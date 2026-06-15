АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирди

·0·Иқтисодиёт
АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирди

АҚШ ва Эрон ўртасида ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ҳамда стратегик жиҳатдан муҳим ҳисобланган Ҳормуз бўғозини қайта очиш бўйича муваққат келишувга эришилгани ҳақидаги хабарлар глобал молия бозорларида кескин ўзгаришларни келтириб чиқарди. Мазкур дипломатик силжиш фонида Bitcoin нархи сезиларли даражада кўтарилиб, инвесторларнинг хатарларга бўлган қизиқиши ортганини кўрсатди. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Маълум қилинишича, томонлар ўртасидаги якуний битим шу ҳафтанинг жума куни Швейцарияда имзоланиши кутилмоқда. Ушбу янгилик ортидан криптовалюта бозорининг асосий активи — Bitcoin нархи сўнгги 24 соат ичида 2 фоизга ошиб, 65 700 доллар даражасига етди. Бу кўрсаткич жорий йилнинг июн ойи бошидаги пасайишдан кейинги энг юқори натижа сифатида қайд этилди.

Энергия ресурслари ва фонд бозори реакцияси

Яқин Шарқдаги кескинликнинг юmsҳаши энергия бозорига ҳам бевосита таъсир кўрсатди. Хусусан, ВТИ нефти нархи деярли 5 фоизга арзонлашиб, бир баррел учун 81 доллардан пастга тушди. Бу сўнгги икки ой ичидаги энг паст кўрсаткич бўлиб, Ҳормуз бўғози орқали нефт етказиб бериш занжири тикланиши кутилаётгани билан изоҳланмоқда.

Фонд бозорларида ҳам ижобий динамика кузатилмоқда. Nasdaq 100 фючерслари 1,5 фоизга, С&П 500 кўрсаткичлари эса 0,9 фоизга кўтарилди. Инвесторлар геосиёсий барқарорликни иқтисодий ўсиш учун муҳим омил сифатида баҳоламоқдалар, бу эса технология ва бошқа етакчи секторлар акцияларига бўлган талабни оширди.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги нефт нархининг пасайиши ва криптовалюталарнинг ўсиши маҳаллий бозордаги инвестиция кайфиятига таъсир ўтказмай қолмайди. Айниқса, Bitcoin активининг июн ойидаги инқироздан сўнг тикланиши рақамли активлар бозорига бўлган ишончни қайтадан мустаҳкамламоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, жума куни Швейцарияда бўлиб ўтадиган имзолаш маросими бозорларнинг кейинги йўналишини белгилаб беради. Агар келишув муваффақиятли амалга ошса, Bitcoin ва фонд индекслари ўз ўсишини давом эттириши, нефт нархи эса барқарорлашиши кутилмоқда.

BitcoinИқтисодиётНефтКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Standard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиStandard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиБугун, 20:16Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКриптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКеча, 18:39Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиEthereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиКеча, 14:10Ўзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиЎзбекистонда ахборотлаштириш хизматлари ҳажми сезиларли даражада ошдиКеча, 12:27Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаBitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқдаКеча, 11:13Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп мебел қайси ҳудудда ишлаб чиқарилмоқда?Кеча, 10:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди