АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқда
АҚШ қонунчилари криптовалюта ўғриликлари, фирибгарликлар ва бошқа рақамли активлар билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишни мувофиқлаштириш мақсадида Адлия вазирлиги бошчилигидаги махсус ишчи гуруҳ тузиш ташаббуси билан чиқишди. Мазкур қонун лойиҳасига кўра, Адлия вазирлиги FBI, Ҳомеланд Секуритй Инвестигатионс ва Ғазначилик департаментининг ФинСEН тармоғи каби идораларни бирлаштирувчи асосий федерал координаторга айланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Республикачи Ленс Гуден ва демократ Джош Готтеимер томонидан тақдим этилган ҳужжат ишчи гуруҳга далилларни тўплаш, блокчейн экспертизаси, активларни кузатиш ва жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича энг яхши амалиётларни ишлаб чиқиш вазифасини юклайди. Шунингдек, лойиҳа доирасида штат ва маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига техник ёрдам кўрсатиш ва тренинглар ўтказиш кўзда тутилган.
FBI маълумотларига кўра, ўтган йили америкаликлар крипто билан боғлиқ жиноятлар натижасида 11 миллиард доллардан ортиқ зарар кўрган. Янги тузилма халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари билан трансчегаравий терговлар бўйича ҳамкорлик қилади ва ҳар йили Конгрессга янги таҳдидлар ҳамда сиёсий тавсиялар бўйича ҳисобот тақдим этади. Таъкидланишича, ушбу қонун янги тартибга солиш чораларини жорий этмайди, балки мавжуд идоралараро мувофиқликни кучайтиради.
Ушбу ташаббус блокчейн таҳлили билан шуғулланувчи ТРМ Лабс ва Chainalysis каби компаниялар ўғирланган маблағларни кузатиш учун сунъий интеллект воситаларини ишга тушираётган бир вақтга тўғри келди. Масалан, ТРМ Лабс компаниясининг Ко-Касе Агент воситаси табиий тилдаги сўровлар орқали транзакцияларни таҳлил қилиш имконини беради. Chainalysis ҳам криптожиноятчилар ўз операцияларини кенгайтиришда сунъий интеллектдан фойдаланаётгани сабабли, шунга ўхшаш технологияларни жорий этмоқда.
DeFiLlama маълумотларига кўра, фақатгина апрель ойининг ўзида хакерлар тахминан 630 миллион доллар маблағни ўғирлаган, бу эса соҳадаги энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Янги қонун лойиҳаси айнан мана шундай йирик иқтисодий йўқотишларнинг олдини олиш ва крипто бозоридаги хавфсизликни таъминлашга қаратилган.
…