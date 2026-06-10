Robinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқда
Robinhood Секуритиес компанияси IPO андеррайтери сифатида фаолият юритиш учун расмий рухсатномани қўлга киритди. Бу қадам платформага Уолл-стритнинг йирик банклари билан бир қаторда акцияларни бирламчи жойлаштириш гуруҳларида бевосита иштирок этиш имконини беради. Компания раҳбари Влад Тенев ушбу янгиликни 2021-йилда йўлга қўйилган IPO Аксесс хизматининг мантиқий давоми деб атади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Теневнинг сўзларига кўра, эндиликда акциядорлик капитали бозорларида асосий савол чакана инвесторларга улуш ажратиш керакми деган шубҳадан, бу улушнинг ҳажми қанчалик катта бўлиши мумкинлигига ўзгарган. Ҳозирда SpaceX каби гигантлар ўз акцияларининг 30 фоизигача бўлган қисмини чакана инвесторлар учун очиқлашни кўриб чиқмоқда, бу эса Robinhood каби платформалар учун янги имкониятлар очади.
Шу билан бирга, криптовалюта биржалари ҳам анъанавий молия бозорларига параллел равишда ўз тизимларини қурмоқда. Bybit, Kraken ва Coinbase каби платформалар токенизация қилинган пре-IPO маҳсулотлари орқали хусусий компаниялар акцияларига кириш имконини бермоқда. Бу эса инвесторларга компания биржага чиқмасидан олдин ҳам инвестиция киритиш имконини яратади.
Талос ва Коин Метрикс ҳисоботига кўра, блокчейн тармоғидаги пре-IPO фючерслари нархни аниқлашда муҳим воситага айланмоқда. Масалан, Hyperliquid платформасидаги SpaceX контрактлари миллиардлаб долларлик савдо ҳажмини генерация қилмоқда. Бу каби он-чаин маълумотлар анъанавий андеррайтерлар учун бозор талабини баҳолашда қўшимча сигнал бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.
…