Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузади
Токио биржасида рўйхатга олинган ва Bitcoin (BTC) захиралари билан танилган Metaпланет компанияси Сииибо Секуритиес брокерлик фирмасини 2,1 миллиард иен (тахминан 13,1 миллион доллар) эвазига сотиб олишга келишганини эълон қилди. Ушбу келишувга кўра, Metaпланет лицензияланган япон қимматли қоғозлар компаниясининг 100 фоиз улушига эгалик қилади ва июль ойида якунланиши кутилаётган битимдан сўнг у Metaпланет Секуритиес деб қайта номланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Metaпланет бош директори Симон Геровичнинг таъкидлашича, ушбу харид Японияда Bitcoin-марказлашган молиявий экотизимни яратишга қаратилган Прожект Nova стратегиясининг биринчи босқичидир. Компания ўз балансидаги 40,177 BTC активларига таянган ҳолда, япониялик инвесторлар учун бевосита Bitcoin билан боғлиқ даромадли маҳсулотларни ишлаб чиқишни ва тарқатишни режалаштирмоқда.
Сииибо Секуритиес компаниясининг лицензиялари ва корпоратив облигациялар платформаси Metaпланет учун BTC билан боғланган облигациялар каби янги молиявий воситаларни яратиш имконини беради. Bitcoin Треасуриес маълумотларига кўра, Metaпланет ҳозирда 457,6 миллиард иен (2,8 миллиард доллар) қийматидаги Bitcoin захирасига эга бўлиб, у Япониядаги энг йирик ва дунёдаги учинчи йирик очиқ акциядорлик жамияти ҳисобланади.
Ушбу қадам Японияда рақамли активларни анъанавий молия бозорларига яқинлаштирадиган қонунчилик ўзгаришлари фонида амалга оширилмоқда. Хабарларга кўра, Япония парламенти қуйи палатаси крипто активларни молиявий воситалар қаторига киритувчи қонун лойиҳасини маъқуллаган, бу эса келажакда крипто-ETFлар ва янада қулайроқ солиқ тизими учун йўл очиши мумкин.
Шунингдек, SBI Shinsei Банк ва бошқа йирик япон молия институтлари ҳам крипто мукофотлар ва рақамли гаров хизматларини синовдан ўтказмоқда. Metaпланет ўзининг янги брокерлик бўлими орқали ушбу ривожланаётган бозорда етакчи ўринни эгаллашни ва инвесторларга Bitcoin асосидаги инвестиция ечимларини таклиф қилишни мақсад қилган.
…