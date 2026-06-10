Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватлади

·0·Иқтисодиёт
Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватлади

АҚШнинг федерал лицензияга эга криптобанки ва стейблкоин инфратузилмаси провайдери Анчораге Дигитал, АҚШ Ғазначилик вазирлиги томонидан ГEНИУС Акт доирасида таклиф этилган пул ювишга қарши кураш (АМЛ) ва санкциялар тизимини қўллаб-қувватлашини маълум қилди. Компания эълон қилган расмий мактубда ушбу қоидалар мувофиқлик ва инновациялар ўртасидаги мувозанатни тўғри сақлаши таъкидланган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Анчораге Дигитал стейблкоин эмитентларига АМЛ мажбуриятларини юклашни ўринли деб ҳисобласа-да, Ғазначиликдан иккиламчи бозор санкциялари бўйича жавобгарликка аниқлик киритишни сўради. Хусусан, компания эмитентлар ўз смарт-контрактлари орқали иккиламчи бозорда транзакция амалга ошираётган санкцияланган фойдаланувчиларни мустақил аниқлай олмагани учун қатъий жавобгарликка тортилмаслиги кераклигини таъкидламоқда.

Апрел ойида таклиф этилган янги қоидаларга кўра, стейблкоин эмитентлари Банк сирини сақлаш тўғрисидаги қонун (БСА) доирасида молиявий институтлар сифатида таснифланади. Бу уларга мижозларни текшириш (КЙК) ва шубҳали фаолият ҳақида ҳисобот бериш каби қатъий талабларни юклайди. ФинСEН ва ОФАК томонидан ишлаб чиқилган ушбу лойиҳа стейблкоин соҳасини АҚШнинг мавжуд АМЛ стандартларига мувофиқлаштиришни кўзда тутади.

Бироқ, крипто саноатининг барча вакиллари ҳам ушбу ташаббусни бирдек маъқулламаяпти. Hyperliquid ва Парадигм каби компаниялар иккиламчи бозор мажбуриятлари бўйича танқидий фикр билдириб, жорий тизим эмитентларга ўзлари бевосита алоқадор бўлмаган фойдаланувчилар учун ҳам жавобгарлик юклаши мумкинлигидан хавотирда. Анчораге Дигитал эса аниқ ва ишлайдиган қоидалар АҚШнинг келажакдаги тўлов инфратузилмасидаги етакчилигини мустаҳкамлашини қайд этган.

Анчораге ДигиталСтейблкоинАМЛАҚШ ҒазначилигиКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаБугун, 18:18ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?Бугун, 16:37Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Бугун, 16:13АҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиАҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиБугун, 16:13Крипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиКрипто бозоридаги пасайишга қарамай ончейн қимор ҳажми 14 млрд долларга етдиБугун, 15:19Robinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаRobinhood IPO андеррайтери мақомини олди ва крипто бозорига яқинлашмоқдаБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди