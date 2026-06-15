АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирди
АҚШ ва Эрон ўртасида ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ҳамда стратегик жиҳатдан муҳим ҳисобланган Ҳормуз бўғозини қайта очиш бўйича муваққат келишувга эришилгани ҳақидаги хабарлар глобал молия бозорларида кескин ўзгаришларни келтириб чиқарди. Мазкур дипломатик силжиш фонида Bitcoin нархи сезиларли даражада кўтарилиб, инвесторларнинг хатарларга бўлган қизиқиши ортганини кўрсатди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Маълум қилинишича, томонлар ўртасидаги якуний битим шу ҳафтанинг жума куни Швейцарияда имзоланиши кутилмоқда. Ушбу янгилик ортидан криптовалюта бозорининг асосий активи — Bitcoin нархи сўнгги 24 соат ичида 2 фоизга ошиб, 65 700 доллар даражасига етди. Бу кўрсаткич жорий йилнинг июн ойи бошидаги пасайишдан кейинги энг юқори натижа сифатида қайд этилди.
Энергия ресурслари ва фонд бозори реакциясиЯқин Шарқдаги кескинликнинг юmsҳаши энергия бозорига ҳам бевосита таъсир кўрсатди. Хусусан, ВТИ нефти нархи деярли 5 фоизга арзонлашиб, бир баррел учун 81 доллардан пастга тушди. Бу сўнгги икки ой ичидаги энг паст кўрсаткич бўлиб, Ҳормуз бўғози орқали нефт етказиб бериш занжири тикланиши кутилаётгани билан изоҳланмоқда.
Фонд бозорларида ҳам ижобий динамика кузатилмоқда. Nasdaq 100 фючерслари 1,5 фоизга, С&П 500 кўрсаткичлари эса 0,9 фоизга кўтарилди. Инвесторлар геосиёсий барқарорликни иқтисодий ўсиш учун муҳим омил сифатида баҳоламоқдалар, бу эса технология ва бошқа етакчи секторлар акцияларига бўлган талабни оширди.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги нефт нархининг пасайиши ва криптовалюталарнинг ўсиши маҳаллий бозордаги инвестиция кайфиятига таъсир ўтказмай қолмайди. Айниқса, Bitcoin активининг июн ойидаги инқироздан сўнг тикланиши рақамли активлар бозорига бўлган ишончни қайтадан мустаҳкамламоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, жума куни Швейцарияда бўлиб ўтадиган имзолаш маросими бозорларнинг кейинги йўналишини белгилаб беради. Агар келишув муваффақиятли амалга ошса, Bitcoin ва фонд индекслари ўз ўсишини давом эттириши, нефт нархи эса барқарорлашиши кутилмоқда.
…