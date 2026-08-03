Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошланди

·33·Техно
Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошланди
Қисқача

Ер сайёрасида ёз фаслининг бошидан буён олтинчи, август ойидаги еса илк геомагнит бўрони қайд етилди. Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти Солар астрономй лабораторияси маълумотларига кўра, бу ҳодиса Қуёш плазмасининг Ерга етиб келиши сабабли юзага келган. Дастлабки таҳлилларга кўра, мазкур табиий ҳодисанинг интенсивлиги G1 ва G2 даражалари оралиғида баҳоланмоқда.

Ер сайёрасида ёз фаслининг бошидан буён олтинчи, август ойидаги эса илк геомагнит бўрони қайд этилди. Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти Солар астрономй лабораторияси маълумотларига кўра, Қуёш плазмасининг навбатдаги отилиши сайёрамизга етиб келган ва космик об-ҳавода кескин ўзгаришларни келтириб чиқарган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, қуёш моддаси Ер атмосферасига етиб келганидан сўнг, унинг таъсири бир неча соат ичида кучайиб, тўлақонли геомагнит бўронига айланган. Мазкур табиий ҳодисанинг интенсивлиги дастлабки таҳлилларга кўра, G1 (кучсиз бўрон) ва G2 (ўртача бўрон) даражалари оралиғида баҳоланмоқда.

Космик об-ҳаво прогнозлари

Олимларнинг олдиндан эълон қилган прогнозлари амалдаги жараён билан тўлиқ мос келди. Қуёш фаоллигининг бу каби кўрсаткичлари технологик тармоқларга ва космик аппаратларга маълум даражада таъсир кўрсатиши мумкин бўлса-да, мутахассислар ҳозирча жиддий хавотирга ўрин йўқлигини таъкидламоқда.

Ҳозирги вақтда геомагнит фаоллик даражаси диққат билан кузатиб борилмоқда. Илмий марказлар берган дастлабки баҳоларга кўра, жорий магнит бўрони узоқ давом этмайди ва вазият тез орада барқарорлашиши кутилмоқда.

Геомагнит фаоллик қанча давом этади

Тадқиқотчиларнинг маълумотларига кўра, Ер юзидаги бу галги магнит тебранишлари тахминан 4-6 соат давом этиши режалаштирилган. Шундан сўнг Қуёш шамоли таъсирининг аста-секин пасайиши ва геомагнит фоннинг одатдаги меъёрга қайтиши тахмин қилинмоқда.

Ёз фасли давомида кузатилаётган бундай космик ҳодисалар Қуёш юзасидаги фаоллик сикллари билан бевосита боғлиқ. Олимлар космик об-ҳаво ўзгаришларини мунтазам равишда мониторинг қилиб, аҳолини ва тегишли хизматларни ўз вақтида хабардор қилиб бормоқда.

Магнит бўрониҚуёш фаоллигиКосмик об-ҳавоГеомагнит тебранишларИлмий янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиБугун, 02:29Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиSam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиБугун, 01:59iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиiPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиКеча, 23:54IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиКеча, 23:28United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиUnited Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиКеча, 22:53xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиxAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади