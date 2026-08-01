Йўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолди

·58·Дунё
Йўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолди
Қисқача

Ҳиндистоннинг Уттараханд штатида ўроқ билан қуролланган 50 ёшли Моҳани Деви йиртқич ҳужумига учраган 67 ёшли қайнонаси Басанти Девининг ҳаётини сақлаб қолди. Ҳодиса 26 июл куни Ramнагар ўрмон хўжалиги ҳудудидаги Кунҳет қишлоғида хашак йиғиш пайтида содир бўлиб, кутилмаган зарбалардан чўчиган йўлбарс ўрмон ичкарисига қочиб кетган.

Ҳиндистоннинг Уттаракҳанд штатида содир бўлган воқеа кўпчиликни ҳайратга солди. Оддий ўроқ билан йўлбарсга қарши чиққан келин 67 ёшли қайнонасини йиртқич ҳужумидан қутқариб қолди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 26 июль куни Рамнагар ўрмон хўжалиги ҳудудидаги Кунҳет қишлоғида юз берган. 50 ёшли Моҳани Деви қайнонаси Басанти Деви билан ўрмонга хашак йиғиш учун борган вақтда қалин буталар орасидан чиққан йўлбарс кекса аёлга ташланган.

Вазиятни кўрган келин бир лаҳза ҳам иккиланмасдан йиртқич томон югурган ва қўлидаги ўроқ билан унга бир неча марта зарба берган. Кутилмаган қаршиликдан чўчиган йўлбарс аёлни қўйиб юбориб, ўрмон ичкарисига қочиб кетган.

Жароҳатланган Басанти Деви дастлаб Рамнагардаги шифохонага етказилган. Кейинроқ унинг аҳволини янада синчиклаб назорат қилиш мақсадида Кашипурдаги хусусий клиникага ўтказишган. Шифокорлар ҳозирча беморнинг аҳволини барқарор деб баҳоламоқда.

Жабрланувчининг ўғли Пуран Чандранинг айтишича, бу қишлоқда қайд этилган илк йўлбарс ҳужуми ҳисобланади. Унинг сўзларига кўра, аҳоли хавотирда, чунки йиртқич ҳодисадан кейинги куни ҳам қишлоқ атрофида яна кўринган.

Шу муносабат билан маҳаллий аҳоли ўрмон хўжалиги идорасидан йўлбарсни тутиш учун махсус қопқон ўрнатишни ҳамда жабрланган оилага моддий ёрдам ажратишни талаб қилмоқда. Қишлоқ оқсоқоллари эса хавф сақланиб қолаётганини таъкидлаб, тезкор чоралар кўришга чақирди.

УттаракхандҲиндистонРамнагарКашипур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Бугун, 11:56Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиОшқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиБугун, 11:5313 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди 13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди Бугун, 11:48Киев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиКиев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиБугун, 11:47Қуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилдиҚуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилдиБугун, 11:22Интернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқдаИнтернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқдаБугун, 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда