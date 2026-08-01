Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этади

·17·Ўзбекистон
Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этади
Қисқача

Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида имзоланган янги битимга кўра, Ўзбекистон фуқаролари Қирғизистонга доимий яшаш учун кўчиб ўтган тақдирда ҳам тайинланган пенсиясини олишда давом етади. Мазкур ҳужжат 30 июл куни Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги учрашувлар доирасида имзоланди. Келишувга мувофиқ, ҳар бир давлат фуқаронинг ўз ҳудудида орттирган меҳнат стажи учун мустақил равишда пенсия тайинлайди ва уни тўлаб боради.

Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида пенсия таъминоти соҳасида муҳим келишув имзоланди. Энди Ўзбекистон фуқаролари Қирғизистонга доимий яшаш учун кўчиб ўтган тақдирда ҳам тайинланган пенсиясини олишда давом этади.

Мазкур ҳужжат 30 июль куни Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган олий даражадаги учрашувлар доирасида икки давлат ҳукуматлари ўртасида имзоланди. Битим давлат ижтимоий суғуртаси ва пенсия таъминоти соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, икки мамлакат ҳудудида меҳнат қилган фуқароларнинг ижтимоий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган.

Келишувга кўра, ҳар бир давлат фуқаронинг ўз ҳудудида орттирган меҳнат (суғурта) стажи учун мустақил равишда пенсия тайинлайди ва уни тўлаб боради. Пенсия миқдори эса ҳар бир мамлакатнинг миллий қонунчилиги асосида, иш стажи, иш ҳақи ҳамда тўланган суғурта бадалларидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади.

Энг муҳим янгиликлардан бири — бир давлатда тайинланган пенсияни пенсионер иккинчи давлат ҳудудига кўчиб ўтганидан кейин ҳам олиш имконияти кафолатланади. Бу эса икки мамлакат ўртасида доимий яшаш учун кўчиб ўтадиган фуқароларга катта енгиллик яратади.

Шунингдек, битим доирасида Ўзбекистон ва Қирғизистон фуқаролари учун пенсия таъминотида тенг ҳуқуқлар белгиланди. Ҳужжатда дафн этиш нафақаси, тиббий-ижтимоий экспертиза, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ҳамда ваколатли идоралар ўртасида ахборот алмашиш тартиблари ҳам назарда тутилган.

Битимнинг ўтиш қоидаларига мувофиқ, у кучга киргунига қадар тўпланган меҳнат стажи миллий қонунчилик ҳамда 1992 йил 13 мартда имзоланган МДҲ давлатлари ўртасидаги келишув асосида ҳисобга олинади.

Бу келишув икки давлат ўртасидаги ижтимоий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаб, фуқароларнинг пенсия ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишга хизмат қилиши кутилмоқда.

ЎзбекистонҚирғизистонЧолпон-ОтаМДҲ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиТошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиБугун, 11:11Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиИпакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиБугун, 10:12Қирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиҚирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиБугун, 05:41Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлдиКеча, 16:38Тошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиТошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиКеча, 14:521 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?Кеча, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди