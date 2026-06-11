Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошлади

·0·Иқтисодиёт
Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошлади

Станд Вит Crypto УК ташкилоти ўзининг 286 000 нафар аъзосини криптовалюта биржаларига ўтказмаларни чеклаётган Британия банкларига қарши курашишга чақирмоқда. Фаолларнинг таъкидлашича, тартибга солинадиган платформаларга транзакцияларни ялпи тақиқлаш рақамли активлардан фойдаланиш имкониятларини чекламоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

УК Cryptoассетс Бусинесс Коунсил ҳисоботига кўра, Буюк Британия банклари томонидан крипто-транзакцияларнинг қарийб 40 фоизи блокланади ёки чекланади. Гуруҳнинг қайд этишича, кўплаб чекловлар ҳатто мамлакатнинг Финансиал Кондукт Ауторитй (ФКА) органи рўйхатидан ўтган биржаларга ҳам тегишли бўлиб, мижозларнинг индивидуал хавф профиллари инобатга олинмаяпти.

Ҳисоботда келтирилишича, биргина биржанинг ўзида бир йил давомида банклар томонидан рад этилган транзакциялар ҳажми қарийб 1 миллиард фунт стерлингни ташкил этган. Сўровда қатнашган платформаларнинг 80 фоизи блокланган ўтказмалар сони ортганини маълум қилган. Станд Вит Crypto УК ўз веб-сайтида шикоят хатларини шакллантирувчи махсус воситани ишга туширди.

КлеарБанк бош директори Марк Фаирлесс банклар крипто-тўловларга нисбатан ялпи чекловлар ўрнига хавфга асосланган ёндашувни қўллаши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кенг кўламли блокировкалар рақобатга путур етказади ва тартибга солинадиган фирмаларнинг Буюк Британияда самарали ишлашига тўсқинлик қилади.

Ушбу кампания Британия регуляторлари стаблекоинлар учун умуммиллий қоидаларни ишлаб чиқаётган бир вақтга тўғри келди. Май ойи бошида Лордлар палатаси қўмитаси стаблекоинлар бўйича таклиф этилган қоидаларни, жумладан, пул ювишга қарши назорат ва уларнинг анъанавий банк тизимига таъсирини кўриб чиқди.

BitcoinКриптовалютаБанкБуюк БританияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБанк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиАнчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиКеча, 18:13ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?Кеча, 16:37Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Кеча, 16:13АҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиАҚШда инфляция ошишига қарамай Bitcoin нархи кўтарилдиКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди