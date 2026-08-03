Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқда
Австриядаги ўртоқлик учрашувида «Фиорентина» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью Италия клуби ҳужумчиси Моисе Кеаннинг жисмоний имкониятларидан ҳайратда қолди. Ворчермайдер стадионида кечган баҳсда «Реал Мадрид»нинг ёш ва тажрибасиз ҳимоячилари италиялик футболчининг босимига бардош беролмай қийинчиликка дуч келишди ва Кеан ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга еришди.
Австриядаги ўртоқлик учрашувида «Фиорентина» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Италия клуби ҳужумчиси Моисе Кеаннинг жисмоний имкониятларидан ҳайратда қолди. Ушбу баҳс мавсумолди тайёргарлик доирасида юқори суръатда ўтди ва мутахассиснинг эътиборини рақиб футболчисининг жисмоний устунлиги тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ворчермайдер стадионида кечган учрашувда «Фиорентина» сафида ҳаракат қилган собиқ Ювентус ҳужумчиси майдондаги фаоллиги билан ажралиб турди. Реал Мадриднинг ёш ва тажрибасиз ҳимоячилари италиялик футболчининг босимига бардош беролмай қийинчиликка дуч келишди ва Кеан ўз ҳисобига гол ёздириб қўйишга эришди.
Жозе Моуринью ёш ҳимоячиларнинг қийинчиликлари ҳақидаУчрашувдан кейинги матбуот анжуманида Жозе Моуринью ўз жамоасининг ўйинини таҳлил қилар экан, учрашув уч босқичдан иборат бўлганини таъкидлади. Португалиялик мураббийнинг сўзларига кўра, дастлабки бўлимда унинг шогирдлари яхши ўйин кўрсатиб, устунликка эришган ва ҳисобда олдинда бораётган эди.
Лекин иккинчи бўлимда ўйин суръати ўзгариб, майдондаги кураш жисмоний жиҳатдан кескинлашди. Моуринью ўзининг ёш академия тарбияланувчилари Жоан ва Марио яхши ҳаракат қилганини, бироқ жисмоний қувват борасида Моисе Кеан каби кучли рақибга қарши курашишда қийналганини тан олди.
Моисе Кеаннинг келажаги ва трансфер миш-мишлариТуриннинг Ювентус клубидаги оғир давридан кейин ўйинини тиклаб олган 26 ёшли ҳужумчининг ҳаракатлари Европанинг бир қатор жамоалари эътиборини тортмоқда. Хусусан, Комо клуби ҳам ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида италиялик форварднинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Жозе Моуринью каби тажрибали мутахассиснинг очиқдан-очиқ берган ижобий баҳоси ва Моисе Кеанни «монстер» деб аташи футболчининг сўнгги пайтлардаги муваффақиятли ўйинларига берилган муносиб баҳо бўлди. Бу каби юқори даражадаги эътироф футболчининг трансфер бозоридаги қадрини янада ошириши кутилмоқда.
…