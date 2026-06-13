Морпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги тренд
Инвесторлар эндиликда нафақат марказлашмаган молия (DeFi) протоколларига, балки барқарор коинлар (стаблекоинс) ва кредит инфратузилмасига кўпроқ маблағ йўналтирмоқда. Буни Морпҳо Лабс компаниясининг сўнгги инвестиция раунди яққол кўрсатиб берди. Spark бош директори Сам МакПҳерсоннинг сўзларига кўра, Paradigm, a16z crypto ва Риббит Капитал бошчилигидаги ушбу раундда 175 миллион доллар жалб қилинган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Морпҳо ўзини шунчаки DeFi кредит платформаси эмас, балки банклар, активларни бошқарувчи компаниялар ва финтехлар учун кредит инфратузилмаси қатлами сифатида намоён этмоқда. Onchain кредит бозорлари фойдаланувчилар ва институтларга блокчейн активлари ёрдамида қарз олиш ва капитални жойлаштириш имконини беради. Инвесторлар ушбу секторнинг стаблекоин ва бошқа токенизация қилинган молиявий маҳсулотлар билан бирга ўсишига ишонч билдирмоқда.
DeFiLlama маълумотларига кўра, Морпҳо платформасида блокланган умумий қиймат (TVL) 6,72 миллиард долларни, фаол кредитлар ҳажми эса 3,47 миллиард долларни ташкил этади. Сентора таҳлилий платформаси Coinbase биржасининг корпоратив USDC кредитлари учун айнан Морпҳо смарт-контрактларидан фойдаланаётганини таъкидлади. Бу эса протоколнинг чакана савдо платформасидан кўра, йирик бизнес инфратузилмасига айланаётганидан далолат беради.
Морпҳо асосчиларидан бири Merlin Эгалите компаниянинг мақсади рақобатчиларни сиқиб чиқариш эмас, балки анъанавий молия институтлари учун асосий кредит қатламини яратиш эканини айтди. Келгуси 12-18 ой ичида лойиҳа банклар ва йирик платформалар билан интеграцияни кенгайтиришни, шунингдек, институционал капитални жалб қилиш учун анъанавий кредит бозори функцияларини жорий этишни режалаштирмоқда.
…