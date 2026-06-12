ЛГ ва Arbitrum 679 миллиард долларлик реклама бозори учун ҳамкорлик қилади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти ЛГ Electronикс рақамли реклама саноатига хизмат кўрсатишга мўлжалланган блокчейн асосидаги реклама тармоғини яратиш учун Ethereum лаер-2 тармоғи бўлган Arbitrum билан ҳамкорлик қилмоқда. Фортуне нашрининг хабар беришича, Arbitrum реклама берувчилар ва нашриётчиларга реклама инвентарларининг умумий маълумотлар базасини тақдим этади ҳамда мижозларнинг рекламалар билан ўзаро алоқасини кузатиб боради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Дентсу глобал реклама гиганти маълумотларига кўра, 2025-йилда рақамли реклама харажатлари 679 миллиард долларга етиши кутилмоқда, бу эса бутун дунё бўйлаб реклама харажатларининг 68 фоизини ташкил этади. ЛГ Electronикс блокчейн тадқиқот лабораторияси раҳбари Самуел Бюнгсун Парк ушбу ёндашув реклама берувчилар, нашриётчилар ва аудитория учун қанчалик мазмунли қиймат келтира олишини баҳолаётганини таъкидлади.
Анъанавий реклама тармоқлари реклама майдонини сотиб олиш ва сотишни автоматлаштириш ҳамда бошқариш учун қиммат воситачиларни талаб қилади. Блокчейн асосидаги тармоқ эса воситачиларни четлаб ўтиб, реклама харидларини янада самаралироқ қилишни ва реклама берувчиларга ўз рекламалари кимга етиб боргани ҳақида шаффоф маълумот беришни мақсад қилган.
Arbitrum ҳаммуассиси Стивен Голдфедернинг сўзларига кўра, бу тизим бозорни дастурий таъминот орқали тўлиқ автоматлаштирилган ҳолда бошқариш имконини беради ва инсон аралашувига бўлган эҳтиёжни камайтиради. Ушбу янгилик фонида Arbitrum (АРБ) нархи пайшанба куни 5,44 фоизга кўтарилди.
ЛГ гуруҳи қарийб ўн йилдан бери крипто соҳасидаги имкониятларни ўрганиб келмоқда. Янги лойиҳа компаниянинг блокчейн технологияларини реал иқтисодиёт тармоқларига, хусусан, кенг кўламли реклама бозорига интеграция қилиш борасидаги навбатдагий қадами ҳисобланади.
…