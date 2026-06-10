Robinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқда

·0·Иқтисодиёт
Robinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқда

Robinhood Секуритиес компанияси IPO андеррайтери сифатида фаолият юритиш учун расмий рухсатномани қўлга киритди. Бу қадам платформага Уолл-стритнинг йирик банклари билан бир қаторда акцияларни бирламчи жойлаштириш гуруҳларида бевосита иштирок этиш имконини беради. Компания раҳбари Влад Тенев ушбу янгиликни 2021-йилда йўлга қўйилган IPO Аксесс хизматининг мантиқий давоми деб атади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Теневнинг сўзларига кўра, эндиликда акциядорлик капитали бозорларида асосий савол чакана инвесторларга улуш ажратиш керакми деган шубҳадан, бу улушнинг ҳажми қанчалик катта бўлиши мумкинлигига ўзгарган. Ҳозирда SpaceX каби гигантлар ўз акцияларининг 30 фоизигача бўлган қисмини чакана инвесторлар учун очиқлашни кўриб чиқмоқда, бу эса Robinhood каби платформалар учун янги имкониятлар очади.

Шу билан бирга, криптовалюта биржалари ҳам анъанавий молия бозорларига параллел равишда ўз тизимларини қурмоқда. Bybit, Kraken ва Coinbase каби платформалар токенизация қилинган пре-IPO маҳсулотлари орқали хусусий компаниялар акцияларига кириш имконини бермоқда. Бу эса инвесторларга компания биржага чиқмасидан олдин ҳам инвестиция киритиш имконини яратади.

Талос ва Коин Метрикс ҳисоботига кўра, блокчейн тармоғидаги пре-IPO фючерслари нархни аниқлашда муҳим воситага айланмоқда. Масалан, Hyperliquid платформасидаги SpaceX контрактлари миллиардлаб долларлик савдо ҳажмини генерация қилмоқда. Бу каби он-чаин маълумотлар анъанавий андеррайтерлар учун бозор талабини баҳолашда қўшимча сигнал бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

RobinhoodIPOКриптоИнвестицияSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиКрипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиБугун, 15:19Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Бугун, 15:11Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаBitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаБугун, 14:10Пйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиПйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиБугун, 14:10Трад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказадиТрад.Фи платформаси 650 миллион долларлик хусусий кредитларни блокчейнга ўтказадиБугун, 13:17Ботаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқдаБотаних лойиҳаси Bitcoin ДеФи соҳасидаги талаб пастлиги сабабли ёпилмоқдаБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди