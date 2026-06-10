Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватлади
АҚШнинг федерал лицензияга эга криптобанки ва стейблкоин инфратузилмаси провайдери Анчораге Дигитал, АҚШ Ғазначилик вазирлиги томонидан ГEНИУС Акт доирасида таклиф этилган пул ювишга қарши кураш (АМЛ) ва санкциялар тизимини қўллаб-қувватлашини маълум қилди. Компания эълон қилган расмий мактубда ушбу қоидалар мувофиқлик ва инновациялар ўртасидаги мувозанатни тўғри сақлаши таъкидланган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Анчораге Дигитал стейблкоин эмитентларига АМЛ мажбуриятларини юклашни ўринли деб ҳисобласа-да, Ғазначиликдан иккиламчи бозор санкциялари бўйича жавобгарликка аниқлик киритишни сўради. Хусусан, компания эмитентлар ўз смарт-контрактлари орқали иккиламчи бозорда транзакция амалга ошираётган санкцияланган фойдаланувчиларни мустақил аниқлай олмагани учун қатъий жавобгарликка тортилмаслиги кераклигини таъкидламоқда.
Апрел ойида таклиф этилган янги қоидаларга кўра, стейблкоин эмитентлари Банк сирини сақлаш тўғрисидаги қонун (БСА) доирасида молиявий институтлар сифатида таснифланади. Бу уларга мижозларни текшириш (КЙК) ва шубҳали фаолият ҳақида ҳисобот бериш каби қатъий талабларни юклайди. ФинСEН ва ОФАК томонидан ишлаб чиқилган ушбу лойиҳа стейблкоин соҳасини АҚШнинг мавжуд АМЛ стандартларига мувофиқлаштиришни кўзда тутади.
Бироқ, крипто саноатининг барча вакиллари ҳам ушбу ташаббусни бирдек маъқулламаяпти. Hyperliquid ва Парадигм каби компаниялар иккиламчи бозор мажбуриятлари бўйича танқидий фикр билдириб, жорий тизим эмитентларга ўзлари бевосита алоқадор бўлмаган фойдаланувчилар учун ҳам жавобгарлик юклаши мумкинлигидан хавотирда. Анчораге Дигитал эса аниқ ва ишлайдиган қоидалар АҚШнинг келажакдаги тўлов инфратузилмасидаги етакчилигини мустаҳкамлашини қайд этган.
…