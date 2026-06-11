Юmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки берди

·9·Иқтисодиёт
Юmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки берди

АҚШда асосий инфляция кўрсаткичларининг пасайиши криптовалюта бозорида қисқа муддатли ўсишни келтириб чиқарди. Бироқ, ҳафталик якунларга кўра, фақат Bitcoin ўз позицияларини барқарор сақлаб қола олди, бошқа кўплаб рақамли активлар эса пасайишни давом эттирди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Иқтисодий таҳлилчиларнинг таъкидлашича, истеъмол нархлари индекси кутилганидан пастроқ чиққани инвесторларда Fed томонидан фоиз ставкаларини тушириш борасидаги умидларни уйғотди. Бу ҳолат анъанавий молия бозорлари билан бир қаторда Bitcoin нархига ҳам ижобий таъсир кўрсатди.

Шунга қарамай, Ethereum ва Solana каби йирик алткоинлар ҳафталик ҳисобда сезиларли ўсишни қайд эта олмади. Бозор иштирокчилари ҳозирда кўпроқ асосий активга эътибор қаратмоқда, бу эса Bitcoin доминациясининг ошишига олиб келмоқда.

CoinDesk маълумотларига кўра, крипто бозори ҳали ҳам макроиқтисодий ўзгаришларга ўта сезгир бўлиб қолмоқда. Глобал иқтисодиётдаги ноаниқликлар ва АҚШ молия сиёсатидаги ўзгаришлар келгуси ҳафталарда ҳам рақамли активлар динамикасини белгилаб бериши кутилмоқда.

BitcoinКриптоИнфляцияFedБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфладиКанадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфладиБугун, 06:1612 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:45АҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаАҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаБугун, 05:15АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди