Канадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфлади

·9·Иқтисодиёт
Канадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфлади

АҚШ прокуратураси канадалик ўсмирни ижтимоий муҳандислик усуллари орқали 13 миллион доллардан ортиқ криптовалютани ўғирлаганликда айблади. 20 ёшли Трентон Ричард Джонстон ушбу маблағларни Маями ва Лос-Анжелесда ҳашаматли ҳаёт кечириш, жумладан, қимматбаҳо автомобиллар, заргарлик буюмлари ва хусусий самолётларда саёҳат қилиш учун сарфлаган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Тергов маълумотларига кўра, Джонстон ва унинг шериклари Google, Trezor ҳамда бошқа крипто компаниялари ходимлари сифатида ўзларини таништириб, фойдаланувчиларнинг ҳисобларига кириш ҳуқуқини қўлга киритишган. Сешанба куни Джонстон пул ювиш бўйича тил бириктириш айбловига иқрор бўлди ва бу унга 40 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосидан қутулиб қолиш имконини берди.

Крипто оламида ижтимоий муҳандислик ҳужумлари тобора кенг тарқалмоқда. Кйверс компанияси раҳбари Деддй Лавиднинг таъкидлашича, бугунги кунда енг йирик ўғриликлар мураккаб кодли хатолар туфайли емас, балки инсон омили ва манипуляция ёрдамида амалга оширилмоқда. Криптовалюта транзаксияларининг тезкорлиги ва қайтариб бўлмаслиги фирибгарлар учун қўшимча қулайлик яратмоқда.

Суд ҳужжатларига кўра, фирибгарлар 2024-йил феврал ойида биринчи қурбонни Google ва Coinbase ҳисоблари бузилганига ишонтириб, 41 000 доллар миқдоридаги Ethereum (ETH) маблағини ўғирлашган. Oraдан бир ой ўтмай, улар Калифорниялик бошқа бир фойдаланувчини алдаб, унинг ҳамёнидан 13 миллион долларлик Bitcoin (BTC) маблағини ечиб олишган.

Ўғирланган маблағларнинг қарийб 1,2 миллион доллари бор-йўғи икки ой ичида ҳашаматли турмуш тарзига сарфланган. Джонстон бу пулларга иккита BMW ва битта Lamborghini Авентадор СВЖ каби қимматбаҳо машиналарни сотиб олган ва ижарага олган. Ушбу жиноятда унга ёрдам берган автомобиллар ижараси компанияси егаси Брандон Тардибоне ҳам ўз айбига иқрор бўлган.

BitcoinКриптовалютаФирибгарликИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиЮmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиБугун, 05:5712 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:45АҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаАҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаБугун, 05:15АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди