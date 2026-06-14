Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқда

·10·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқда

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлди Bitcoin (BTC) якшанба кунги савдолар якунида 64 000 доллар атрофида барқарорлашди. Ушбу ижобий динамика АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланиши ҳақидаги хабарлар фонида кузатилмоқда. ТрадингВиев маъмотларига кўра, Битстамп биржасида актив нархи маҳаллий максимал даража — 64 750 долларгача кўтарилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бозордаги жонланиш бевосита АҚШ президенти Доналд Трумп томонидан эълон қилинган баёнот билан боғлиқ. Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида якшанба куни муҳим келишув имзоланишини маъмуллади. Унинг таъкидлашича, ушбу битимдан сўнг жаҳон иқтисодиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳормуз бўғизи барча учун очиқ деб эълон қилинади.

Геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши инвесторлар орасида хатарли активларга, хусусан криптовалюталарга бўлган қизиқишни оширди. Треидерлар Bitcoin бозоридаги сотув босими пасаяётганини қайд этишмоқда. Хусусан, СуперБро тахаллуси билан танилган таҳлилчи 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (СМА) ҳозирда кучли қўллаб-қувватлаш вазифасини ўтаётганини билдирди.

Техник таҳлил ва бозор кутилмалари

Мутахассислар Bitcoin нархи учун навбатдаги муҳим синов босқичи 65 000 – 67 000 доллар оралиғида эканини айтишмоқда. Агар котировкалар ушбу зонадан муваффақиятли ўта олса, бозордаги "айиқлар" (нарх тушишидан манфаатдорлар) мавқейига жиддий зарба берилади. Ҳозирда биржа буюртмалар китобида айнан шу даражалар атрофида катта ҳажмдаги ликвидлик тўпланган.

Шу билан бирга, баъзи таҳлилчилар эҳтиёткорликни сақлаб қолишни тавсия қилмоқдалар. Коинтелеграпҳ нашрининг эслатишича, тарихий тажрибада 200 ҳафталик СМА ҳар доим ҳам ишончли ҳимоя тармоғига айланмаган. Шунга қарамай, биржаларда очиқ қизиқишнинг (опен интерест) ортиши ва молиялаштириш ставкаларининг пасайиши бозорнинг юқорига интилиш салоҳияти борлигидан далолат беради.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу ўзгаришлар аҳамиятли, чунки Bitcoin нархининг глобал барқарорлашуви маҳаллий крипто-дўконлар ва биржалардаги фаолликка бевосита таъсир кўрсатади. Ҳормуз бўғизи билан боғлиқ вазият эса нафақат рақамли активлар, балки нефт нархи ва умумий жаҳон савдо-сотиқ занжирига ҳам дахлдордир.

Хулоса қилиб айтганда, яқин соатларда кутилаётган сиёсий янгиликлар Bitcoin учун янги рекордлар сари йўлни очиши ёки аксинча, кутилган натижа бўлмаса, қисқа муддатли коррекцияга сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирда барча эътибор Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги мулоқот натижаларига қаратилган.

BitcoinКриптовалютаДоналд ТрумпИқтисодиётБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 10:48Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиДоналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиБугун, 06:16Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиСтабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиКеча, 16:53Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиMichael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиКеча, 14:17Morpho лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендMorpho лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендКеча, 12:11Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинТадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинКеча, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди