Йўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолди
Ҳиндистоннинг Уттараханд штатида ўроқ билан қуролланган 50 ёшли Моҳани Деви йиртқич ҳужумига учраган 67 ёшли қайнонаси Басанти Девининг ҳаётини сақлаб қолди. Ҳодиса 26 июл куни Ramнагар ўрмон хўжалиги ҳудудидаги Кунҳет қишлоғида хашак йиғиш пайтида содир бўлиб, кутилмаган зарбалардан чўчиган йўлбарс ўрмон ичкарисига қочиб кетган.
Ҳиндистоннинг Уттаракҳанд штатида содир бўлган воқеа кўпчиликни ҳайратга солди. Оддий ўроқ билан йўлбарсга қарши чиққан келин 67 ёшли қайнонасини йиртқич ҳужумидан қутқариб қолди.
Маълум қилинишича, ҳодиса 26 июль куни Рамнагар ўрмон хўжалиги ҳудудидаги Кунҳет қишлоғида юз берган. 50 ёшли Моҳани Деви қайнонаси Басанти Деви билан ўрмонга хашак йиғиш учун борган вақтда қалин буталар орасидан чиққан йўлбарс кекса аёлга ташланган.
Вазиятни кўрган келин бир лаҳза ҳам иккиланмасдан йиртқич томон югурган ва қўлидаги ўроқ билан унга бир неча марта зарба берган. Кутилмаган қаршиликдан чўчиган йўлбарс аёлни қўйиб юбориб, ўрмон ичкарисига қочиб кетган.
Жароҳатланган Басанти Деви дастлаб Рамнагардаги шифохонага етказилган. Кейинроқ унинг аҳволини янада синчиклаб назорат қилиш мақсадида Кашипурдаги хусусий клиникага ўтказишган. Шифокорлар ҳозирча беморнинг аҳволини барқарор деб баҳоламоқда.
Жабрланувчининг ўғли Пуран Чандранинг айтишича, бу қишлоқда қайд этилган илк йўлбарс ҳужуми ҳисобланади. Унинг сўзларига кўра, аҳоли хавотирда, чунки йиртқич ҳодисадан кейинги куни ҳам қишлоқ атрофида яна кўринган.
Шу муносабат билан маҳаллий аҳоли ўрмон хўжалиги идорасидан йўлбарсни тутиш учун махсус қопқон ўрнатишни ҳамда жабрланган оилага моддий ёрдам ажратишни талаб қилмоқда. Қишлоқ оқсоқоллари эса хавф сақланиб қолаётганини таъкидлаб, тезкор чоралар кўришга чақирди.
…