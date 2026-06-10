Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?
Агар Bitcoin ва Ethereum бир кунда ихтиро қилинганида эди, бугун ҳеч ким Bitcoin ҳақида эшитмаган бўларди. Citi таҳлилчилари ва Google Қуантум AI тадқиқотлари шуни кўрсатмоқдаки, квант ҳисоблаш технологияларининг ривожланиши рақамли активларга ҳужум қилиш вақтини сезиларли даражада қисқартирди. Энг хавотирли хулоса шуки, Bitcoin Ethereumга қараганда анча катта квант хавфига дуч келмоқда ва бу фарқ нафақат технологияга, балки бошқарув тизимига ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Google ва Станфорд университети тадқиқотига кўра, Bitcoin криптографиясини бузиш учун зарур бўлган ҳисоблаш ресурслари аввал тахмин қилинганидан 20 баравар камроқдир. 500,000 дан камроқ жисмоний кубитга эга бўлган етарли даражада ривожланган квант компьютери Bitcoin ҳамёнининг очиқ калитидан ёпиқ калитини атиги тўққиз дақиқа ичида аниқлаши мумкин. Ҳозирча бундай машина мавжуд эмас, бироқ масъулият билан ҳаракат қилиш вақти кўплаб институтлар ўйлаганидан тезроқ қисқармоқда.
Bitcoin хавфсизлиги эллиптик эгри чизиқли рақамли имзо алгоритмларига таянади. Транзакция амалга оширилаётганда очиқ калит занжирда қисқа муддатга кўринади. Шор алгоритми асосида ишлайдиган квант компьютерлари айнан шу вақт оралиғида ёпиқ калитни қўлга киритиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, 2028-йилга келиб квант компьютерлари ушбу криптографияни бузиш даражасига етиши мумкин, бу эса тахминан 6.9 миллион BTC миқдоридаги маблағни хавф остига қўяди.
Bitcoin тизимини янгилаш назарий жиҳатдан мумкин бўлса-да, амалиётда унинг консерватив бошқарув тизими катта тўсиқдир. Масалан, СегВит ва Тапроот каби янгиланишларни жорий этиш 7-8 йил вақт олган. Ethereum эса квантга чидамлилик масаласига тизимли ёндашмоқда. 2025-йилда амалга оширилган Пектра янгиланиши ва НИСТ стандартларига асосланган йўл харитаси Ethereum платформасини квант ҳужумларидан ҳимояланган келажакка тайёрламоқда.
…