Қуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилди

·0·Дунё
Қуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилди

АҚШнинг Калифорния штати, Лос-Анжелес яқинидаги Sunset Beach ҳудудида қуруқликка чиқиб қолган акулани бир киши яна океанга қайтараётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, воқеа шу ой бошида содир бўлган. Гувоҳларнинг айтишича, акула сувга қайтарилганидан сўнг Санта Моника қўлтиғи томон сузиб кетган ва шундан кейин уни бошқа кўришмаган.

Санта Моника қўлтиғи ва Жанубий Калифорния соҳилларида акулалар учраши одатий ҳол ҳисобланади. Сўнгги кунларда бу ҳудудда акулалар билан боғлиқ бир нечта кузатувлар ҳам қайд этилган.

Мутахассислар Калифорния соҳилларида акулалар одамлар билан тўқнашуви нисбатан кам учрашини таъкидлайди. Шу билан бирга, сувда акула кўринган жойларда эҳтиёткорликни ошириш ва хавфсизлик тавсияларига амал қилиш тавсия этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқдаИнтернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқдаБугун, 10:39АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!Бугун, 10:0810-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилдиБугун, 09:01Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаРоссияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаБугун, 07:21Ироқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиИроқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиБугун, 05:3720 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилди20 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилдиБугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда