Citi хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширди

·9·Иқтисодиёт
Citi хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширди

Citiгруп хусусий компанияларнинг акциялари билан савдо қилиш учун блокчейн технологиясига асосланган янги майдончани ишга туширмоқда. Ушбу ташаббус бой ва институционал инвесторларга IPO босқичигача бўлган фирмаларга сармоя киритиш учун янги имкониятлар тақдим этади. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, платформа Citi томонидан чиқарилган ва хусусий компаниялардаги эгалик ҳуқуқини ифодаловчи токенизация қилинган депозитар тилхатлардан фойдаланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Дастлаб ушбу хизматдан фақат хорижий инвесторлар фойдаланиши мумкин, АҚШ резидентлари учун эса кириш имконияти кейинроқ очилиши режалаштирилган. Citi рақамли активлар бўйича ижрочи директори Артем Коренюкнинг сўзларига кўра, ушбу лойиҳа инвесторларга хусусий компания акцияларини худди Apple акциялари каби қулай тарзда бошқариш имконини беради. Йирик банклар анъанавий молия бозорларини модернизация қилиш мақсадида токенизация жараёнини тобора кенгроқ жорий этмоқда.

Citi вакилларининг таъкидлашича, токенизация қилинган депозитар тилхатлар орқали инвестиция киритиш махсус мақсадли тузилмаларга (СПВ) қараганда шаффофроқ муқобилдир. Ҳозирда OpenAI каби йирик хусусий компанияларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бу каби ечимлар долзарб ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, ўтган йили OpenAI инвесторларни токенизация қилинган акциялар компаниядаги тўғридан-тўғри улушни англатмаслиги ҳақида огоҳлантирган эди.

Лойиҳа блокчейн инфратузилмаси Швейцариянинг СИХ Груп биржа операторига тегишли бўлган СИХ Дигитал Эхчанге томонидан бошқарилади. Citi ҳозирда бир қанча йирик хусусий компаниялар билан уларнинг акцияларини платформага жойлаштириш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Бу тенденция компанияларнинг узоқ вақт давомида хусусий бўлиб қолиши ва оммавий биржага чиққунга қадар асосий қийматини шакллантириши билан боғлиқ.

Американ Инвестмент Коунсил ҳисоботига кўра, хусусий капитал (привате эқуитй) узоқ муддатли истиқболда С&П 500 индексидан кўра юқори даромадлилик кўрсатган. ПитчБоок маълумотлари шуни кўрсатадики, 5, 10, 15 ва 20 йиллик инвестиция горизонтларида хусусий бозорлар умумий фонд бозоридан ўзиб кетган. Бу эса чакана инвесторлар учун хусусий бозорларга кириш имкониятини кенгайтириш заруратини кучайтирмоқда.

CitiБлокчейнИнвестицияКриптоТокенизация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаАҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаБугун, 22:17Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиМолиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиКеча, 15:35Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиКеча, 13:37Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиКеча, 13:18Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаКеча, 13:13Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаВенгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаКеча, 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди