Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйди

·0·Иқтисодиёт
Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйди

Полша президенти Карол Наврокки Европа Иттифоқининг MiCA (Маркетс ин Crypto Ассетс) регламентини мамлакатда жорий этишга қаратилган криптовалюталарни тартибга солиш тўғрисидаги қонун лойиҳасига учинчи марта вето қўйди. Наврокки крипто бозорини тартибга солишни қўллаб-қувватлашини, бироқ ҳукумат унинг идораси томонидан таклиф этилган 16 та асосий тузатишдан фақат биттасини инобатга олганини таъкидлади. Президентнинг сўзларига кўра, янги матн аввалги рад этилган лойиҳалардан деярли фарқ қилмайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу вето Полшанинг Европа Иттифоқи миқёсидаги тартибга солиш тизимига мослашишини кечиктирмоқда. MiCA ўтиш даври 1-июль куни якунланади ва шундан сўнг барча крипто-актив хизмат кўрсатувчи провайдерлар махсус лицензияга эга бўлишлари ёки Европа Иттифоқи мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатишлари шарт бўлади. Ҳозирда Полша MiCA қоидаларини миллий қонунчиликка киритмаган ягона ЕИ аъзоси бўлиб қолмоқда.

Полша Бош вазири Доналд Туск президентнинг қарорини кескин танқид қилди. У Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида: “Бунга ишониш қийин, лекин президент криптовалюта қонунига яна вето қўйди. У бу масалага ҳамма ўйлаганидан ҳам кўпроқ аралашиб қолганга ўхшайди”, деб ёзди. Ушбу сиёсий зиддиятлар фонида мамлакатнинг крипто секторида текширувлар кучаймоқда.

Хусусан, прокуратура Полшанинг энг йирик биржаларидан бири бўлган Зонда платформасини фирибгарлик ва пул ювишда гумон қилиб тергов қилмоқда. Тахминларга кўра, 2000 га яқин мижоз Россия уюшган жиноятчилигига алоқадор бўлиши мумкин. Шунингдек, биржа асосчиси Сйлвестер Сусзек 2022-йилдан бери бедарак йўқолган бўлиб, унинг ўзи билан бирга 4500 Bitcoin (BTC) сақланган ҳамён калитларини олиб кетгани айтилмоқда.

ПолшаMiCAКриптовалютаBitcoinИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19KuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаKuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаБугун, 13:15CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиCoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиБугун, 13:14SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?Бугун, 11:39Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаBitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаБугун, 11:1315 июн учун валюта курслари эълон қилинди15 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди