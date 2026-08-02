Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлди
Тоттенхем жамоасининг янги аъзоси Матеус Фернандес нима сабабдан Манчестер Юнайтед таклифини рад этиб, Лондон клубини танлагани ҳақида батафсил гапириб берди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, 85 миллион фунт стерлинг эвазига амалга оширилган ушбу трансферда бош мураббий Роберто Де Зербининг шахсий ёндашуви ҳал қилувчи рол ўйнаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалиялик яримҳимоячи трансфер даврида бир нечта жиддий таклифларга эга бўлганига қарамай, Тоттенхемни танлаган. Йигирма икки ёшли футболчининг таъкидлашича, мураббийнинг унинг оиласига кўрсатган эътибори ва берган вақдлари бошқа барча молиявий ёки спорт омилларидан устун келган.
Оила ва ҳиссий боглиқлик устуворлигиМатеус Фернандеснинг сўзларига кўра, Роберто Де Зерби унинг ота-онаси инглиз тилида эркин мулоқот қилолмаслигини яхши тушунган ва уларнинг кўнглини топа олган. Мураббий футболчига унга Англияда иккинчи ота бўлишини ва доимий равишда ғамхўрлик қилишини вада қилган.
"У мени ва оиламни ўзига жалб қила олди. Де Зерби менга ҳар куни қўнғироқ қилди. Отам ва онам инглиз тилини яхши билмагани учун бу ерда ҳаммаси ҳиссиётларга асосланди. У менга ғамхўрлик қилишини, Англиядаги иккинчи отаси бўлишини айтди", дейди Фернандес The Athletic нашрига берган интервюсида.
Педро Порронинг норасмий скаут сифатидаги ролиТрансфернинг муваффақиятли якунланишида Тоттенхем ҳимоячиси Педро Порро ҳам фаол қатнашган. Sporting CP сафида бирга тўп сурган икки футболчи дўстлик ришталарини сақлаб қолган ва испанистонлик футболчи ватандошини Лондон клубига ўтишга кўндириш учун ҳаракат қилган.
Матеуснинг эслашича, у уйқудалигида Порродан қўнғироқ келган ва уйғонгач, унинг қатъий хабарини ўқиган. Педро Порро унга зудлик билан Тоттенхемга келиши кераклигини, жамоа уни ўз сафида кўришни исташини ва мураббийга айнан ўзи уни олиб келишни тавсия қилганини айтган.
Ажойиб дебют ва жисмоний ҳолатЯнги жамоасидаги илк учраёқ МК Донс жамоасига қарши кечган баҳсда Матеус Фернандес ўзини кўрсатишга улгурди. У жарима майдончаси ташқарисидан ажойиб зарба йўллаб, фаолиятидаги энг чиройли голлардан бирини киритди ва бу голни ўзининг энг севимли голи деб атади.
Шунга қарамай, мавсумолди йиғинларида бош мураббий Роберто Де Зерби ўйинчи соғлиғига эҳтиёткорона ёндашмоқда. Челси билан ўйинда майдонга тушмаган яримҳимоячи борасида мутахассис ҳеч қандай хавф йўқлигини ва футболчи ҳар қандай вақтда ўйинга тайёр эканини тасдиқлади.
…