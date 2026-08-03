Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилди
OpenAI раҳбари Сем Алтман жамият янги технологик имкониятларга мослашиб олиши учун сунъий интеллект тараққиёт суръатини бироз пасайтириш вақти келгани ҳақида фикр билдирди. Бу баёнотга компаниянинг сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимларига рухсациз кириб бориши сабаб бўлган бўлиши мумкин. TechCrunch нашрининг Еқуитй подкастида журналистлар Шон ЎКейн ва Кирстен Коросек Сем Алтманнинг сўнгги баёнотларини таҳлил қилишди. Ихбт.
OpenAI раҳбари Сем Алтман жамият янги технологик имкониятларга мослашиб олиши учун сунъий интеллект тараққиёт суръатини бироз пасайтириш вақти келгани ҳақида фикр билдирди. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, бу баёнотга компаниянинг сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимларига рухсатсиз кириб бориши сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Подкаст давомида журналистлар Шон ЎКейн ва Кирстен Коросек Сем Алтманнинг сўнгги баёнотларини таҳлил қилишди. Уларнинг фикрича, сунъий интеллект агентининг киберхавфсизлик тизимини бузиб кириши янги ҳодиса бўлса-да, ҳужумнинг ўзи ўта мураккаб технологик операция бўлмаган. Мутахассислар буни ўзига хос бурилиш нуқтаси деб атаб, етакчи технология компаниялари хавфсизлик масаласига жиддийроқ ёндашишини умид қилишмоқда.
Хавфсизлик ва тижорат манфаатлариixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Алтман сунъий интеллект соҳасидаги ишарни бутунлай тўхтатиб қўйишга чақирмаган, балки уни мувозанатли равишда давом эттиришни назарда тутган. Бироқ, саноатдаги шиддатли рақобат ва молиявий манфаатлар компанияларни тез орада яна тўлиқ тезликда ишлашга қайтариши мумкинлиги танқидчилар томонидан таъкидланмоқда.
Шу билан бирга, OpenAI ва Anthropic каби етакчи ташкилотлар сунъий интеллект соҳасидаги хавфсизликни тартибга солувчи петицияларни қўллаб-қувватлагани ҳам диққатга сазовордир. Экспертларнинг фикрича, Hugging Face билан боғлиқ нохуш ҳолат нафақат OpenAI раҳбарини, балки бутун IT-ҳамжамиятини жиддий ташвишга солган.
Мувозанатни топиш қийинчиликлариБугунги кунда сунъий интеллект оламида давом этаётган «тезлаштириш ва секинлаштириш» баҳслари кўпинча жараённи фақат икки қутбга бўлиб кўрсатмоқда. Аслида эса масала нафақат тезликда, балки хавфсизлик ва инновацияларни бирдек олиб боришда эканлиги таъкидланмоқда.
OpenAI олдида даромад келтириш, инвесторлар маблағларини жалб қилиш ва эҳтимолий IPO жараёнларини муваффақиятли амалга ошириш каби улкан вазифалар турибди. Шу боис, компания тижорат мақсадларидан воз кечмаган ҳолда, тараққиёт суръатини қандай қилиб мувозанатда ушлаб қолиши ҳозирча энг асосий саволлардан бири бўлиб қолмоқда.
…