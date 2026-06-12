SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этди

·0·Иқтисодиёт
SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этди

Жорий йилда криптовалюта нархлари макроиқтисодий янгиликлар ва тартибга солиш ноаниқликлари таъсирида бўлган бўлса-да, активларни токенизация қилиш соҳаси барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Реал дунё активлари (РВА) блокчейн инфратузилмасига фаол интеграция қилинмоқда, банклар эса ушбу технологияни тобора кўпроқ қабул қилмоқда. Бу ҳафтада Kraken биржаси xStocks орқали SpaceX компаниясининг кутилаётган IPO жараёнида иштирок этиш учун токенлаштирилган рухсатномаларни ишга тушириб, 110 дан ортиқ бозорлардаги фойдаланувчиларга Elon Musk компаниясининг акцияларига эга бўлиш имконини берди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Binance Ресеарч маълумотларига кўра, фаол токенлаштирилган РВА бозори 2025-йил бошидан буён 589 фоизга ўсди. Облигация ва пул бозори фондлари 6,5 миллиард доллар қийматга эга бўлган бўлса, токенлаштирилган акциялар 422 фоизга сакрашни амалга оширди. Сектор диверсификацияси ҳам ортиб бормоқда: Ондо Глобал Маркетс каби платформалар акцияларга бўлган талабни оширган бўлса, қимматбаҳо металлар токенизацияси инвесторларнинг хавфсиз активларга интилиши натижасида 1,5 миллиард долларга етди.

Kraken томонидан тақдим этилган СПКХх токени SpaceX акциялари билан 1:1 нисбатда таъминланган бўлиб, у иштирокчи платформаларда 24/7 режимида савдо қилиниши мумкин. SpaceX ўзининг Nasdaq биржасидаги дебюти орқали 75 миллиард доллар жалб қилишни мақсад қилган. Маълумотларга кўра, таклифга бўлган талаб мавжуд акциялардан тўрт баравар кўп бўлиб, бу уни тарихдаги энг йирик IPOга айлантириши кутилмоқда.

Шу билан бирга, башорат қилиш бозорлари (предиктион маркетс) биринчи марта ончейн қимор ўйинларини ортда қолдирди. ТРМ Лабс ҳисоботига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида башорат бозорлари ҳажми 36,6 миллиард долларни ташкил этган бўлса, қимор ўйинлари 14 миллиард долларда тўхтади. Шунга қарамай, крипто-қимор соҳаси ўз динамикасини йўқотгани йўқ; юқори ставкали ўйинчилар билан бир қаторда оддий фойдаланувчилар сони ҳам жадал ўсиб бормоқда.

Анъанавий молия институтлари ҳам блокчейн ташаббусларини кенгайтирмоқда. Apex Груп токенлаштирилган фонд хизматларини йўлга қўйган бўлса, Те Клеаринг Ҳоусе токенлаштирилган депозитлар тармоғини режалаштирмоқда. Бу каби қадамлар блокчейн технологияси нафақат крипто-компаниялар, балки глобал молия тизими учун ҳам стандартга айланиб бораётганини кўрсатади.

SpaceXKrakenТокенизацияКриптоNasdaq
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиBitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиБугун, 17:18Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиЭходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиБугун, 17:18ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаБугун, 16:13Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаBloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаБугун, 15:57Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиПолша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиБугун, 14:14Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди