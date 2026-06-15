Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирди
АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзолангани ҳақидаги баёнот криптовалюта бозорларида кескин ўсишни келтириб чиқарди. Мазкур хабар ортидан Bitcoin (BTC) нархи душанба кунги савдоларда 66 000 долларлик кўрсаткичга яқинлашди. Бу сўнгги 12 кун ичидаги энг юқори натижа бўлиб, инвесторларнинг хатарларга бўлган иштиёқи қайта тикланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Доналд Трумп ўзининг Truth Social платформасида Эрон билан келишув якунланганини ва Ҳормуз бўғози орқали кемалар ҳаракати учун чекловлар олиб ташланишини эълон қилди. "Дунё кемалари, двигателларингизни ишга туширинг. Нефт оқими бошлансин!" дея ёзган АҚШ раҳбари, АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари томонидан ўрнатилган блокада дарҳол бекор қилинишини таъкидлади. ТрадингВиев маълумотларига кўра, ушбу баёнотдан сўнг Bitcoin нархи Coinbase биржасида 65 881 долларгача кўтарилди.
Геосиёсий барқарорлик ва бозор реакциясиБитруе Ресеарч Институте тадқиқот бўлими раҳбари Андри Фаузан Адзиима Коинтелеграпҳ нашрига берган интервюсида, ушбу келишув геосиёсий хатарлар учун тўланадиган "мукофот"ни камайтиришини айтди. Мутахассиснинг фикрича, ноаниқликнинг йўқолиши трейдерларни яна крипто активларга қайтишга ундамоқда. Айниқса, нефт нархидаги босимнинг пасайиши ва криптовалюталарни қўллаб-қувватловчи маъмурият давридаги барқарорлик бозордаги ижобий кайфиятни мустаҳкамламоқда.
Ассосиатед Пресс хабарига кўра, АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув тафсилотлари ҳали тўлиқ очиқланмаган. Келишувнинг расмий имзоланиш жараёни жума куни Покистон воситачилигида амалга оширилиши кутилмоқда. Эрон ташқи ишлар вазири ўринбосари Казем Гҳарибабади давлат телевидениеси орқали келишувни тасдиқлади. Шунингдек, Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши барча фронтлардаги уруш ҳаракатлари дарҳол ва бутунлай тўхтатилишини маълум қилди.
Криптовалюта бозоридаги тенденцияларBitcoin июн ойи бошида 60 000 доллардан пастга тушиб кетганидан сўнг, аста-секин ўсиш тенденциясини намойиш этмоқда. Шунга қарамай, жорий нархлар ўтган йилнинг октябрь ойидаги 126 000 долларлик тарихий чўққидан қарийб 48 фоизга пастлигича қолмоқда. Мутахассислар келишувнинг якуний босқичида кутилмаган техник муаммолар юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда, бу эса бозорда вақтинчалик тебранишларни келтириб чиқариши мумкин.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу геосиёсий ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда нефт етказиб бериш занжирининг тикланиши ва АҚШ-Эрон муносабатларининг юmsҳаши нафақат Bitcoin, балки анъанавий фонд бозорларидаги Nasdaq ва С&П 500 каби индексларга ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Барқарорликнинг тикланиши крипто активларга бўлган ишончни оширувчи асосий омил бўлиб хизмат қилади.
…