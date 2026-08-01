Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилди

·27·Техно
Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилди
Қисқача

Xiaomi бренди ўзининг Redmi K100 Pro Max номли янги флагман смартфони ҳақида расмий маълумотларни тақдимот санасидан олдин ошкор қилди. Компания президенти Лу Вэйбиннинг сўзларига кўра, мазкур қурилма Xiaomi тарихида илк бор 185 Hz частотали ўйин OLED-панелига ега бўлиши билан аҳамиятлидир. Тақдимоти 11-август оқшомига белгиланган янги смартфон учун ҳозирнинг ўзида дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган.

Xiaomi бренди ўзининг энг илғор мобил қурилмаларидан бири ҳисобланган Redmi K100 Pro Max смартфони ҳақида расмий маълумотларни ошкор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания президенти Лу Вэйбин бўлажак флагманнинг асосий техник хусусиятлари ва имкониятларини тақдимот санасидан олдин фош этган бўлиб, қурилма ўта юқори унумдорлик ҳамда ўйин имкониятларига эътибор қаратиши билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рекорд даражадаги экран ва ўйин имкониятлари

Маълум қилинишича, тақдимот 11-август оқшомига белгиланган бўлиб, ҳозирнинг ўзида қурилма учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Янги смартфон Xiaomi тарихида илк бор 185 Hz частотали ўйин OLED-панелига эга бўлиши билан аҳамиятлидир. Ушбу дисплей ўттиздан ортиқ оммабоп ўйинларда секундига 185 кадрдан иборат частотани қўллаб-қувватлайди.

Дисплей имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида қурилмага кадрлар частотасини ошириш ҳамда тасвирни масштаблаш технологиялари киритилган бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида параллел равишда ишлай олади. Шунингдек, экран қатламининг сенсорли сўров частотаси 480 Hz ни ташкил этиб, тегинишларга жавоб қайтариш тезлигини кескин яхшилайди.

Кучли аппарат таъминоти ва сунъий интеллект

Смартфоннинг бошқарув тизими иккинчи авлод 3 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган энг янги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорига таянади. Юқори унумдорликни таъминлаш мақсадида мазкур платформага графикани қайта ишлашга масъул бўлган махсус D2 номли сунъий интеллект (СИ) чипи бириктирилган.

Лу Вэйбиннинг таъкидлашича, ушбу конфигурация ёрдамида қурилма AnTuTu бенчмарк синовида тахминан 4,56 миллион балл тўплашга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич мазкур процессор базасида ишлайдиган барча қурилмалар орасида мутлақ энг яхши натижа бўлиши кутилмоқда.

Ўйинчилар учун махсус ечимлар ва овоз

Қурилмани яратишда мобил геймерларнинг эҳтиёжлари алоҳида эътиборга олинган. Хусусан, смартфон онлайн ўйинларда интернет тармоғидаги кечикишларни сезиларли даражада камайтирадиган махсус такомиллаштирилган антенна тизими билан жиҳозланган.

Овоз сифати масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, янги флагман Соунд бй Босе акустик созламасига эга овоз тизимини олди. Ушбу тизим ўйин жараёнида қадам товушлари ҳамда ўқ отиш овозларини аниқ эшитиш ва уларнинг йўналишини тезда аниқлаш имконини беради.

XiaomiRedmiСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиРоссиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиБугун, 10:50Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиQualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиБугун, 10:28Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориЖанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориБугун, 07:58Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиОлимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиБугун, 07:28Сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаСунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаБугун, 03:59Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади