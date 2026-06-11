Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилди
Дигитал Ассет Ҳолдингс компанияси Andreessen Horowitz (a16z) крипто бўлинмаси бошчилигидаги янги инвестиция раундида 355 миллион доллар маблағ тўплади. Бу Уолл-стрит молия институтларининг блокчейн инфратузилмасига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради. Bloomberg Лав маълумотларига кўра, ушбу битимдан сўнг Дигитал Ассет компаниясининг бозор қиймати қарийб 2 миллиард долларга етди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Инвестиция раундида a16z crypto 100 миллион доллар ажратган бўлса, 7РИДГE, Абу Дҳаби Инвестмент Ауторитй, Ситадел Секуритиес ва Оптивер каби йирик ташкилотлар ҳам иштирок этди. Жалб қилинган капитал Дигитал Ассет томонидан ишлаб чиқилган Кантон Нетворк тармоғини кенгайтиришга йўналтирилади. Ушбу тармоқ молия институтларига анъанавий қимматли қоғозларни токенизация қилиш ва тижорат сирларини сақлаган ҳолда ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини беради.
Кантон Нетворк ҳозирда Goldman Sachs, БНЙ Меллон, БНП Парибас, Standard Chartered, Сосиете Генерале ва Deutschэ Бёрсе каби дунёнинг энг йирик банклари томонидан синовдан ўтказилмоқда. Дигитал Ассет бош ижрочи директори Ювал Рооз компаниянинг 12 йиллик мураккаб йўлини эслаб, муваффақиятсизликлар ва хатоларга қарамай, институционал блокчейн йўналишидан воз кечмаганликларини таъкидлади.
Компания ўтган йиллар давомида ҳам йирик инвестицияларни жалб қилган. Хусусан, 2025-йил июн ойида ДРВ Вентуре Капитал, Традевеб ва Goldman Sachs каби инвесторлардан 135 миллион доллар, декабрда эса БНЙ Меллон, Nasdaq ва С&П Глобал иштирокида 50 миллион доллар маблағ олинган эди. Аввалроқ JPMorgan, Citi ва IBM каби гигантлар ҳам лойиҳага сармоя киритган.
…