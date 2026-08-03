Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчи
Англия Премер-лигасининг Ливерпул жамоаси ярим ҳимоячиси Куртис Жонсга янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси якунига етишига бир йилдан камроқ вақт қолгани боис, мерсисайдликлар уни еркин агент сифатида йўқотиб қўймаслик учун келишувни узайтиришни режалаштирмоқда.
талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия Премер-лигаси грандларидан бири Ливерпул жамоаси ярим ҳимоячиси Куртис Жонсга янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда. Ушбу қарор футболчининг жамоадоши Доминик Собослаи билан майдонда юзага келган қизғин баҳс-мунозарасига қарамасдан қабул қилингани билан эътиборга молик. Мавсумолди ўртоқлик учрашувларининг бирида юз берган бу тушунмовчиликка қарамай, раҳбарият ўйинчининг узоқ муддатли келажагини Энфилдда сақлаб қолишни устувор вазифа деб билмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Куртис Жонснинг амалдаги шартномаси якунига етишига бир йилдан камроқ вақт қолди. Шу боисдан мерсисайдликлар футболчини келаси мавсум якунида эркин агент сифатида текинга йўқотиб қўймаслик учун унинг шартномасини узайтириш масаласини жиддий ўйламоқда. Трансфер бозорида эса ярим ҳимоячига харидорлар етарли бўлиб, айниқса Италиянинг Интер клуби унинг хизматига қизиқиш билдирмоқда.
Интер клубининг уринишлари ва Ливерпулнинг талаблариИталия грандининг Куртис Жонсни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги уринишлари давом этмоқда. Милан клуби инглиз ярим ҳимоячиси учун кетма-кет таклифлар киритган бўлиб, дастлабки 25 миллион евро ва 32 миллион евролик мурожаатлар ортидан тахминан 35 миллион евро атрофида норасмий таклиф юборган эди. Бироқ Ливерпул бу рақамларни етарли деб ҳисобламаяпти ва ўйинчи учун камида 40-50 миллион евро талаб қилмоқда.
Журналист Бен Джейкобснинг таъкидлашича, Ливерпул раҳбарияти воситачилар орқали келаётган норасмий музокаралардан чарчаган. Клуб мутасаддилари агар Милан клуби чиндан ҳам Куртис Жонсни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлса, тўғридан-тўғри расмий таклиф билан чиқиши шартлигини қатъий билдирди. Шунингдек, футболчининг ўзи ҳам Италияга кўчиб ўтиш вариантига ижобий муносабатда экани айтилмоқда.
Майдондаги можаро ва жамоадаги муҳитВрехҳам жамоасига қарши ўйин вақтида Куртис Жонс ва Доминик Собослаи ўртасида сардорлик боғичи туфайли юзага келган кескин тортишув жамоатчилик эътиборидан четда қолмади. Ўша вазиятда Жереми Фримпонг ва Костас Тсимикас вазиятни тинчлантириш учун аралашишга мажбур бўлган эди. Шунга қарамай, клуб бош мураббийи ва раҳбарият футболчилар ўртасидаги бу каби ҳиссиётлар тезда унутилишига ва мавсум бошланишидан олдин жамоадаги тотувлик тикланишига ишонмоқда.
Агарда трансфер ойнаси ёпилгунга қадар Интер клуби Ливерпул талаб қилаётган суммани расман тақдим этмаса, инглиз клуби дарҳол Куртис Жонс билан янги шартнома имзолаш музокараларига киришади. Шунингдек, Андони Ираола бошчилигидаги бошқа қизиқиш билдираётган жамоалар ҳам вазиятни диққат билан кузатиб турибди. Ҳозирги паллада эса Ливерпул ўз тарбияланувчисининг келажагини тўлиқ ҳал этишни мақсад қилган.
…