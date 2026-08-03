Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот берди
Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида жойлашган қурилиш майдонида ер ўпирилиши содир бўлди. Ҳодиса ҳақидаги видеолар ва хабарлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, айрим манбаларда бир киши тупроқ остида қолгани ҳақида маълумотлар ҳам пайдо бўлди.
Бироқ Тошкент шаҳар ҳокимлиги ушбу маълумотларга изоҳ бериб, ҳозирча ҳодиса оқибатида жабрланганлар аниқланмаганини маълум қилди. Шунингдек, тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилганлар ҳам қайд этилмаган.
Расмий маълумотларга кўра, воқеа Олмазор туманидаги Орзу массиви, 3-уй манзилида жойлашган қурилиш объектида содир бўлган. Ҳолатни ҳар томонлама ўрганиш мақсадида махсус комиссия тузилган.
Комиссия таркибига Фавқулодда вазиятлар бошқармаси, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасини назорат қилиш инспекцияси, прокуратура ҳамда бошқа тегишли идоралар мутахассислари жалб қилинган.
…