Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топди
Ethereum экотизими келажакда квант компьютерлари томонидан юзага келиши мумкин бўлган киберҳужумлардан ҳимояланиш масаласида муҳим қадам ташлади. Ethereum Фоундатион таркибидаги Коҳаку лойиҳаси раҳбари Николас Консигнйнинг маълум қилишича, фойдаланувчи ҳисобларини квантга чидамли ҳимоя тизими билан таъминлаш бор-йўғи 0,07 АҚШ долларига тушиши мумкин. Бу янгилик криптовалюта оламидаги энг катта хавфлардан бири — квант ҳисоблаш техникасининг анъанавий криптографик калитларни бузиб кириш эҳтимолига қарши самарали ечим сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Консигнй томонидан тақдим этилган янги илмий ишда Ethereum тармоғида "ҳард форк" (протоколнинг тубдан ўзгариши) ўтказишни кутмасдан, мавжуд ҳисобларни ҳимоя қилиш усули таклиф этилган. Ушбу ёндашув АҚШ Миллий стандартлар ва технологиялар институти (НИСТ) томонидан ишлаб чиқилган СПҲИНКС+ квантдан кейинги имзо стандартига асосланади. Тадқиқотчилар ушбу тизимни Ethereum тармоғи учун оптималлаштириб, уни "СПҲИНКС-" деб номлашди.
Арзон ва самарали хавфсизлик чоралариЯнги таклифнинг асосий устунлиги шундаки, у блокчейн тармоғида текшириш харажатларини кескин камайтиради. СПҲИНКС- тизими келажакда яратилиши кутилаётган "леанСПҲИНКС" деб номланган янада мукаммалроқ тизимга ўтиш давридаги кўприк вазифасини ўтайди. Бу Ethereum фойдаланувчиларига ўз активларини ҳозирги Эллиптик Curve Дигитал Сигнатуре Алгоритм (ЭКДСА) алгоритмидаги заифликлардан ҳимоя қилиш имконини беради.
Квант компьютерлари назарий жиҳатдан Шор алгоритми ёрдамида бугунги кунда қўлланилаётган мураккаб криптографик калитларни сонияларда бузиб ташлаши мумкин. Ҳозирча бундай қувватга эга компьютерлар тўлиқ шаклланмаган бўлса-да, крипто-жамият "эрта хавфсизлик" тамойили асосида ҳаракат қилмоқда. Etresearch.ch маълумотларига кўра, ушбу янги усул тармоққа ортиқча юклама бермасдан, транзакциялар хавфсизлигини янги даражага олиб чиқади.
Bitcoin ва Ethereum: Қайси бири кўпроқ хавф остида?Квант таҳдиди нафақат Ethereum, балки Bitcoin учун ҳам долзарб ҳисобланади. Прожект Элевен стартапи ўтказган тажрибада квант компьютери ёрдамида 15 битли криптографик калит муваффақиятли бузилган. Гарчи Bitcoin калитлари 256 битли ва анча мустаҳкам бўлса-да, Глассноде таҳлиллари хавотирли рақамларни кўрсатмоқда. Унга кўра:
- Тахминан 1,92 миллион Bitcoin (умумий таъминотнинг 10 фоизи) квант ҳужумлари қаршисида мутлақо ҳимоясиз;
- Яна 4,12 миллион BTC (20,6 фоиз) калитларни бошқаришдаги эски услублар туфайли хавф остида қолиши мумкин;
- Фақатгина 69,8 фоиз Bitcoin захиралари ҳозирча квант таҳдидидан холи деб ҳисобланмоқда.
…