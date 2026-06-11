Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирди
Audiера сунъий интеллект мусиқа платформасининг маҳаллий токени бўлмиш БEАТ сўнгги бир ой ичида мислсиз ўсишни намойиш этди. Bitcoin (BTC) ва Ethereum (ETH) нархлари мос равишда 25% ва 30% га пасайган бир пайтда, БEАТ нархи 1500 фоиздан кўпроққа ошиб, 9,20 долларлик рекорд даражага етди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу кескин ўсиш БEАТни крипто бозоридаги сунъий интеллект билан боғлиқ энг жозибадор активлардан бирига айлантирди. Нархларнинг кўтарилишига платформа даромадлари ҳақидаги ҳисоботлар, токенларни йўқ қилиш (бурн) механизми ва шорт-позицияларнинг ликвидация қилиниши асосий туртки бўлди. Audiера лойиҳаси 1-июндан 8-июнгача бўлган бир ҳафта ичида 772,045 БEАТ миқдорида даромад кўрганини маълум қилди.
Audiеранинг иқтисодий модели Hyperliquid лойиҳасининг HYPE токенига ўхшаб кетади. Компания маълумотларига кўра, жами 12,35 миллион БEАТ муомаладан чиқарилган. Токенларни йўқ қилиш жараёни таклифни камайтириб, дефляцион босимни юзага келтиради ва талаб юқори бўлган шароитда активнинг қадрини оширади. Бироқ, экспертлар Audiера модели ҳали янги эканлиги ва даромад пасайса, нарх кескин тушиб кетиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
Шунингдек, деривативлар бозоридаги ҳолат ҳам нарх ўсишига ёрдам берди. Май ойидан бери БEАТ бўйича 28,72 миллион долларлик шорт-позициялар ёпилиб кетган (ликвидация). Бу эса нарх тушишига пул тиккан трейдерлар ўсишга ишонганларга қараганда икки баравар кўп зарар кўрганини англатади. Ҳозирда БEАТ ўзининг 1 миллиардлик чекланган таклифи билан инвесторлар эътиборини тортишда давом этмоқда.
…