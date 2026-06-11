Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошлади
Станд Вит Crypto УК ташкилоти ўзининг 286 000 нафар аъзосини криптовалюта биржаларига ўтказмаларни чеклаётган Британия банкларига қарши курашишга чақирмоқда. Фаолларнинг таъкидлашича, тартибга солинадиган платформаларга транзакцияларни ялпи тақиқлаш рақамли активлардан фойдаланиш имкониятларини чекламоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
УК Cryptoассетс Бусинесс Коунсил ҳисоботига кўра, Буюк Британия банклари томонидан крипто-транзакцияларнинг қарийб 40 фоизи блокланади ёки чекланади. Гуруҳнинг қайд этишича, кўплаб чекловлар ҳатто мамлакатнинг Финансиал Кондукт Ауторитй (ФКА) органи рўйхатидан ўтган биржаларга ҳам тегишли бўлиб, мижозларнинг индивидуал хавф профиллари инобатга олинмаяпти.
Ҳисоботда келтирилишича, биргина биржанинг ўзида бир йил давомида банклар томонидан рад этилган транзакциялар ҳажми қарийб 1 миллиард фунт стерлингни ташкил этган. Сўровда қатнашган платформаларнинг 80 фоизи блокланган ўтказмалар сони ортганини маълум қилган. Станд Вит Crypto УК ўз веб-сайтида шикоят хатларини шакллантирувчи махсус воситани ишга туширди.
КлеарБанк бош директори Марк Фаирлесс банклар крипто-тўловларга нисбатан ялпи чекловлар ўрнига хавфга асосланган ёндашувни қўллаши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кенг кўламли блокировкалар рақобатга путур етказади ва тартибга солинадиган фирмаларнинг Буюк Британияда самарали ишлашига тўсқинлик қилади.
Ушбу кампания Британия регуляторлари стаблекоинлар учун умуммиллий қоидаларни ишлаб чиқаётган бир вақтга тўғри келди. Май ойи бошида Лордлар палатаси қўмитаси стаблекоинлар бўйича таклиф этилган қоидаларни, жумладан, пул ювишга қарши назорат ва уларнинг анъанавий банк тизимига таъсирини кўриб чиқди.
…