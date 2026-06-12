АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқда

·5·Иқтисодиёт
АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқда

АҚШ қонунчилари криптовалюта ўғриликлари, фирибгарликлар ва бошқа рақамли активлар билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишни мувофиқлаштириш мақсадида Адлия вазирлиги бошчилигидаги махсус ишчи гуруҳ тузиш ташаббуси билан чиқишди. Мазкур қонун лойиҳасига кўра, Адлия вазирлиги FBI, Ҳомеланд Секуритй Инвестигатионс ва Ғазначилик департаментининг ФинСEН тармоғи каби идораларни бирлаштирувчи асосий федерал координаторга айланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Республикачи Ленс Гуден ва демократ Джош Готтеимер томонидан тақдим этилган ҳужжат ишчи гуруҳга далилларни тўплаш, блокчейн экспертизаси, активларни кузатиш ва жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича энг яхши амалиётларни ишлаб чиқиш вазифасини юклайди. Шунингдек, лойиҳа доирасида штат ва маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига техник ёрдам кўрсатиш ва тренинглар ўтказиш кўзда тутилган.

FBI маълумотларига кўра, ўтган йили америкаликлар крипто билан боғлиқ жиноятлар натижасида 11 миллиард доллардан ортиқ зарар кўрган. Янги тузилма халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари билан трансчегаравий терговлар бўйича ҳамкорлик қилади ва ҳар йили Конгрессга янги таҳдидлар ҳамда сиёсий тавсиялар бўйича ҳисобот тақдим этади. Таъкидланишича, ушбу қонун янги тартибга солиш чораларини жорий этмайди, балки мавжуд идоралараро мувофиқликни кучайтиради.

Ушбу ташаббус блокчейн таҳлили билан шуғулланувчи ТРМ Лабс ва Chainalysis каби компаниялар ўғирланган маблағларни кузатиш учун сунъий интеллект воситаларини ишга тушираётган бир вақтга тўғри келди. Масалан, ТРМ Лабс компаниясининг Ко-Касе Агент воситаси табиий тилдаги сўровлар орқали транзакцияларни таҳлил қилиш имконини беради. Chainalysis ҳам криптожиноятчилар ўз операцияларини кенгайтиришда сунъий интеллектдан фойдаланаётгани сабабли, шунга ўхшаш технологияларни жорий этмоқда.

DeFiLlama маълумотларига кўра, фақатгина апрель ойининг ўзида хакерлар тахминан 630 миллион доллар маблағни ўғирлаган, бу эса соҳадаги энг юқори кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Янги қонун лойиҳаси айнан мана шундай йирик иқтисодий йўқотишларнинг олдини олиш ва крипто бозоридаги хавфсизликни таъминлашга қаратилган.

КриптовалютаБлокчейнАҚШИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Citi хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиCiti хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиБугун, 22:11Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиМолиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиКеча, 15:35Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиКеча, 13:37Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиКеча, 13:18Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаКеча, 13:13Венгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаВенгрия криптовалюта савдосидаги чекловларни бекор қилмоқдаКеча, 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди