Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузади

·0·Иқтисодиёт
Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузади

Токио биржасида рўйхатга олинган ва Bitcoin (BTC) захиралари билан танилган Metaпланет компанияси Сииибо Секуритиес брокерлик фирмасини 2,1 миллиард иен (тахминан 13,1 миллион доллар) эвазига сотиб олишга келишганини эълон қилди. Ушбу келишувга кўра, Metaпланет лицензияланган япон қимматли қоғозлар компаниясининг 100 фоиз улушига эгалик қилади ва июль ойида якунланиши кутилаётган битимдан сўнг у Metaпланет Секуритиес деб қайта номланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Metaпланет бош директори Симон Геровичнинг таъкидлашича, ушбу харид Японияда Bitcoin-марказлашган молиявий экотизимни яратишга қаратилган Прожект Nova стратегиясининг биринчи босқичидир. Компания ўз балансидаги 40,177 BTC активларига таянган ҳолда, япониялик инвесторлар учун бевосита Bitcoin билан боғлиқ даромадли маҳсулотларни ишлаб чиқишни ва тарқатишни режалаштирмоқда.

Сииибо Секуритиес компаниясининг лицензиялари ва корпоратив облигациялар платформаси Metaпланет учун BTC билан боғланган облигациялар каби янги молиявий воситаларни яратиш имконини беради. Bitcoin Треасуриес маълумотларига кўра, Metaпланет ҳозирда 457,6 миллиард иен (2,8 миллиард доллар) қийматидаги Bitcoin захирасига эга бўлиб, у Япониядаги энг йирик ва дунёдаги учинчи йирик очиқ акциядорлик жамияти ҳисобланади.

Ушбу қадам Японияда рақамли активларни анъанавий молия бозорларига яқинлаштирадиган қонунчилик ўзгаришлари фонида амалга оширилмоқда. Хабарларга кўра, Япония парламенти қуйи палатаси крипто активларни молиявий воситалар қаторига киритувчи қонун лойиҳасини маъқуллаган, бу эса келажакда крипто-ETFлар ва янада қулайроқ солиқ тизими учун йўл очиши мумкин.

Шунингдек, SBI Shinsei Банк ва бошқа йирик япон молия институтлари ҳам крипто мукофотлар ва рақамли гаров хизматларини синовдан ўтказмоқда. Metaпланет ўзининг янги брокерлик бўлими орқали ушбу ривожланаётган бозорда етакчи ўринни эгаллашни ва инвесторларга Bitcoin асосидаги инвестиция ечимларини таклиф қилишни мақсад қилган.

MetaпланетBitcoinЯпонияКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

KuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаKuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаБугун, 13:15CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиCoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиБугун, 13:14SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?Бугун, 11:39Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаBitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаБугун, 11:1315 июн учун валюта курслари эълон қилинди15 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаКрипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаБугун, 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди