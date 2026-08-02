Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқда

·0·Техно
Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқда

АҚШнинг Флорида штати ҳукумати электромобиллар учун мўлжалланган қарийб 200 миллион доллар миқдоридаги федерал маблағни янги турдаги транспорт – электр учиш ва қўниш аппаратлари (эВТОЛ) учун инфратузилма яратишга йўналтиришга қарор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу қадам штатда ҳаво трафигини ривожлантириш ва транспорт тизимидаги юкламани камайтиришга қаратилган муҳим бурилиш бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Натионал Электрик Веҳикле Инфраструктуре (НEVИ) дастури доирасида ажратилган маблағлар дастлаб электромобилларни зарядлаш станциялари тармоғини кенгайтириш учун мўлжалланган эди. Ушбу молиялаштириш АҚШда қабул қилинган икки партиявий инфратузилма қонунига асосланган ҳолда амалга оширилиши керак эди.

Бироқ Флорида транспорт департаменти (Флорида Департмент оф Транспортатион) ажратилган маблағларни ўз вақтида ўзлаштирмади. Расмийларнинг таъкидлашича, хусусий компаниялар аллақачон штат бўйлаб электромобиллар учун етарли даражада зарядлаш тармоқларини мустақил равишда барпо этган ва бу йўналишда қўшимча давлат маблағига эҳтиёж қолмаган.

Янги қоидалар ва инфратузилма режаси

Маблағларни бошқа мақсадга йўналтириш имконияти Доналд Трамп маъмурияти томонидан НEVИ дастури қоидаларига киритилган ўзгартиришлардан сўнг юзага келди. Янги талабларга кўра, асосий зарядлаш йўлакларини тўлиқ қуриб битказган штатлар маблағларни ҳар қандай жамоат йўллари ёки жамоат объектларидаги электр транспортини зарядлаш эҳтиёжларига сарфлаши мумкин.

Штат расмийлари мазкур молиялаштириш ёрдамида вертикал учувчи аппаратлар учун 32 та махсус қўниш майдончаси ва уларга хизмат кўрсатувчи зарядлаш станцияларини қуришни режалаштирмоқда. Ушбу майдончалар аэропортлар, элита турар-жой мажмуалари ҳамда гольф-клублар ҳудудида жойлаштирилиши кўзда тутилган.

Ҳаво таксилари истиқболлари

Миами Ҳералд нашри маълумотларига кўра, келажакдаги ҳаво транспорти тармоғи асосий инфратузилма объектлари орасидаги қисқа шаҳар йўналишларига мўлжалланади. Сиғими 4-5 нафаргача йўлакни ташкил этувчи кичик электр учиш аппаратлари Флорида автомобил йўлларидаги тирбандликларни камайтиришга ёрдам бериши кутилмоқда.

Шунга қарамай, электр аэротахилар тармоғи ҳозирча ривожланишнинг бошланғич босқичида турибди. Ҳозирда бир қатор стартаплар серияли электр учиш аппаратларини яратиш устида ишлаётган бўлса-да, айрим компаниялар ўз эътиборини мудофаа саноати эҳтиёжларига қаратишни бошлаган.

ФлоридаАэротаксиЭлектр транспортНEVИАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиЭйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиБугун, 16:30Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиAsus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиБугун, 15:52Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариRedmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариБугун, 15:23Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманКруссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманБугун, 14:56Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиХитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиБугун, 14:21SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади