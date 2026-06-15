Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирди

АҚШ Президенти Доналд Трумп томонидан АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзолангани ҳақидаги баёнот криптовалюта бозорларида кескин ўсишни келтириб чиқарди. Мазкур хабар ортидан Bitcoin (BTC) нархи душанба кунги савдоларда 66 000 долларлик кўрсаткичга яқинлашди. Бу сўнгги 12 кун ичидаги энг юқори натижа бўлиб, инвесторларнинг хатарларга бўлган иштиёқи қайта тикланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Доналд Трумп ўзининг Truth Social платформасида Эрон билан келишув якунланганини ва Ҳормуз бўғози орқали кемалар ҳаракати учун чекловлар олиб ташланишини эълон қилди. "Дунё кемалари, двигателларингизни ишга туширинг. Нефт оқими бошлансин!" дея ёзган АҚШ раҳбари, АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари томонидан ўрнатилган блокада дарҳол бекор қилинишини таъкидлади. ТрадингВиев маълумотларига кўра, ушбу баёнотдан сўнг Bitcoin нархи Coinbase биржасида 65 881 долларгача кўтарилди.

Геосиёсий барқарорлик ва бозор реакцияси

Битруе Ресеарч Институте тадқиқот бўлими раҳбари Андри Фаузан Адзиима Коинтелеграпҳ нашрига берган интервюсида, ушбу келишув геосиёсий хатарлар учун тўланадиган "мукофот"ни камайтиришини айтди. Мутахассиснинг фикрича, ноаниқликнинг йўқолиши трейдерларни яна крипто активларга қайтишга ундамоқда. Айниқса, нефт нархидаги босимнинг пасайиши ва криптовалюталарни қўллаб-қувватловчи маъмурият давридаги барқарорлик бозордаги ижобий кайфиятни мустаҳкамламоқда.

Ассосиатед Пресс хабарига кўра, АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув тафсилотлари ҳали тўлиқ очиқланмаган. Келишувнинг расмий имзоланиш жараёни жума куни Покистон воситачилигида амалга оширилиши кутилмоқда. Эрон ташқи ишлар вазири ўринбосари Казем Гҳарибабади давлат телевидениеси орқали келишувни тасдиқлади. Шунингдек, Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши барча фронтлардаги уруш ҳаракатлари дарҳол ва бутунлай тўхтатилишини маълум қилди.

Криптовалюта бозоридаги тенденциялар

Bitcoin июн ойи бошида 60 000 доллардан пастга тушиб кетганидан сўнг, аста-секин ўсиш тенденциясини намойиш этмоқда. Шунга қарамай, жорий нархлар ўтган йилнинг октябрь ойидаги 126 000 долларлик тарихий чўққидан қарийб 48 фоизга пастлигича қолмоқда. Мутахассислар келишувнинг якуний босқичида кутилмаган техник муаммолар юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда, бу эса бозорда вақтинчалик тебранишларни келтириб чиқариши мумкин.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу геосиёсий ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда нефт етказиб бериш занжирининг тикланиши ва АҚШ-Эрон муносабатларининг юmsҳаши нафақат Bitcoin, балки анъанавий фонд бозорларидаги Nasdaq ва С&П 500 каби индексларга ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Барқарорликнинг тикланиши крипто активларга бўлган ишончни оширувчи асосий омил бўлиб хизмат қилади.

BitcoinДоналд ТрумпЭронКриптовалютаИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:4016 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда16 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиБугун, 00:10Standard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиStandard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиБугун, 20:16Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКриптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКеча, 18:39Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиEthereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиКеча, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди