Технологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладими
Nasdaq 100 индекси 10-июнгача бўлган етти кун ичида 7,5 фоизга тушиб, бозор қийматидан 2,7 триллион долларни йўқотди. Ушбу йўқотиш Bitcoin бозор капиталлашувидан икки баравар кўпдир. Инфляция маълумотлари ва юқори нефт нархлари фонида трейдерлар хавотирга тушмоқда, айниқса Bitcoin нархининг 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражаси хавф остида қолмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Эрон атрофидаги ҳарбий вазият Брент нефт нархини 90 доллардан ошириб юборди, бу эса инвесторларни иқтисодий секинлашув ва Fed томонидан қатъий пул-кредит сиёсати узоқроқ давом этишидан қўрқитмоқда. АҚШ Меҳнат вазирлиги ишлаб чиқарувчилар нархлари индекси 2025-йил май ойидан бери 6,5 фоизга ошганини маълум қилди. КМE FedВатч Тоол маълумотларига кўра, сентябрь ойигача фоиз ставкаси ошиши эҳтимоли 5 фоиздан 40 фоизга кўтарилди.
Технология секторида Google 80 миллиард доллар, Oracle эса 40 миллиард доллар маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, SpaceX компаниясининг 75 миллиард долларлик IPO жараёни инвесторлар ҳали ҳам ўсишга умид қилаётганини кўрсатди. АҚШ президенти Доналд Трумп Эрон билан музокаралар қайта тикланганини эълон қилгач, фонд бозори бироз ижобий реакция билдирди.
Bitcoin нархининг пасайиши Strategy компаниясининг криптовалюта жамғаришни вақтинча тўхтатгани билан ҳам боғлиқ. Июн ойида Bitcoin спот ETFларидан 1,9 миллиард доллар маблағ чиқиб кетиши институционал талаб пасайганидан далолат беради. Ҳозирги шароитда Bitcoin фонд бозоридаги пасайишдан ҳимоя воситаси бўла олмаяпти ва нарх 60 000 доллардан пастга тушиши эҳтимоли мавжуд.
…