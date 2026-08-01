Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилди
Xiaomi бренди ўзининг Redmi K100 Pro Max номли янги флагман смартфони ҳақида расмий маълумотларни тақдимот санасидан олдин ошкор қилди. Компания президенти Лу Вэйбиннинг сўзларига кўра, мазкур қурилма Xiaomi тарихида илк бор 185 Hz частотали ўйин OLED-панелига ега бўлиши билан аҳамиятлидир. Тақдимоти 11-август оқшомига белгиланган янги смартфон учун ҳозирнинг ўзида дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган.
Xiaomi бренди ўзининг энг илғор мобил қурилмаларидан бири ҳисобланган Redmi K100 Pro Max смартфони ҳақида расмий маълумотларни ошкор қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания президенти Лу Вэйбин бўлажак флагманнинг асосий техник хусусиятлари ва имкониятларини тақдимот санасидан олдин фош этган бўлиб, қурилма ўта юқори унумдорлик ҳамда ўйин имкониятларига эътибор қаратиши билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рекорд даражадаги экран ва ўйин имкониятлариМаълум қилинишича, тақдимот 11-август оқшомига белгиланган бўлиб, ҳозирнинг ўзида қурилма учун дастлабки буюртмаларни қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Янги смартфон Xiaomi тарихида илк бор 185 Hz частотали ўйин OLED-панелига эга бўлиши билан аҳамиятлидир. Ушбу дисплей ўттиздан ортиқ оммабоп ўйинларда секундига 185 кадрдан иборат частотани қўллаб-қувватлайди.
Дисплей имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида қурилмага кадрлар частотасини ошириш ҳамда тасвирни масштаблаш технологиялари киритилган бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида параллел равишда ишлай олади. Шунингдек, экран қатламининг сенсорли сўров частотаси 480 Hz ни ташкил этиб, тегинишларга жавоб қайтариш тезлигини кескин яхшилайди.
Кучли аппарат таъминоти ва сунъий интеллектСмартфоннинг бошқарув тизими иккинчи авлод 3 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган энг янги Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорига таянади. Юқори унумдорликни таъминлаш мақсадида мазкур платформага графикани қайта ишлашга масъул бўлган махсус D2 номли сунъий интеллект (СИ) чипи бириктирилган.
Лу Вэйбиннинг таъкидлашича, ушбу конфигурация ёрдамида қурилма AnTuTu бенчмарк синовида тахминан 4,56 миллион балл тўплашга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич мазкур процессор базасида ишлайдиган барча қурилмалар орасида мутлақ энг яхши натижа бўлиши кутилмоқда.
Ўйинчилар учун махсус ечимлар ва овозҚурилмани яратишда мобил геймерларнинг эҳтиёжлари алоҳида эътиборга олинган. Хусусан, смартфон онлайн ўйинларда интернет тармоғидаги кечикишларни сезиларли даражада камайтирадиган махсус такомиллаштирилган антенна тизими билан жиҳозланган.
Овоз сифати масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, янги флагман Соунд бй Босе акустик созламасига эга овоз тизимини олди. Ушбу тизим ўйин жараёнида қадам товушлари ҳамда ўқ отиш овозларини аниқ эшитиш ва уларнинг йўналишини тезда аниқлаш имконини беради.
…