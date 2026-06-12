ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қилади

·11·Иқтисодиёт
ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қилади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти ЛГ Electronикс рақамли реклама саноатига хизмат кўрсатишга мўлжалланган блокчейн асосидаги реклама тармоғини яратиш учун Ethereum лаер-2 тармоғи бўлган Arbitrum билан ҳамкорлик қилмоқда. Фортуне нашрининг хабар беришича, Arbitrum реклама берувчилар ва нашриётчиларга реклама инвентарларининг умумий маълумотлар базасини тақдим этади ҳамда мижозларнинг рекламалар билан ўзаро алоқасини кузатиб боради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Дентсу глобал реклама гиганти маълумотларига кўра, 2025-йилда рақамли реклама харажатлари 679 миллиард долларга етиши кутилмоқда, бу эса бутун дунё бўйлаб реклама харажатларининг 68 фоизини ташкил этади. ЛГ Electronикс блокчейн тадқиқот лабораторияси раҳбари Самуел Бюнгсун Парк ушбу ёндашув реклама берувчилар, нашриётчилар ва аудитория учун қанчалик мазмунли қиймат келтира олишини баҳолаётганини таъкидлади.

Анъанавий реклама тармоқлари реклама майдонини сотиб олиш ва сотишни автоматлаштириш ҳамда бошқариш учун қиммат воситачиларни талаб қилади. Блокчейн асосидаги тармоқ эса воситачиларни четлаб ўтиб, реклама харидларини янада самаралироқ қилишни ва реклама берувчиларга ўз рекламалари кимга етиб боргани ҳақида шаффоф маълумот беришни мақсад қилган.

Arbitrum ҳаммуассиси Стивен Голдфедернинг сўзларига кўра, бу тизим бозорни дастурий таъминот орқали тўлиқ автоматлаштирилган ҳолда бошқариш имконини беради ва инсон аралашувига бўлган эҳтиёжни камайтиради. Ушбу янгилик фонида Arbitrum (АРБ) нархи пайшанба куни 5,44 фоизга кўтарилди.

ЛГ гуруҳи қарийб ўн йилдан бери крипто соҳасидаги имкониятларни ўрганиб келмоқда. Янги лойиҳа компаниянинг блокчейн технологияларини реал иқтисодиёт тармоқларига, хусусан, кенг кўламли реклама бозорига интеграция қилиш борасидаги навбатдагий қадами ҳисобланади.

ЛГArbitrumБлокчейнРақамли РекламаКрипто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Avalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиAvalanche Треасурй Ко. акциялари Nasdaq биржасидаги дебютида 16 фоизга арзонлашдиБугун, 05:11Технологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиТехнологик гигантлар инқирози ва нефт нархи: Bitcoin 60 минг долларда қоладимиБугун, 23:10АҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаАҚШда криптовалюта ўғриликларига қарши курашувчи махсус гуруҳ тузилмоқдаБугун, 22:17Citi хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиCiti хусусий компаниялар акциялари учун блокчейн платформасини ишга туширдиБугун, 22:11Молиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиМолиявий маслаҳатчилар учун крипто: Крипто ETF тушунчасиКеча, 15:35Audiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиAudiеранинг БEАТ токени бир ойда 1500 фоизга ўсиб, Bitcoin ва Ethereumни ортда қолдирдиКеча, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди