Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқда

·24·Спорт
Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқда
Қисқача

Австриядаги ўртоқлик учрашувида «Фиорентина» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью Италия клуби ҳужумчиси Моисе Кеаннинг жисмоний имкониятларидан ҳайратда қолди. Ворчермайдер стадионида кечган баҳсда «Реал Мадрид»нинг ёш ва тажрибасиз ҳимоячилари италиялик футболчининг босимига бардош беролмай қийинчиликка дуч келишди ва Кеан ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга еришди.

Австриядаги ўртоқлик учрашувида «Фиорентина» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Италия клуби ҳужумчиси Моисе Кеаннинг жисмоний имкониятларидан ҳайратда қолди. Ушбу баҳс мавсумолди тайёргарлик доирасида юқори суръатда ўтди ва мутахассиснинг эътиборини рақиб футболчисининг жисмоний устунлиги тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ворчермайдер стадионида кечган учрашувда «Фиорентина» сафида ҳаракат қилган собиқ Ювентус ҳужумчиси майдондаги фаоллиги билан ажралиб турди. Реал Мадриднинг ёш ва тажрибасиз ҳимоячилари италиялик футболчининг босимига бардош беролмай қийинчиликка дуч келишди ва Кеан ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга эришди.

Жозе Моуринью ёш ҳимоячиларнинг қийинчиликлари ҳақида

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Жозе Моуринью ўз жамоасининг ўйинини таҳлил қилар экан, учрашув уч босқичдан иборат бўлганини таъкидлади. Португалиялик мураббийнинг сўзларига кўра, дастлабки бўлимда унинг шогирдлари яхши ўйин кўрсатиб, устунликка эришган ва ҳисобда олдинда бораётган эди.

Лекин иккинчи бўлимда ўйин суръати ўзгариб, майдондаги кураш жисмоний жиҳатдан кескинлашди. Моуринью ўзининг ёш академия тарбияланувчилари Жоан ва Марио яхши ҳаракат қилганини, бироқ жисмоний қувват борасида Моисе Кеан каби кучли рақибга қарши курашишда қийналганини тан олди.

Моисе Кеаннинг келажаги ва трансфер миш-мишлари

Туриннинг Ювентус клубидаги оғир давридан кейин ўйинини тиклаб олган 26 ёшли ҳужумчининг ҳаракатлари Европанинг бир қатор жамоалари эътиборини тортмоқда. Хусусан, Комо клуби ҳам ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида италиялик форварднинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.

Жозе Моуринью каби тажрибали мутахассиснинг очиқдан-очиқ берган ижобий баҳоси ва Моисе Кеанни «монстер» деб аташи футболчининг сўнгги пайтлардаги муваффақиятли ўйинларига берилган муносиб баҳо бўлди. Бу каби юқори даражадаги эътироф футболчининг трансфер бозоридаги қадрини янада ошириши кутилмоқда.

Жозе МоуриньюМоисе КеанРеал МадридФиорентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиЛиверпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиБугун, 01:31Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиЯн Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиБугун, 01:20Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борКеча, 23:58Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиФедерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда