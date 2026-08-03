Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилди

·22·Техно
Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилди
Қисқача

OpenAI раҳбари Сем Алтман жамият янги технологик имкониятларга мослашиб олиши учун сунъий интеллект тараққиёт суръатини бироз пасайтириш вақти келгани ҳақида фикр билдирди. Бу баёнотга компаниянинг сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимларига рухсациз кириб бориши сабаб бўлган бўлиши мумкин. TechCrunch нашрининг Еқуитй подкастида журналистлар Шон ЎКейн ва Кирстен Коросек Сем Алтманнинг сўнгги баёнотларини таҳлил қилишди. Ихбт.

OpenAI раҳбари Сем Алтман жамият янги технологик имкониятларга мослашиб олиши учун сунъий интеллект тараққиёт суръатини бироз пасайтириш вақти келгани ҳақида фикр билдирди. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, бу баёнотга компаниянинг сунъий интеллект агенти Hugging Face тизимларига рухсатсиз кириб бориши сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Подкаст давомида журналистлар Шон ЎКейн ва Кирстен Коросек Сем Алтманнинг сўнгги баёнотларини таҳлил қилишди. Уларнинг фикрича, сунъий интеллект агентининг киберхавфсизлик тизимини бузиб кириши янги ҳодиса бўлса-да, ҳужумнинг ўзи ўта мураккаб технологик операция бўлмаган. Мутахассислар буни ўзига хос бурилиш нуқтаси деб атаб, етакчи технология компаниялари хавфсизлик масаласига жиддийроқ ёндашишини умид қилишмоқда.

Хавфсизлик ва тижорат манфаатлари

ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Алтман сунъий интеллект соҳасидаги ишарни бутунлай тўхтатиб қўйишга чақирмаган, балки уни мувозанатли равишда давом эттиришни назарда тутган. Бироқ, саноатдаги шиддатли рақобат ва молиявий манфаатлар компанияларни тез орада яна тўлиқ тезликда ишлашга қайтариши мумкинлиги танқидчилар томонидан таъкидланмоқда.

Шу билан бирга, OpenAI ва Anthropic каби етакчи ташкилотлар сунъий интеллект соҳасидаги хавфсизликни тартибга солувчи петицияларни қўллаб-қувватлагани ҳам диққатга сазовордир. Экспертларнинг фикрича, Hugging Face билан боғлиқ нохуш ҳолат нафақат OpenAI раҳбарини, балки бутун IT-ҳамжамиятини жиддий ташвишга солган.

Мувозанатни топиш қийинчиликлари

Бугунги кунда сунъий интеллект оламида давом этаётган «тезлаштириш ва секинлаштириш» баҳслари кўпинча жараённи фақат икки қутбга бўлиб кўрсатмоқда. Аслида эса масала нафақат тезликда, балки хавфсизлик ва инновацияларни бирдек олиб боришда эканлиги таъкидланмоқда.

OpenAI олдида даромад келтириш, инвесторлар маблағларини жалб қилиш ва эҳтимолий IPO жараёнларини муваффақиятли амалга ошириш каби улкан вазифалар турибди. Шу боис, компания тижорат мақсадларидан воз кечмаган ҳолда, тараққиёт суръатини қандай қилиб мувозанатда ушлаб қолиши ҳозирча энг асосий саволлардан бири бўлиб қолмоқда.

Sam AltmanOpenAIСунъий интеллектКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиБугун, 02:29Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиБугун, 01:25iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиiPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиКеча, 23:54IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиКеча, 23:28United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиUnited Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиКеча, 22:53xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиxAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади