавсумда бу кўрсаткич 8 тага тушиб кетди.

Ҳозирда 26 ёшни қарши олган ва энг кучли спорт формасига кириб бораётган аргентиналик футболчи яна янги чақирувга муҳтожлигини англаб етди. Унинг амбициялари доимо юқори бўлиб, совринлар учун курашиш ва ўз имкониятларини максимал даражада намоён этишни мақсад қилган.

Барселона вариантининг афзалликлари

ESPN хабарига кўра, футболчининг ўзи айнан Барселона жамоасига ўтишни афзал кўрмоқда. Каталонияликлар ҳам бу қизиқишни яширмаётгани сабабли Атлетико Мадрид раҳбарияти билан муносабатлар кескинлашган. Мадридликлар ўз ҳужумчисини асосий рақибига сотишни истамаяпти ва трансфернинг олдини олиш учун ҳар қандай чорани кўришга тайёр.

Бу вазиятда Англия Премер-лигасининг янги чемпиони бўлган Арсенал клуби ҳам даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда. Бироқ таҳлилчиларнинг фикрича, Лондон клуби бу трансфер урушига аралашмагани маъқул. Жулиан Алварес услуби жиҳатидан айнан Барселона жамоасига мос келади ва у ўз олдига қўйган улкан мақсадларга Spotify Камп Ноу стадионида эришиш имконияти юқори.

Алвареснинг ўзи ҳам Аргентина терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионати саралаши вақтидаги интервюларида вазиятга аниқлик киритиб ўтган эди. "Мен ҳар доим ҳалол бўлишга ҳаракат қиламан. Атлетико вакиллари билан керакли суҳбатни ўтказдим. Ўйлашимча, барча учун энг мақбул йўл бу трансфердир", деган эди ҳужумчи ўз орзуларини амалга ошириш йўлида.

Жулиан АлваресБарселонаАтлетико МадридЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиМатеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиБугун, 16:55Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 16:18Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиЧелси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиБугун, 16:10Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинРандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинБугун, 15:35Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда