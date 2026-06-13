Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкин
Galaxy Дигитал компаниясининг янги тадқиқоти шуни кўрсатадики, Bitcoin нархининг жорий сиклдаги энг паст нуқтаси аввалги айиқ бозорларига қараганда анча юқори даражада шаклланиши мумкин. Таҳлилларга кўра, криптовалюта бозоридаги спекуляциянинг камлиги туфайли Bitcoin нархи 62,000 УСД ва тармоқнинг реализация қилинган нархи бўлган 53,600 УСД оралиғида ўзининг энг қуйи нуқтасини топиши эҳтимоли бор. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Galaxy тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торн Bitcoin сиклларини таҳлил қилиб, тўрт йиллик даврийлик ҳали ҳам тарихий вақт кўрсаткичларига мос келаётганини таъкидлади. Шуниси эътиборлики, чўққидан пастга тушиш кўрсаткичлари ҳар бир сиклда қисқариб бормоқда. Масалан, аввалги даврларда пасайиш 84-85 фоизни ташкил этган бўлса, 2022-йилда бу кўрсаткич 77 фоизга, жорий сиклда эса 51 фоизгача камайган.
Торннинг фикрича, Bitcoin бозоридаги анъанавий кўрсаткичлар бу сафар бошқача натижа бермоқда. Одатда қўлланиладиган 11 та индикаторнинг фақат иккитаси чўққи ҳақида сигнал берган, машҳур Pi Кйкле Топ индикатори эса тарихда биринчи марта ишга тушмади. Шунингдек, бозор қийматини реализация қилинган қиймат билан солиштирувчи МВРВ коэффициенти аввалги сикллардаги 2.93–5.91 даражасидан фарқли ўлароқ, бу сафар максимал 2.29 ни ташкил этди.
Тарихий маълумотларга кўра, бозорнинг энг қуйи нуқтаси одатда чўққидан 12-13 ой ўтгач шаклланади. Ҳозирги пасайиш даври эса тахминан саккиз ойдан бери давом этмоқда. Galaxy таҳлилчилари Bitcoin учун асосий пастки чегара сифатида 40,000–46,000 УСД диапазонини кўрсатмоқда, бироқ бозор барқарор қолса, нарх 51,000–54,000 УСД атрофида ушланиб қолиши мумкин.
CryptoҚуант платформасининг он-чаин таҳлиллари ҳам Bitcoin ҳозирда тарихан йирик айиқ бозорларининг пастки қисмига хос бўлган баҳолаш зонасида эканлигини тасдиқламоқда. Ҳозирда Bitcoin 59,000 УСД атрофида савдо қилинмоқда, бу эса унинг реализация қилинган нархидан (53,600 УСД) тахминан 9 фоизга юқоридир.
…