Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчи

·22·Спорт
Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчи
Қисқача

Англия Премер-лигасининг Ливерпул жамоаси ярим ҳимоячиси Куртис Жонсга янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси якунига етишига бир йилдан камроқ вақт қолгани боис, мерсисайдликлар уни еркин агент сифатида йўқотиб қўймаслик учун келишувни узайтиришни режалаштирмоқда.

талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия Премер-лигаси грандларидан бири Ливерпул жамоаси ярим ҳимоячиси Куртис Жонсга янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда. Ушбу қарор футболчининг жамоадоши Доминик Собослаи билан майдонда юзага келган қизғин баҳс-мунозарасига қарамасдан қабул қилингани билан эътиборга молик. Мавсумолди ўртоқлик учрашувларининг бирида юз берган бу тушунмовчиликка қарамай, раҳбарият ўйинчининг узоқ муддатли келажагини Энфилдда сақлаб қолишни устувор вазифа деб билмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Куртис Жонснинг амалдаги шартномаси якунига етишига бир йилдан камроқ вақт қолди. Шу боисдан мерсисайдликлар футболчини келаси мавсум якунида эркин агент сифатида текинга йўқотиб қўймаслик учун унинг шартномасини узайтириш масаласини жиддий ўйламоқда. Трансфер бозорида эса ярим ҳимоячига харидорлар етарли бўлиб, айниқса Италиянинг Интер клуби унинг хизматига қизиқиш билдирмоқда.

Интер клубининг уринишлари ва Ливерпулнинг талаблари

Италия грандининг Куртис Жонсни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги уринишлари давом этмоқда. Милан клуби инглиз ярим ҳимоячиси учун кетма-кет таклифлар киритган бўлиб, дастлабки 25 миллион евро ва 32 миллион евролик мурожаатлар ортидан тахминан 35 миллион евро атрофида норасмий таклиф юборган эди. Бироқ Ливерпул бу рақамларни етарли деб ҳисобламаяпти ва ўйинчи учун камида 40-50 миллион евро талаб қилмоқда.

Журналист Бен Джейкобснинг таъкидлашича, Ливерпул раҳбарияти воситачилар орқали келаётган норасмий музокаралардан чарчаган. Клуб мутасаддилари агар Милан клуби чиндан ҳам Куртис Жонсни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлса, тўғридан-тўғри расмий таклиф билан чиқиши шартлигини қатъий билдирди. Шунингдек, футболчининг ўзи ҳам Италияга кўчиб ўтиш вариантига ижобий муносабатда экани айтилмоқда.

Майдондаги можаро ва жамоадаги муҳит

Врехҳам жамоасига қарши ўйин вақтида Куртис Жонс ва Доминик Собослаи ўртасида сардорлик боғичи туфайли юзага келган кескин тортишув жамоатчилик эътиборидан четда қолмади. Ўша вазиятда Жереми Фримпонг ва Костас Тсимикас вазиятни тинчлантириш учун аралашишга мажбур бўлган эди. Шунга қарамай, клуб бош мураббийи ва раҳбарият футболчилар ўртасидаги бу каби ҳиссиётлар тезда унутилишига ва мавсум бошланишидан олдин жамоадаги тотувлик тикланишига ишонмоқда.

Агарда трансфер ойнаси ёпилгунга қадар Интер клуби Ливерпул талаб қилаётган суммани расман тақдим этмаса, инглиз клуби дарҳол Куртис Жонс билан янги шартнома имзолаш музокараларига киришади. Шунингдек, Андони Ираола бошчилигидаги бошқа қизиқиш билдираётган жамоалар ҳам вазиятни диққат билан кузатиб турибди. Ҳозирги паллада эса Ливерпул ўз тарбияланувчисининг келажагини тўлиқ ҳал этишни мақсад қилган.

ЛиверпулКуртис ЖонсИнтерТрансферларAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаЖозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаБугун, 01:31Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиЯн Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиБугун, 01:20Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борКеча, 23:58Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиФедерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда