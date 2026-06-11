АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқда
АҚШнинг Делаваре ва Нев Жерсей штатлари криптовалюта банкоматларини (крипто-АТМ) тақиқлаш бўйича қонун лойиҳаларини илгари сурмоқда. Қонун чиқарувчилар ушбу қурилмалардан асосан фирибгарлик мақсадларида фойдаланилаётганидан жиддий хавотирда. Делаваре штати Вакиллар палатасининг Иқтисодий қўмитаси крипто-киоскларга эгалик қилиш ва уларни бошқаришни ман этувчи қонун лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Нев Жерсей штати Сенатининг Савдо қўмитаси ҳам шунга ўхшаш тақиқни бир овоздан қўллаб-қувватлади. Ҳозиргача Индиана, Теннессее ва Миннесота каби штатлар фирибгарлик ҳолатлари кўпайгани сабабли крипто-банкоматларни бутунлай тақиқлаб бўлган. FBI маълумотларига кўра, 2025-йилда ушбу қурилмалар билан боғлиқ 13,500 та шикоят келиб тушган ва зарар миқдори 388 миллион УСД дан ошган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, профессионал трейдерлар Bitcoin ёки бошқа криптовалюталарни сотиб олишда банкоматлардан фойдаланмайди. Бунинг сабаби — банкоматлардаги комиссия тўловлари 20 фоизгача етиши мумкин, онлайн биржаларда эса бу кўрсаткич бор-йўғи 0.4 фоиздан 1 фоизгача бўлади. Юқори комиссиялар ва анонимлик ушбу қурилмаларни фирибгарлар учун қулай воситага айлантирган.
Делаваре қонун лойиҳасига кўра, қонун кучга киргандан кейин барча крипто-банкоматлар 90 кун ичида олиб ташланиши шарт. Қоидабузарлик учун 10,000 УСД миқдорида жарима белгиланган. Нев Жерсей штатида эса биринчи қоидабузарлик учун 10,000 УСД, такрорий ҳолатлар учун эса 20,000 УСД миқдорида жарима қўлланилиши кўзда тутилмоқда.
…