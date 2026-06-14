Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топди

·0·Иқтисодиёт
Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топди

Ethereum экотизими келажакда квант компьютерлари томонидан юзага келиши мумкин бўлган киберҳужумлардан ҳимояланиш масаласида муҳим қадам ташлади. Ethereum Фоундатион таркибидаги Коҳаку лойиҳаси раҳбари Николас Консигнйнинг маълум қилишича, фойдаланувчи ҳисобларини квантга чидамли ҳимоя тизими билан таъминлаш бор-йўғи 0,07 АҚШ долларига тушиши мумкин. Бу янгилик криптовалюта оламидаги энг катта хавфлардан бири — квант ҳисоблаш техникасининг анъанавий криптографик калитларни бузиб кириш эҳтимолига қарши самарали ечим сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Консигнй томонидан тақдим этилган янги илмий ишда Ethereum тармоғида "ҳард форк" (протоколнинг тубдан ўзгариши) ўтказишни кутмасдан, мавжуд ҳисобларни ҳимоя қилиш усули таклиф этилган. Ушбу ёндашув АҚШ Миллий стандартлар ва технологиялар институти (НИСТ) томонидан ишлаб чиқилган СПҲИНКС+ квантдан кейинги имзо стандартига асосланади. Тадқиқотчилар ушбу тизимни Ethereum тармоғи учун оптималлаштириб, уни "СПҲИНКС-" деб номлашди.

Арзон ва самарали хавфсизлик чоралари

Янги таклифнинг асосий устунлиги шундаки, у блокчейн тармоғида текшириш харажатларини кескин камайтиради. СПҲИНКС- тизими келажакда яратилиши кутилаётган "леанСПҲИНКС" деб номланган янада мукаммалроқ тизимга ўтиш давридаги кўприк вазифасини ўтайди. Бу Ethereum фойдаланувчиларига ўз активларини ҳозирги Эллиптик Curve Дигитал Сигнатуре Алгоритм (ЭКДСА) алгоритмидаги заифликлардан ҳимоя қилиш имконини беради.

Квант компьютерлари назарий жиҳатдан Шор алгоритми ёрдамида бугунги кунда қўлланилаётган мураккаб криптографик калитларни сонияларда бузиб ташлаши мумкин. Ҳозирча бундай қувватга эга компьютерлар тўлиқ шаклланмаган бўлса-да, крипто-жамият "эрта хавфсизлик" тамойили асосида ҳаракат қилмоқда. Etresearch.ch маълумотларига кўра, ушбу янги усул тармоққа ортиқча юклама бермасдан, транзакциялар хавфсизлигини янги даражага олиб чиқади.

Bitcoin ва Ethereum: Қайси бири кўпроқ хавф остида?

Квант таҳдиди нафақат Ethereum, балки Bitcoin учун ҳам долзарб ҳисобланади. Прожект Элевен стартапи ўтказган тажрибада квант компьютери ёрдамида 15 битли криптографик калит муваффақиятли бузилган. Гарчи Bitcoin калитлари 256 битли ва анча мустаҳкам бўлса-да, Глассноде таҳлиллари хавотирли рақамларни кўрсатмоқда. Унга кўра:

  • Тахминан 1,92 миллион Bitcoin (умумий таъминотнинг 10 фоизи) квант ҳужумлари қаршисида мутлақо ҳимоясиз;
  • Яна 4,12 миллион BTC (20,6 фоиз) калитларни бошқаришдаги эски услублар туфайли хавф остида қолиши мумкин;
  • Фақатгина 69,8 фоиз Bitcoin захиралари ҳозирча квант таҳдидидан холи деб ҳисобланмоқда.
Ethereum ҳамжамияти ушбу хавфни олдиндан бартараф этиш учун арзон ва оммабоп ечимларни жорий қилишни мақсад қилган. Агар Консигнй таклифи амалиётга татбиқ этилса, Ethereum эгалари жуда кичик тўлов эвазига ўз ҳамёнларини келажакдаги суперкомпьютерлар ҳужумидан ҳимояланган "қалқон" билан таъминлашлари мумкин бўлади. Бу эса криптовалюта бозоридаги узоқ муддатли инвесторлар учун ишончни янада мустаҳкамлайди.

EthereumКриптовалютаКвант КомпьютериБлокчейнХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиЎзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиБугун, 12:27Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаBitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаБугун, 11:13Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 10:48Доналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиДоналд Трумп АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланишини эълон қилдиБугун, 06:16Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиСтабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айландиКеча, 16:53Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиMichael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиКеча, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди