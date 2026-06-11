АҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқда

·13·Иқтисодиёт
АҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқда

Бозор таҳлилчилари АҚШда истеъмол нархлари индекси (КПИ) май ойида йиллик 4,2 фоизга ошгани ҳақидаги маълумотлар эълон қилингач, Bitcoin ва олтин нархи жиддий босим остида қолиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Чоршанба куни эълон қилинган ушбу кўрсаткичлар АҚШ иқтисодиётидаги товар ва хизматлар нархининг кескин ўсганини кўрсатиб, Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш борасидаги умидларни чиппакка чиқарди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирда баъзи экспертлар йил охирига қадар фоиз ставкаларининг янада оширилишини башорат қилмоқдалар, бу эса криптовалюта каби хатарли активлар учун салбий янгилик ҳисобланади. Bitcoin жорий йилнинг биринчи ярмини қийинчилик билан ўтказмоқда: январ ойидан буён унинг нархи 36 фоизга, олтин эса ўзининг энг юқори чўққисидан 23 фоизга арзонлашди. Шу билан бирга, Брент ва ВТИ нефт нархлари 50 фоиздан кўпроққа қимматлашди.

Тео инвестиция фирмаси раҳбари Иггй Иоппе сўзларига кўра, КПИ маълумотлари Fedни эҳтиёткор бўлишга ва ставкаларни туширишга шошилмасликка мажбур қилади. Бу эса бозордаги ликвидлик кутилмаларини чеклаб, Bitcoin каби активларнинг ўсиш драйверисиз қолишига сабаб бўлади. Шунингдек, у реал даромадлилик юқори бўлган шароитда олтин каби даромад келтирмайдиган активларни ушлаб туриш харажатлари ошиб боришини таъкидлади.

10х Ресеарч таҳлилчиси Маркус Тиелен ҳозирги макроиқтисодий муҳит Bitcoin учун тўсиқ бўлишда давом этишини қайд этди. Унинг фикрича, ушбу маълумотлар Валл Стреэт инвесторларини Bitcoin активларига қайта сармоя киритишга ундаш учун етарли эмас. Тиелен ёз ойларида инфляцион кутилмалар янада кучайиши ва Bitcoin нархи яқин кунларда 60,000 УСД даражасидан пастга тушиши эҳтимоли юқори эканлигини башорат қилди.

BitcoinОлтинИнфляцияFedИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиЮmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиБугун, 05:5712 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:45АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди