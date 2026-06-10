Pyth Network АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқарди

·11·Иқтисодиёт
Pyth Network АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқарди

Pyth Network блокчейн оракули ва бозор маълумотлари провайдери АҚШ акциялари ҳамда товарлар учун янги нарх индексларини ишга туширди. Ушбу қадам криптовалюта биржаларида 24/7 режимида ишловчи савдо маҳсулотларини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Компаниянинг маълум қилишича, Coinbase, Kraken, дЙдХ ва Надо каби платформалар янги савдо бозорларини шакллантиришда ушбу индекслардан фойдаланишни бошлаб юборган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Pyth маълумотларига кўра, индекслар муддатсиз фючерслар, токенизация қилинган активлар, прогноз бозорлари ва деривативлар ҳисоб-китоби учун мўлжалланган. Улар анъанавий молия бозорлари ёпиқ бўлган вақтда ҳам узлуксиз мос ёзувлар нархларини тақдим этади. Дастлабки рўйхатга NVIDIA, Tesla, Apple каби йирик компания акциялари, шунингдек, Голд, Силвер, ВТИ ва Брент нефт маркалари киритилган.

Шунингдек, Pyth Network ВанEкк компаниясига тегишли МаркетВектор индекс провайдери билан ҳамкорликда сунъий интеллект, мудофаа, технология ва Хитой каби соҳаларни қамраб олувчи тематик акция индекслари фючерсларини ишлаб чиқди. Бу ташаббус Pyth'нинг институционал бозор маълумотлари хизматлари соҳасидаги фаолиятини кенгайтиради.

Ушбу янгилик реал дунё активларини (РВА) блокчейн тизимида туну кун савдо қилишга бўлган интилишни акс эттиради. Токенизация қилинган акциялар ва товарларни таклиф қилувчи платформалар Нью-Йорк ёки Лондон биржалари ёпиқ бўлганида ҳам аниқ нархларга эҳтиёж сезади. Бу эса NVIDIA акциялари ёки Брент нефти каби активлар учун узлуксиз нарх белгилаш инфратузилмасига бўлган талабни оширмоқда.

Binance Ресеарч ҳисоботига кўра, токенизация қилинган акциялар сектори йил давомида 422 фоизга ўсиб, РВА бозорининг энг тез ривожланаётган сегментига айланди. Токенизация қилинган қимматбаҳо металлар бозори ҳам худди шу даврда 39 фоизга кенгайиб, инвесторлар орасида оммалашиб бормоқда.

Pyth NetworkБлокчейнАкцияКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди