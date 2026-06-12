Технологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладими

·0·Иқтисодиёт
Технологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладими

Nasdaq 100 индекси 10-июнгача бўлган етти кун ичида 7,5 фоизга тушиб, бозор қийматидан 2,7 триллион долларни йўқотди. Ушбу йўқотиш Bitcoin бозор капиталлашувидан икки баравар кўпдир. Инфляция маълумотлари ва юқори нефт нархлари фонида трейдерлар хавотирга тушмоқда, айниқса Bitcoin нархининг 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражаси хавф остида қолмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Эрон атрофидаги ҳарбий вазият Брент нефт нархини 90 доллардан ошириб юборди, бу эса инвесторларни иқтисодий секинлашув ва Fed томонидан қатъий пул-кредит сиёсати узоқроқ давом этишидан қўрқитмоқда. АҚШ Меҳнат вазирлиги ишлаб чиқарувчилар нархлари индекси 2025-йил май ойидан бери 6,5 фоизга ошганини маълум қилди. КМE FedВатч Тоол маълумотларига кўра, сентябрь ойигача фоиз ставкаси ошиши эҳтимоли 5 фоиздан 40 фоизга кўтарилди.

Технология секторида Google 80 миллиард доллар, Oracle эса 40 миллиард доллар маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, SpaceX компаниясининг 75 миллиард долларлик IPO жараёни инвесторлар ҳали ҳам ўсишга умид қилаётганини кўрсатди. АҚШ президенти Доналд Трумп Эрон билан музокаралар қайта тикланганини эълон қилгач, фонд бозори бироз ижобий реакция билдирди.

Bitcoin нархининг пасайиши Strategy компаниясининг криптовалюта жамғаришни вақтинча тўхтатгани билан ҳам боғлиқ. Июн ойида Bitcoin спот ETFларидан 1,9 миллиард доллар маблағ чиқиб кетиши институционал талаб пасайганидан далолат беради. Ҳозирги шароитда Bitcoin фонд бозоридаги пасайишдан ҳимоя воситаси бўла олмаяпти ва нарх 60 000 доллардан пастга тушиши эҳтимоли мавжуд.

BitcoinNasdaqFedИнфляцияКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаАҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаБугун, 22:17Citi хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиCiti хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиБугун, 22:11Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиМолиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиКеча, 15:35Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиКеча, 13:37Дигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиДигитал Ассет компанияси a16z бошчилигида 355 миллион доллар жалб қилдиКеча, 13:18Япония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаЯпония криптовалюталар учун ETF ва солиқ ислоҳотини жорий этмоқдаКеча, 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди