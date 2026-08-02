Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқда
АҚШнинг Флорида штати ҳукумати электромобиллар учун мўлжалланган қарийб 200 миллион доллар миқдоридаги федерал маблағни янги турдаги транспорт – электр учиш ва қўниш аппаратлари (эВТОЛ) учун инфратузилма яратишга йўналтиришга қарор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу қадам штатда ҳаво трафигини ривожлантириш ва транспорт тизимидаги юкламани камайтиришга қаратилган муҳим бурилиш бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Натионал Электрик Веҳикле Инфраструктуре (НEVИ) дастури доирасида ажратилган маблағлар дастлаб электромобилларни зарядлаш станциялари тармоғини кенгайтириш учун мўлжалланган эди. Ушбу молиялаштириш АҚШда қабул қилинган икки партиявий инфратузилма қонунига асосланган ҳолда амалга оширилиши керак эди.
Бироқ Флорида транспорт департаменти (Флорида Департмент оф Транспортатион) ажратилган маблағларни ўз вақтида ўзлаштирмади. Расмийларнинг таъкидлашича, хусусий компаниялар аллақачон штат бўйлаб электромобиллар учун етарли даражада зарядлаш тармоқларини мустақил равишда барпо этган ва бу йўналишда қўшимча давлат маблағига эҳтиёж қолмаган.
Янги қоидалар ва инфратузилма режасиМаблағларни бошқа мақсадга йўналтириш имконияти Доналд Трамп маъмурияти томонидан НEVИ дастури қоидаларига киритилган ўзгартиришлардан сўнг юзага келди. Янги талабларга кўра, асосий зарядлаш йўлакларини тўлиқ қуриб битказган штатлар маблағларни ҳар қандай жамоат йўллари ёки жамоат объектларидаги электр транспортини зарядлаш эҳтиёжларига сарфлаши мумкин.
Штат расмийлари мазкур молиялаштириш ёрдамида вертикал учувчи аппаратлар учун 32 та махсус қўниш майдончаси ва уларга хизмат кўрсатувчи зарядлаш станцияларини қуришни режалаштирмоқда. Ушбу майдончалар аэропортлар, элита турар-жой мажмуалари ҳамда гольф-клублар ҳудудида жойлаштирилиши кўзда тутилган.
Ҳаво таксилари истиқболлариМиами Ҳералд нашри маълумотларига кўра, келажакдаги ҳаво транспорти тармоғи асосий инфратузилма объектлари орасидаги қисқа шаҳар йўналишларига мўлжалланади. Сиғими 4-5 нафаргача йўлакни ташкил этувчи кичик электр учиш аппаратлари Флорида автомобил йўлларидаги тирбандликларни камайтиришга ёрдам бериши кутилмоқда.
Шунга қарамай, электр аэротахилар тармоғи ҳозирча ривожланишнинг бошланғич босқичида турибди. Ҳозирда бир қатор стартаплар серияли электр учиш аппаратларини яратиш устида ишлаётган бўлса-да, айрим компаниялар ўз эътиборини мудофаа саноати эҳтиёжларига қаратишни бошлаган.
…