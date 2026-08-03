Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот берди

·0·Жамият
Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот берди

Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида жойлашган қурилиш майдонида ер ўпирилиши содир бўлди. Ҳодиса ҳақидаги видеолар ва хабарлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, айрим манбаларда бир киши тупроқ остида қолгани ҳақида маълумотлар ҳам пайдо бўлди.

Бироқ Тошкент шаҳар ҳокимлиги ушбу маълумотларга изоҳ бериб, ҳозирча ҳодиса оқибатида жабрланганлар аниқланмаганини маълум қилди. Шунингдек, тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилганлар ҳам қайд этилмаган.

Расмий маълумотларга кўра, воқеа Олмазор туманидаги Орзу массиви, 3-уй манзилида жойлашган қурилиш объектида содир бўлган. Ҳолатни ҳар томонлама ўрганиш мақсадида махсус комиссия тузилган.

Комиссия таркибига Фавқулодда вазиятлар бошқармаси, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасини назорат қилиш инспекцияси, прокуратура ҳамда бошқа тегишли идоралар мутахассислари жалб қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиЎзбекистонда ChatGPT орқали яратилган қиз аккаунт ортида аёл эмас, эркак тургани маълум бўлдиБугун, 01:22Энергетик сабаб эркакнинг юзидаги катта ўсимта тармоқларда турли баҳсларга сабаб бўлдиЭнергетик сабаб эркакнинг юзидаги катта ўсимта тармоқларда турли баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 01:17Ўзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқдаЎзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқдаКеча, 16:55Чорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиЧорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиКеча, 13:24ЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетдиЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетди01.08, 20:22Шошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангШошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутманг01.08, 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда