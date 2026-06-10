АҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилди
АҚШда истеъмол нархлари индекси (КПИ) сўнгги уч йилдаги энг юқори даражага етганига қарамай, Bitcoin (BTC) ўзининг кунлик йўқотишларини қоплади ва 2,5 фоизга ўсиб, 62,410 долларгача кўтарилди. Май ойи якунларига кўра, йиллик инфляция 4,2 фоизни ташкил этди. Ойлик ҳисобда умумий инфляция 0,5 фоизга, озиқ-овқат ва энергия ресурсларини ҳисобга олмаган базавий инфляция эса 2,9 фоизга ўсди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Инфляциянинг бундай сакраши асосан Яқин Шарқдаги кескинлик фонида нефт нархининг ошиши ва энергия ресурслари қимматлашиши билан боғлиқ. Бир қарашда, ушбу ҳисобот Bitcoin учун салбий кўриниши керак эди, чунки юқори инфляция Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш эҳтимолини камайтиради ва хатарли активларга босим ўтказади.
Бироқ, Bitcoin нархининг ошишига сабаб — кўрсаткичларнинг кутилганидан ёмонроқ чиқмаганидир. Иқтисодчилар КПИ 4,2 фоиз бўлишини олдиндан башорат қилишган эди ва амалдаги рақамлар прогнозларга мос келди. Бу эса трейдерларга Fed янада қаттиқроқ чоралар кўрмаслиги борасида умид берди ва хатарли активларни сотиб олиш учун имконият яратди.
Техник таҳлилга кўра, Bitcoin узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш зоналари, жумладан, 200 ҳафталик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) ва психологик 60,000–62,000 доллар оралиғидан қайтишга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, ушбу ўсиш ҳали тўлиқ буқа тренди қайтганини англатмайди.
…