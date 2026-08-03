Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошланди
Ер сайёрасида ёз фаслининг бошидан буён олтинчи, август ойидаги еса илк геомагнит бўрони қайд етилди. Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти Солар астрономй лабораторияси маълумотларига кўра, бу ҳодиса Қуёш плазмасининг Ерга етиб келиши сабабли юзага келган. Дастлабки таҳлилларга кўра, мазкур табиий ҳодисанинг интенсивлиги G1 ва G2 даражалари оралиғида баҳоланмоқда.
Ер сайёрасида ёз фаслининг бошидан буён олтинчи, август ойидаги эса илк геомагнит бўрони қайд этилди. Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти Солар астрономй лабораторияси маълумотларига кўра, Қуёш плазмасининг навбатдаги отилиши сайёрамизга етиб келган ва космик об-ҳавода кескин ўзгаришларни келтириб чиқарган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, қуёш моддаси Ер атмосферасига етиб келганидан сўнг, унинг таъсири бир неча соат ичида кучайиб, тўлақонли геомагнит бўронига айланган. Мазкур табиий ҳодисанинг интенсивлиги дастлабки таҳлилларга кўра, G1 (кучсиз бўрон) ва G2 (ўртача бўрон) даражалари оралиғида баҳоланмоқда.
Космик об-ҳаво прогнозлариОлимларнинг олдиндан эълон қилган прогнозлари амалдаги жараён билан тўлиқ мос келди. Қуёш фаоллигининг бу каби кўрсаткичлари технологик тармоқларга ва космик аппаратларга маълум даражада таъсир кўрсатиши мумкин бўлса-да, мутахассислар ҳозирча жиддий хавотирга ўрин йўқлигини таъкидламоқда.
Ҳозирги вақтда геомагнит фаоллик даражаси диққат билан кузатиб борилмоқда. Илмий марказлар берган дастлабки баҳоларга кўра, жорий магнит бўрони узоқ давом этмайди ва вазият тез орада барқарорлашиши кутилмоқда.
Геомагнит фаоллик қанча давом этадиТадқиқотчиларнинг маълумотларига кўра, Ер юзидаги бу галги магнит тебранишлари тахминан 4-6 соат давом этиши режалаштирилган. Шундан сўнг Қуёш шамоли таъсирининг аста-секин пасайиши ва геомагнит фоннинг одатдаги меъёрга қайтиши тахмин қилинмоқда.
Ёз фасли давомида кузатилаётган бундай космик ҳодисалар Қуёш юзасидаги фаоллик сикллари билан бевосита боғлиқ. Олимлар космик об-ҳаво ўзгаришларини мунтазам равишда мониторинг қилиб, аҳолини ва тегишли хизматларни ўз вақтида хабардор қилиб бормоқда.
…