Канадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфлади
АҚШ прокуратураси канадалик ўсмирни ижтимоий муҳандислик усуллари орқали 13 миллион доллардан ортиқ криптовалютани ўғирлаганликда айблади. 20 ёшли Трентон Ричард Джонстон ушбу маблағларни Маями ва Лос-Анжелесда ҳашаматли ҳаёт кечириш, жумладан, қимматбаҳо автомобиллар, заргарлик буюмлари ва хусусий самолётларда саёҳат қилиш учун сарфлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Тергов маълумотларига кўра, Джонстон ва унинг шериклари Google, Trezor ҳамда бошқа крипто компаниялари ходимлари сифатида ўзларини таништириб, фойдаланувчиларнинг ҳисобларига кириш ҳуқуқини қўлга киритишган. Сешанба куни Джонстон пул ювиш бўйича тил бириктириш айбловига иқрор бўлди ва бу унга 40 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосидан қутулиб қолиш имконини берди.
Крипто оламида ижтимоий муҳандислик ҳужумлари тобора кенг тарқалмоқда. Кйверс компанияси раҳбари Деддй Лавиднинг таъкидлашича, бугунги кунда енг йирик ўғриликлар мураккаб кодли хатолар туфайли емас, балки инсон омили ва манипуляция ёрдамида амалга оширилмоқда. Криптовалюта транзаксияларининг тезкорлиги ва қайтариб бўлмаслиги фирибгарлар учун қўшимча қулайлик яратмоқда.
Суд ҳужжатларига кўра, фирибгарлар 2024-йил феврал ойида биринчи қурбонни Google ва Coinbase ҳисоблари бузилганига ишонтириб, 41 000 доллар миқдоридаги Ethereum (ETH) маблағини ўғирлашган. Oraдан бир ой ўтмай, улар Калифорниялик бошқа бир фойдаланувчини алдаб, унинг ҳамёнидан 13 миллион долларлик Bitcoin (BTC) маблағини ечиб олишган.
Ўғирланган маблағларнинг қарийб 1,2 миллион доллари бор-йўғи икки ой ичида ҳашаматли турмуш тарзига сарфланган. Джонстон бу пулларга иккита BMW ва битта Lamborghini Авентадор СВЖ каби қимматбаҳо машиналарни сотиб олган ва ижарага олган. Ушбу жиноятда унга ёрдам берган автомобиллар ижараси компанияси егаси Брандон Тардибоне ҳам ўз айбига иқрор бўлган.
…