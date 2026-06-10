Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?

·0·Иқтисодиёт
Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?

Агар Bitcoin ва Ethereum бир кунда ихтиро қилинганида эди, бугун ҳеч ким Bitcoin ҳақида эшитмаган бўларди. Citi таҳлилчилари ва Google Қуантум AI тадқиқотлари шуни кўрсатмоқдаки, квант ҳисоблаш технологияларининг ривожланиши рақамли активларга ҳужум қилиш вақтини сезиларли даражада қисқартирди. Энг хавотирли хулоса шуки, Bitcoin Ethereumга қараганда анча катта квант хавфига дуч келмоқда ва бу фарқ нафақат технологияга, балки бошқарув тизимига ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Google ва Станфорд университети тадқиқотига кўра, Bitcoin криптографиясини бузиш учун зарур бўлган ҳисоблаш ресурслари аввал тахмин қилинганидан 20 баравар камроқдир. 500,000 дан камроқ жисмоний кубитга эга бўлган етарли даражада ривожланган квант компьютери Bitcoin ҳамёнининг очиқ калитидан ёпиқ калитини атиги тўққиз дақиқа ичида аниқлаши мумкин. Ҳозирча бундай машина мавжуд эмас, бироқ масъулият билан ҳаракат қилиш вақти кўплаб институтлар ўйлаганидан тезроқ қисқармоқда.

Bitcoin хавфсизлиги эллиптик эгри чизиқли рақамли имзо алгоритмларига таянади. Транзакция амалга оширилаётганда очиқ калит занжирда қисқа муддатга кўринади. Шор алгоритми асосида ишлайдиган квант компьютерлари айнан шу вақт оралиғида ёпиқ калитни қўлга киритиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, 2028-йилга келиб квант компьютерлари ушбу криптографияни бузиш даражасига етиши мумкин, бу эса тахминан 6.9 миллион BTC миқдоридаги маблағни хавф остига қўяди.

Bitcoin тизимини янгилаш назарий жиҳатдан мумкин бўлса-да, амалиётда унинг консерватив бошқарув тизими катта тўсиқдир. Масалан, СегВит ва Тапроот каби янгиланишларни жорий этиш 7-8 йил вақт олган. Ethereum эса квантга чидамлилик масаласига тизимли ёндашмоқда. 2025-йилда амалга оширилган Пектра янгиланиши ва НИСТ стандартларига асосланган йўл харитаси Ethereum платформасини квант ҳужумларидан ҳимояланган келажакка тайёрламоқда.

BitcoinEthereumКриптовалютаКвант КомпьютериБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиАҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиБугун, 16:13Крипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиКрипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиБугун, 15:19Robinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаRobinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаБугун, 15:13Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Крипто бозоридаги маблағ чиқиб кетиши: Структуравий инқирозми ёки вақтинчалик шок?Бугун, 15:11Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаBitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқдаБугун, 14:10Пйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиПйт Нетворк АҚШ акциялари ва товарлар учун узлуксиз нарх индексларини чиқардиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди