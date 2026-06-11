Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилди

·7·Иқтисодиёт
Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилди

Дигитал Ассет Ҳолдингс компанияси Andreessen Horowitz (a16z) крипто бўлинмаси бошчилигидаги янги инвестиция раундида 355 миллион доллар маблағ тўплади. Бу Уолл-стрит молия институтларининг блокчейн инфратузилмасига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради. Bloomberg Лав маълумотларига кўра, ушбу битимдан сўнг Дигитал Ассет компаниясининг бозор қиймати қарийб 2 миллиард долларга етди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Инвестиция раундида a16z crypto 100 миллион доллар ажратган бўлса, 7РИДГE, Абу Дҳаби Инвестмент Ауторитй, Ситадел Секуритиес ва Оптивер каби йирик ташкилотлар ҳам иштирок этди. Жалб қилинган капитал Дигитал Ассет томонидан ишлаб чиқилган Кантон Нетворк тармоғини кенгайтиришга йўналтирилади. Ушбу тармоқ молия институтларига анъанавий қимматли қоғозларни токенизация қилиш ва тижорат сирларини сақлаган ҳолда ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини беради.

Кантон Нетворк ҳозирда Goldman Sachs, БНЙ Меллон, БНП Парибас, Standard Chartered, Сосиете Генерале ва Deutschэ Бёрсе каби дунёнинг энг йирик банклари томонидан синовдан ўтказилмоқда. Дигитал Ассет бош ижрочи директори Ювал Рооз компаниянинг 12 йиллик мураккаб йўлини эслаб, муваффақиятсизликлар ва хатоларга қарамай, институционал блокчейн йўналишидан воз кечмаганликларини таъкидлади.

Компания ўтган йиллар давомида ҳам йирик инвестицияларни жалб қилган. Хусусан, 2025-йил июн ойида ДРВ Вентуре Капитал, Традевеб ва Goldman Sachs каби инвесторлардан 135 миллион доллар, декабрда эса БНЙ Меллон, Nasdaq ва С&П Глобал иштирокида 50 миллион доллар маблағ олинган эди. Аввалроқ JPMorgan, Citi ва IBM каби гигантлар ҳам лойиҳага сармоя киритган.

Дигитал АссетБлокчейнИнвестицияКантон НетворкУолл-стрит
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиБугун, 13:37Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаБугун, 13:13Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаВенгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаБугун, 13:13Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиЎзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиБугун, 12:55AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиAI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиБугун, 12:1512 июн учун валюта курслари эълон қилинди12 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди