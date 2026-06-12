Citi хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширди
Citiгруп хусусий компанияларнинг акциялари билан савдо қилиш учун блокчейн технологиясига асосланган янги майдончани ишга туширмоқда. Ушбу ташаббус бой ва институционал инвесторларга IPO босқичигача бўлган фирмаларга сармоя киритиш учун янги имкониятлар тақдим этади. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, платформа Citi томонидан чиқарилган ва хусусий компаниялардаги эгалик ҳуқуқини ифодаловчи токенизация қилинган депозитар тилхатлардан фойдаланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Дастлаб ушбу хизматдан фақат хорижий инвесторлар фойдаланиши мумкин, АҚШ резидентлари учун эса кириш имконияти кейинроқ очилиши режалаштирилган. Citi рақамли активлар бўйича ижрочи директори Артем Коренюкнинг сўзларига кўра, ушбу лойиҳа инвесторларга хусусий компания акцияларини худди Apple акциялари каби қулай тарзда бошқариш имконини беради. Йирик банклар анъанавий молия бозорларини модернизация қилиш мақсадида токенизация жараёнини тобора кенгроқ жорий этмоқда.
Citi вакилларининг таъкидлашича, токенизация қилинган депозитар тилхатлар орқали инвестиция киритиш махсус мақсадли тузилмаларга (СПВ) қараганда шаффофроқ муқобилдир. Ҳозирда OpenAI каби йирик хусусий компанияларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бу каби ечимлар долзарб ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, ўтган йили OpenAI инвесторларни токенизация қилинган акциялар компаниядаги тўғридан-тўғри улушни англатмаслиги ҳақида огоҳлантирган эди.
Лойиҳа блокчейн инфратузилмаси Швейцариянинг СИХ Груп биржа операторига тегишли бўлган СИХ Дигитал Эхчанге томонидан бошқарилади. Citi ҳозирда бир қанча йирик хусусий компаниялар билан уларнинг акцияларини платформага жойлаштириш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Бу тенденция компанияларнинг узоқ вақт давомида хусусий бўлиб қолиши ва оммавий биржага чиққунга қадар асосий қийматини шакллантириши билан боғлиқ.
Американ Инвестмент Коунсил ҳисоботига кўра, хусусий капитал (привате эқуитй) узоқ муддатли истиқболда С&П 500 индексидан кўра юқори даромадлилик кўрсатган. ПитчБоок маълумотлари шуни кўрсатадики, 5, 10, 15 ва 20 йиллик инвестиция горизонтларида хусусий бозорлар умумий фонд бозоридан ўзиб кетган. Бу эса чакана инвесторлар учун хусусий бозорларга кириш имкониятини кенгайтириш заруратини кучайтирмоқда.
…