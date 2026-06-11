AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлди
Иммунефи хато мукофотлари платформаси бош директори Митчелл Амадорнинг сўзларига кўра, янги сунъий интеллект (AI) моделлари киберхавфсизлик соҳасидаги мувозанатни ҳужумчилар фойдасига ўзгартириб, марказлашмаган молия (DeFi) тизимларида хакерлик ҳужумларининг қайта авж олишига сабаб бўлди. Монакодаги ВAIБ саммитида сўзга чиққан Амадор, Claude Опус 4.8 ва ChatGPT 5.5 каби янги моделларнинг кенг тарқалиши 2026-йилда крипто ўғриликларининг кўпайишига асосий омил бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Соҳадаги хакерлик фаоллиги 2026-йилнинг апрель ойида кескин ошиб, ноқонуний шахслар криптовалюта платформаларидан 634 миллион доллардан ортиқ маблағни ўғирлашди. ДефиLlama маълумотларига кўра, бу 2025-йил февралидаги Bybit хакерлик ҳужумидан кейинги энг юқори ойлик кўрсаткичдир. Амадорнинг фикрича, келгуси уч-тўрт йил крипто саноати учун омон қолиш даври бўлади, чунки киберхавфсизлик гуруҳлари ушбу AI моделларидан ҳимоя мақсадида фойдаланишни ҳали тўлиқ ўзлаштиргани йўқ.
Ушбу муддат икки йилгача қисқариши мумкин, агар саноат кўпроқ "кровдсоурсед" хавфсизлик ечимларини қабул қилса ва тадқиқотчилар AI моделларини ўз фойдасига буриб, бузиб бўлмайдиган кодлар базасини ярата олса. Амадорнинг ушбу шарҳлари Anthropic компаниясининг янги Claude Mythos (Fable 5) модели чиқарилгандан сўнг янгради. Мазкур модел криптовалюта эксплоитларини тезлаштириш имкониятига эга эканлиги соҳа вакилларида жиддий хавотир уйғотмоқда.
Саноатдаги хавфсизлик рисклари, айниқса, йирик DeFi протоколларидаги заифликлар туфайли янада сезгир бўлиб қолди. Масалан, 19-апрель куни Келп ДАО платформасининг ЛаерЗеро тармоғидаги кўпригидан тахминан 290-293 миллион долларлик 116,500 дона рсETH (Ether) ўғирлаб кетилди. ЛаерЗеро вакилларининг таъкидлашича, Келп ДАО битта верификатор йўлига таяниб, тизимда ягона заиф нуқтани юзага келтирган, бу эса ҳужумчиларга қўл келган.
…