Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этади
Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида имзоланган янги битимга кўра, Ўзбекистон фуқаролари Қирғизистонга доимий яшаш учун кўчиб ўтган тақдирда ҳам тайинланган пенсиясини олишда давом етади. Мазкур ҳужжат 30 июл куни Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги учрашувлар доирасида имзоланди. Келишувга мувофиқ, ҳар бир давлат фуқаронинг ўз ҳудудида орттирган меҳнат стажи учун мустақил равишда пенсия тайинлайди ва уни тўлаб боради.
Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида пенсия таъминоти соҳасида муҳим келишув имзоланди. Энди Ўзбекистон фуқаролари Қирғизистонга доимий яшаш учун кўчиб ўтган тақдирда ҳам тайинланган пенсиясини олишда давом этади.
Мазкур ҳужжат 30 июль куни Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги учрашувлар доирасида икки давлат ҳукуматлари ўртасида имзоланди. Битим давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, икки мамлакат ҳудудида меҳнат қилган фуқароларнинг ижтимоий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган.
Келишувга кўра, ҳар бир давлат фуқаронинг ўз ҳудудида орттирган меҳнат (суғурта) стажи учун мустақил равишда пенсия тайинлайди ва уни тўлаб боради. Пенсия миқдори эса ҳар бир мамлакатнинг миллий қонунчилиги асосида, иш стажи, иш ҳақи ҳамда тўланган суғурта бадалларидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади.
Энг муҳим янгиликлардан бири — бир давлатда тайинланган пенсияни пенсионер иккинчи давлат ҳудудига кўчиб ўтганидан кейин ҳам олиш имконияти кафолатланади. Бу эса икки мамлакат ўртасида доимий яшаш учун кўчиб ўтадиган фуқароларга катта енгиллик яратади.
Шунингдек, битим доирасида Ўзбекистон ва Қирғизистон фуқаролари учун пенсия таъминотида тенг ҳуқуқлар белгиланди. Ҳужжатда дафн этиш нафақаси, тиббий-ижтимоий экспертиза, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ҳамда ваколатли идоралар ўртасида ахборот алмашиш тартиблари ҳам назарда тутилган.
Битимнинг ўтиш қоидаларига мувофиқ, у кучга киргунига қадар тўпланган меҳнат стажи миллий қонунчилик ҳамда 1992 йил 13 мартда имзоланган МДҲ давлатлари ўртасидаги келишув асосида ҳисобга олинади.
Бу келишув икки давлат ўртасидаги ижтимоий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаб, фуқароларнинг пенсия ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишга хизмат қилиши кутилмоқда.
…