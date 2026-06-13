Морпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги тренд

·10·Иқтисодиёт
Морпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги тренд

Инвесторлар эндиликда нафақат марказлашмаган молия (DeFi) протоколларига, балки барқарор коинлар (стаблекоинс) ва кредит инфратузилмасига кўпроқ маблағ йўналтирмоқда. Буни Морпҳо Лабс компаниясининг сўнгги инвестиция раунди яққол кўрсатиб берди. Spark бош директори Сам МакПҳерсоннинг сўзларига кўра, Paradigm, a16z crypto ва Риббит Капитал бошчилигидаги ушбу раундда 175 миллион доллар жалб қилинган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Морпҳо ўзини шунчаки DeFi кредит платформаси эмас, балки банклар, активларни бошқарувчи компаниялар ва финтехлар учун кредит инфратузилмаси қатлами сифатида намоён этмоқда. Onchain кредит бозорлари фойдаланувчилар ва институтларга блокчейн активлари ёрдамида қарз олиш ва капитални жойлаштириш имконини беради. Инвесторлар ушбу секторнинг стаблекоин ва бошқа токенизация қилинган молиявий маҳсулотлар билан бирга ўсишига ишонч билдирмоқда.

DeFiLlama маълумотларига кўра, Морпҳо платформасида блокланган умумий қиймат (TVL) 6,72 миллиард долларни, фаол кредитлар ҳажми эса 3,47 миллиард долларни ташкил этади. Сентора таҳлилий платформаси Coinbase биржасининг корпоратив USDC кредитлари учун айнан Морпҳо смарт-контрактларидан фойдаланаётганини таъкидлади. Бу эса протоколнинг чакана савдо платформасидан кўра, йирик бизнес инфратузилмасига айланаётганидан далолат беради.

Морпҳо асосчиларидан бири Merlin Эгалите компаниянинг мақсади рақобатчиларни сиқиб чиқариш эмас, балки анъанавий молия институтлари учун асосий кредит қатламини яратиш эканини айтди. Келгуси 12-18 ой ичида лойиҳа банклар ва йирик платформалар билан интеграцияни кенгайтиришни, шунингдек, институционал капитални жалб қилиш учун анъанавий кредит бозори функцияларини жорий этишни режалаштирмоқда.

МорпҳоКриптовалютаИнвестицияБлокчейнDeFi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинТадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинБугун, 11:09Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиЙирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиБугун, 03:14Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинBitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинБугун, 01:10Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаBitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаБугун, 00:12Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиBlockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олдиБугун, 21:10Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиBitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиКеча, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди