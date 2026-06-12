Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйди
Полша президенти Карол Наврокки Европа Иттифоқининг MiCA (Маркетс ин Crypto Ассетс) регламентини мамлакатда жорий этишга қаратилган криптовалюталарни тартибга солиш тўғрисидаги қонун лойиҳасига учинчи марта вето қўйди. Наврокки крипто бозорини тартибга солишни қўллаб-қувватлашини, бироқ ҳукумат унинг идораси томонидан таклиф этилган 16 та асосий тузатишдан фақат биттасини инобатга олганини таъкидлади. Президентнинг сўзларига кўра, янги матн аввалги рад этилган лойиҳалардан деярли фарқ қилмайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу вето Полшанинг Европа Иттифоқи миқёсидаги тартибга солиш тизимига мослашишини кечиктирмоқда. MiCA ўтиш даври 1-июль куни якунланади ва шундан сўнг барча крипто-актив хизмат кўрсатувчи провайдерлар махсус лицензияга эга бўлишлари ёки Европа Иттифоқи мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатишлари шарт бўлади. Ҳозирда Полша MiCA қоидаларини миллий қонунчиликка киритмаган ягона ЕИ аъзоси бўлиб қолмоқда.
Полша Бош вазири Доналд Туск президентнинг қарорини кескин танқид қилди. У Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида: “Бунга ишониш қийин, лекин президент криптовалюта қонунига яна вето қўйди. У бу масалага ҳамма ўйлаганидан ҳам кўпроқ аралашиб қолганга ўхшайди”, деб ёзди. Ушбу сиёсий зиддиятлар фонида мамлакатнинг крипто секторида текширувлар кучаймоқда.
Хусусан, прокуратура Полшанинг энг йирик биржаларидан бири бўлган Зонда платформасини фирибгарлик ва пул ювишда гумон қилиб тергов қилмоқда. Тахминларга кўра, 2000 га яқин мижоз Россия уюшган жиноятчилигига алоқадор бўлиши мумкин. Шунингдек, биржа асосчиси Сйлвестер Сусзек 2022-йилдан бери бедарак йўқолган бўлиб, унинг ўзи билан бирга 4500 Bitcoin (BTC) сақланган ҳамён калитларини олиб кетгани айтилмоқда.
…