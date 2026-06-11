AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлди

·8·Иқтисодиёт
AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлди

Иммунефи хато мукофотлари платформаси бош директори Митчелл Амадорнинг сўзларига кўра, янги сунъий интеллект (AI) моделлари киберхавфсизлик соҳасидаги мувозанатни ҳужумчилар фойдасига ўзгартириб, марказлашмаган молия (DeFi) тизимларида хакерлик ҳужумларининг қайта авж олишига сабаб бўлди. Монакодаги ВAIБ саммитида сўзга чиққан Амадор, Claude Опус 4.8 ва ChatGPT 5.5 каби янги моделларнинг кенг тарқалиши 2026-йилда крипто ўғриликларининг кўпайишига асосий омил бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Соҳадаги хакерлик фаоллиги 2026-йилнинг апрель ойида кескин ошиб, ноқонуний шахслар криптовалюта платформаларидан 634 миллион доллардан ортиқ маблағни ўғирлашди. ДефиLlama маълумотларига кўра, бу 2025-йил февралидаги Bybit хакерлик ҳужумидан кейинги энг юқори ойлик кўрсаткичдир. Амадорнинг фикрича, келгуси уч-тўрт йил крипто саноати учун омон қолиш даври бўлади, чунки киберхавфсизлик гуруҳлари ушбу AI моделларидан ҳимоя мақсадида фойдаланишни ҳали тўлиқ ўзлаштиргани йўқ.

Ушбу муддат икки йилгача қисқариши мумкин, агар саноат кўпроқ "кровдсоурсед" хавфсизлик ечимларини қабул қилса ва тадқиқотчилар AI моделларини ўз фойдасига буриб, бузиб бўлмайдиган кодлар базасини ярата олса. Амадорнинг ушбу шарҳлари Anthropic компаниясининг янги Claude Mythos (Fable 5) модели чиқарилгандан сўнг янгради. Мазкур модел криптовалюта эксплоитларини тезлаштириш имкониятига эга эканлиги соҳа вакилларида жиддий хавотир уйғотмоқда.

Саноатдаги хавфсизлик рисклари, айниқса, йирик DeFi протоколларидаги заифликлар туфайли янада сезгир бўлиб қолди. Масалан, 19-апрель куни Келп ДАО платформасининг ЛаерЗеро тармоғидаги кўпригидан тахминан 290-293 миллион долларлик 116,500 дона рсETH (Ether) ўғирлаб кетилди. ЛаерЗеро вакилларининг таъкидлашича, Келп ДАО битта верификатор йўлига таяниб, тизимда ягона заиф нуқтани юзага келтирган, бу эса ҳужумчиларга қўл келган.

AIКриптовалютаКиберхавфсизликDeFiBitcoin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

12 июн учун валюта курслари эълон қилинди12 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:06Анъанавий молия маслаҳатчилари Bitcoin ўрнига стейблкоинларни танламоқдаАнъанавий молия маслаҳатчилари Bitcoin ўрнига стейблкоинларни танламоқдаБугун, 07:18Канадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфладиКанадалик ўсмир 13 миллион долларлик крипто ўғирлаб ҳашаматга сарфладиБугун, 06:16Юmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиЮmsҳоқ инфляция маълумотлари крипто бозорига туртки бердиБугун, 05:5712 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:45АҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаАҚШда инфляция 4 фоиздан ошди: Bitcoin ва олтин нархи тушиши кутилмоқдаБугун, 05:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди