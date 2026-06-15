Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси ҳисобланган Bitcoin нархи ўзининг тарихий чўққиларига яқинлашаётган бир пайтда, сиёсий омиллар туфайли кутилмаган босимга дуч келмоқда. АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трумп томонидан Эроннинг эҳтимолий ҳужумларига нисбатан берилган огоҳлантиришлар рақамли активлар бозорида хавотирларни кучайтирди. Гарчи криптовалюта сектори сўнгги ойларда сезиларли ўсишни кўрсатган бўлса-да, геосиёсий таранглик инвесторларни эҳтиёткорликка чорламоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
CoinDesk нашрининг хабар беришича, Bitcoin ҳозирча хавфли ҳудуддан тўлиқ чиқиб кетгани йўқ. Яқин Шарқдаги вазиятнинг кескинлашиши анъанавий молия бозорлари қатори крипто саноатига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Доналд Трумп ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Эрон томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган ҳар қандай агрессив ҳаракатга қатъий жавоб берилишини таъкидлаганидан сўнг, бозорларда сотувлар ҳажми бироз ортди.
Геосиёсий омиллар ва бозор динамикасиОдатда Bitcoin "рақамли олтин" сифатида хавфсиз актив ҳисобланса-да, глобал ҳарбий можаролар хавфи туғилганда инвесторлар кўпинча нақд пул (УСД) ёки ҳақиқий олтин каби барқарорроқ воситаларга ўтишни афзал кўришади. Бу эса Bitcoin ва бошқа йирик алткоинлар, жумладан Ethereum ва Solana нархларининг вақтинчалик пасайишига ёки коррекцияга учрашига сабаб бўлади.
Таҳлилчиларнинг фикрича, Bitcoin нархи 100,000 долларлик психологик чегарани забт этиши учун нафақат ички талаб, балки ташқи сиёсий муҳитнинг ҳам барқарор бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Доналд Трумп маъмуриятининг криптовалюталарга хайрихоҳ экани маълум бўлса-да, унинг ташқи сиёсатдаги кескин риторикаси қисқа муддатли тебранишларни (волатиллик) келтириб чиқармоқда.
Инвесторлар учун кутилмаларҲозирги вазиятда бозор иштирокчилари қуйидаги омилларга алоҳида эътибор қаратмоқдалар:
- АҚШ ва Эрон ўртасидаги дипломатик муносабатларнинг кейинги босқичи;
- Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан фоиз ставкалари бўйича кутилаётган қарорлар;
- Bitcoin-ETF фондларига институтционал инвесторлар томонидан сармоя киритилишининг давом этиши;
- Яқин Шарқдаги нефт етказиб бериш занжиридаги барқарорлик.
Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin узоқ муддатли истиқболда ўсиш тенденциясини сақлаб қолса-да, яқин кунлардаги геосиёсий янгиликлар бозорни синовдан ўтказишда давом этади. Доналд Трумпнинг баёнотлари ва Эрон атрофидаги воқеалар ривожи рақамли валюталарнинг қисқа муддатли траекториясини белгилаб берувчи асосий драйвер бўлиб қолмоқда.
…