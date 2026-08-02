Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлди

·0·Спорт
Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлди

Тоттенхем жамоасининг янги аъзоси Матеус Фернандес нима сабабдан Манчестер Юнайтед таклифини рад этиб, Лондон клубини танлагани ҳақида батафсил гапириб берди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, 85 миллион фунт стерлинг эвазига амалга оширилган ушбу трансферда бош мураббий Роберто Де Зербининг шахсий ёндашуви ҳал қилувчи рол ўйнаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалиялик яримҳимоячи трансфер даврида бир нечта жиддий таклифларга эга бўлганига қарамай, Тоттенхемни танлаган. Йигирма икки ёшли футболчининг таъкидлашича, мураббийнинг унинг оиласига кўрсатган эътибори ва берган вақдлари бошқа барча молиявий ёки спорт омилларидан устун келган.

Оила ва ҳиссий боглиқлик устуворлиги

Матеус Фернандеснинг сўзларига кўра, Роберто Де Зерби унинг ота-онаси инглиз тилида эркин мулоқот қилолмаслигини яхши тушунган ва уларнинг кўнглини топа олган. Мураббий футболчига унга Англияда иккинчи ота бўлишини ва доимий равишда ғамхўрлик қилишини вада қилган.

"У мени ва оиламни ўзига жалб қила олди. Де Зерби менга ҳар куни қўнғироқ қилди. Отам ва онам инглиз тилини яхши билмагани учун бу ерда ҳаммаси ҳиссиётларга асосланди. У менга ғамхўрлик қилишини, Англиядаги иккинчи отаси бўлишини айтди", дейди Фернандес The Athletic нашрига берган интервюсида.

Педро Порронинг норасмий скаут сифатидаги роли

Трансфернинг муваффақиятли якунланишида Тоттенхем ҳимоячиси Педро Порро ҳам фаол қатнашган. Sporting CP сафида бирга тўп сурган икки футболчи дўстлик ришталарини сақлаб қолган ва испанистонлик футболчи ватандошини Лондон клубига ўтишга кўндириш учун ҳаракат қилган.

Матеуснинг эслашича, у уйқудалигида Порродан қўнғироқ келган ва уйғонгач, унинг қатъий хабарини ўқиган. Педро Порро унга зудлик билан Тоттенхемга келиши кераклигини, жамоа уни ўз сафида кўришни исташини ва мураббийга айнан ўзи уни олиб келишни тавсия қилганини айтган.

Ажойиб дебют ва жисмоний ҳолат

Янги жамоасидаги илк учраёқ МК Донс жамоасига қарши кечган баҳсда Матеус Фернандес ўзини кўрсатишга улгурди. У жарима майдончаси ташқарисидан ажойиб зарба йўллаб, фаолиятидаги энг чиройли голлардан бирини киритди ва бу голни ўзининг энг севимли голи деб атади.

Шунга қарамай, мавсумолди йиғинларида бош мураббий Роберто Де Зерби ўйинчи соғлиғига эҳтиёткорона ёндашмоқда. Челси билан ўйинда майдонга тушмаган яримҳимоячи борасида мутахассис ҳеч қандай хавф йўқлигини ва футболчи ҳар қандай вақтда ўйинга тайёр эканини тасдиқлади.

Матеус ФернандесТоттенхемРоберто Де ЗербиAPЛТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиЖулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиБугун, 16:58Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 16:18Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиЧелси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиБугун, 16:10Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинРандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинБугун, 15:35Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда