АҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқда
Бозор таҳлилчилари АҚШда истеъмол нархлари индекси (КПИ) май ойида йиллик 4,2 фоизга ошгани ҳақидаги маълумотлар эълон қилингач, Bitcoin ва олтин нархи жиддий босим остида қолиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Чоршанба куни эълон қилинган ушбу кўрсаткичлар АҚШ иқтисодиётидаги товар ва хизматлар нархининг кескин ўсганини кўрсатиб, Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш борасидаги умидларни чиппакка чиқарди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳозирда баъзи экспертлар йил охирига қадар фоиз ставкаларининг янада оширилишини башорат қилмоқдалар, бу эса криптовалюта каби хатарли активлар учун салбий янгилик ҳисобланади. Bitcoin жорий йилнинг биринчи ярмини қийинчилик билан ўтказмоқда: январ ойидан буён унинг нархи 36 фоизга, олтин эса ўзининг энг юқори чўққисидан 23 фоизга арзонлашди. Шу билан бирга, Брент ва ВТИ нефт нархлари 50 фоиздан кўпроққа қимматлашди.
Тео инвестиция фирмаси раҳбари Иггй Иоппе сўзларига кўра, КПИ маълумотлари Fedни эҳтиёткор бўлишга ва ставкаларни туширишга шошилмасликка мажбур қилади. Бу эса бозордаги ликвидлик кутилмаларини чеклаб, Bitcoin каби активларнинг ўсиш драйверисиз қолишига сабаб бўлади. Шунингдек, у реал даромадлилик юқори бўлган шароитда олтин каби даромад келтирмайдиган активларни ушлаб туриш харажатлари ошиб боришини таъкидлади.
10х Ресеарч таҳлилчиси Маркус Тиелен ҳозирги макроиқтисодий муҳит Bitcoin учун тўсиқ бўлишда давом этишини қайд этди. Унинг фикрича, ушбу маълумотлар Валл Стреэт инвесторларини Bitcoin активларига қайта сармоя киритишга ундаш учун етарли эмас. Тиелен ёз ойларида инфляцион кутилмалар янада кучайиши ва Bitcoin нархи яқин кунларда 60,000 УСД даражасидан пастга тушиши эҳтимоли юқори эканлигини башорат қилди.
…