SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этди
Жорий йилда криптовалюта нархлари макроиқтисодий янгиликлар ва тартибга солиш ноаниқликлари таъсирида бўлган бўлса-да, активларни токенизация қилиш соҳаси барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Реал дунё активлари (РВА) блокчейн инфратузилмасига фаол интеграция қилинмоқда, банклар эса ушбу технологияни тобора кўпроқ қабул қилмоқда. Бу ҳафтада Kraken биржаси xStocks орқали SpaceX компаниясининг кутилаётган IPO жараёнида иштирок этиш учун токенлаштирилган рухсатномаларни ишга тушириб, 110 дан ортиқ бозорлардаги фойдаланувчиларга Elon Musk компаниясининг акцияларига эга бўлиш имконини берди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Binance Ресеарч маълумотларига кўра, фаол токенлаштирилган РВА бозори 2025-йил бошидан буён 589 фоизга ўсди. Облигация ва пул бозори фондлари 6,5 миллиард доллар қийматга эга бўлган бўлса, токенлаштирилган акциялар 422 фоизга сакрашни амалга оширди. Сектор диверсификацияси ҳам ортиб бормоқда: Ондо Глобал Маркетс каби платформалар акцияларга бўлган талабни оширган бўлса, қимматбаҳо металлар токенизацияси инвесторларнинг хавфсиз активларга интилиши натижасида 1,5 миллиард долларга етди.
Kraken томонидан тақдим этилган СПКХх токени SpaceX акциялари билан 1:1 нисбатда таъминланган бўлиб, у иштирокчи платформаларда 24/7 режимида савдо қилиниши мумкин. SpaceX ўзининг Nasdaq биржасидаги дебюти орқали 75 миллиард доллар жалб қилишни мақсад қилган. Маълумотларга кўра, таклифга бўлган талаб мавжуд акциялардан тўрт баравар кўп бўлиб, бу уни тарихдаги энг йирик IPOга айлантириши кутилмоқда.
Шу билан бирга, башорат қилиш бозорлари (предиктион маркетс) биринчи марта ончейн қимор ўйинларини ортда қолдирди. ТРМ Лабс ҳисоботига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида башорат бозорлари ҳажми 36,6 миллиард долларни ташкил этган бўлса, қимор ўйинлари 14 миллиард долларда тўхтади. Шунга қарамай, крипто-қимор соҳаси ўз динамикасини йўқотгани йўқ; юқори ставкали ўйинчилар билан бир қаторда оддий фойдаланувчилар сони ҳам жадал ўсиб бормоқда.
Анъанавий молия институтлари ҳам блокчейн ташаббусларини кенгайтирмоқда. Apex Груп токенлаштирилган фонд хизматларини йўлга қўйган бўлса, Те Клеаринг Ҳоусе токенлаштирилган депозитлар тармоғини режалаштирмоқда. Бу каби қадамлар блокчейн технологияси нафақат крипто-компаниялар, балки глобал молия тизими учун ҳам стандартга айланиб бораётганини кўрсатади.
…