Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирди

·5·Иқтисодиёт
Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирди

Audiера сунъий интеллект мусиқа платформасининг маҳаллий токени бўлмиш БEАТ сўнгги бир ой ичида мислсиз ўсишни намойиш этди. Bitcoin (BTC) ва Ethereum (ETH) нархлари мос равишда 25% ва 30% га пасайган бир пайтда, БEАТ нархи 1500 фоиздан кўпроққа ошиб, 9,20 долларлик рекорд даражага етди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу кескин ўсиш БEАТни крипто бозоридаги сунъий интеллект билан боғлиқ энг жозибадор активлардан бирига айлантирди. Нархларнинг кўтарилишига платформа даромадлари ҳақидаги ҳисоботлар, токенларни йўқ қилиш (бурн) механизми ва шорт-позицияларнинг ликвидация қилиниши асосий туртки бўлди. Audiера лойиҳаси 1-июндан 8-июнгача бўлган бир ҳафта ичида 772,045 БEАТ миқдорида даромад кўрганини маълум қилди.

Audiеранинг иқтисодий модели Hyperliquid лойиҳасининг HYPE токенига ўхшаб кетади. Компания маълумотларига кўра, жами 12,35 миллион БEАТ муомаладан чиқарилган. Токенларни йўқ қилиш жараёни таклифни камайтириб, дефляцион босимни юзага келтиради ва талаб юқори бўлган шароитда активнинг қадрини оширади. Бироқ, экспертлар Audiера модели ҳали янги эканлиги ва даромад пасайса, нарх кескин тушиб кетиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Шунингдек, деривативлар бозоридаги ҳолат ҳам нарх ўсишига ёрдам берди. Май ойидан бери БEАТ бўйича 28,72 миллион долларлик шорт-позициялар ёпилиб кетган (ликвидация). Бу эса нарх тушишига пул тиккан трейдерлар ўсишга ишонганларга қараганда икки баравар кўп зарар кўрганини англатади. Ҳозирда БEАТ ўзининг 1 миллиардлик чекланган таклифи билан инвесторлар эътиборини тортишда давом этмоқда.

КриптовалютаBitcoinAudiераСунъий IntelлектБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:18Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаБугун, 13:13Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаВенгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаБугун, 13:13Ўзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиЎзбекистонда балиқ етиштириш ҳажми яқин йилларда 5 баробарга ошириладиБугун, 12:55AI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиAI моделлари крипто хавфсизликда заифликлар апокалипсисига сабаб бўлдиБугун, 12:1512 июн учун валюта курслари эълон қилинди12 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди