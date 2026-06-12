KuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқда

·0·Иқтисодиёт
KuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқда

Швейцариялик инвестор Дидиер Рабл Сейшел ороллари Олий суди қарорига қарамай, KuCoin криптовалюта биржасидан 2 миллион доллардан ортиқ маблағини ундира олмаётганини маълум қилди. Низога биржа томонидан делистинг қилинган ва "ташлаб кетилган" деб эълон қилинган токенлар сабаб бўлган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

2025-йил 11-декабрдаги суд қарорига кўра, Рабл KuCoin платформасида сақланган тахминан 21 миллион дона КоинПокер (КHP) токенларининг қонуний эгаси деб топилган. Суд биржанинг Сейшел оролларида рўйхатдан ўтган тузилмаларига инвесторга 2 миллион УСДт миқдорида товон пули ва 10 000 доллар маънавий зарар тўлаш мажбуриятини юклаган.

Маълум бўлишича, KuCoin 2021-йилда КHP токенларини делистинг қилиш ҳақида билдиришномалар юборган ва белгиланган муддатдан кейин ечиб олинмаган активларни ўзиники деб эълон қилган. Бироқ суд биржанинг бундай бир томонлама қарори мижознинг мулкий ҳуқуқларини бекор қилолмаслигини, чунки дастлабки шартномада активларни мусодара қилиш банди бўлмаганини таъкидлади.

Блокчейн таҳлиллари шуни кўрсатдики, 21 миллион дона КHP токенлари ҳамон Etherскан тармоғидаги "KuCoin 6" деб номланган манзилда сақланмоқда. Бу умумий таклифнинг қарийб 5,9 фоизини ташкил этади. KuCoin вакиллари суд мажлисларида иштирок этмаган ва ҳозирча ушбу вазият бўйича расмий изоҳ бермаган.

Ушбу суд иши криптовалюта биржалари учун муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Суд қарори биржалар делистинг қилинган активлар учун жавобгарликни сақлаб қолиши ва мижозларнинг қонуний ечиб олиш сўровларини бажариши шартлигини тасдиқлади. Сейшел ороллари Олий суди ушбу қарорни ижро этиш учун молиявий тартибга солувчи орган (ФСА)га юборган.

KuCoinКриптоСудИнвестицияУСДт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиCoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиБугун, 13:14SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?Бугун, 11:39Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаBitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаБугун, 11:1315 июн учун валюта курслари эълон қилинди15 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаКрипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаБугун, 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди