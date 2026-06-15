Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси ҳисобланган Bitcoin нархи ўзининг тарихий чўққиларига яқинлашаётган бир пайтда, сиёсий омиллар туфайли кутилмаган босимга дуч келмоқда. АҚШнинг янги сайланган президенти Доналд Трумп томонидан Эроннинг эҳтимолий ҳужумларига нисбатан берилган огоҳлантиришлар рақамли активлар бозорида хавотирларни кучайтирди. Гарчи криптовалюта сектори сўнгги ойларда сезиларли ўсишни кўрсатган бўлса-да, геосиёсий таранглик инвесторларни эҳтиёткорликка чорламоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

CoinDesk нашрининг хабар беришича, Bitcoin ҳозирча хавфли ҳудуддан тўлиқ чиқиб кетгани йўқ. Яқин Шарқдаги вазиятнинг кескинлашиши анъанавий молия бозорлари қатори крипто саноатига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Доналд Трумп ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Эрон томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган ҳар қандай агрессив ҳаракатга қатъий жавоб берилишини таъкидлаганидан сўнг, бозорларда сотувлар ҳажми бироз ортди.

Геосиёсий омиллар ва бозор динамикаси

Одатда Bitcoin "рақамли олтин" сифатида хавфсиз актив ҳисобланса-да, глобал ҳарбий можаролар хавфи туғилганда инвесторлар кўпинча нақд пул (УСД) ёки ҳақиқий олтин каби барқарорроқ воситаларга ўтишни афзал кўришади. Бу эса Bitcoin ва бошқа йирик алткоинлар, жумладан Ethereum ва Solana нархларининг вақтинчалик пасайишига ёки коррекцияга учрашига сабаб бўлади.

Таҳлилчиларнинг фикрича, Bitcoin нархи 100,000 долларлик психологик чегарани забт этиши учун нафақат ички талаб, балки ташқи сиёсий муҳитнинг ҳам барқарор бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Доналд Трумп маъмуриятининг криптовалюталарга хайрихоҳ экани маълум бўлса-да, унинг ташқи сиёсатдаги кескин риторикаси қисқа муддатли тебранишларни (волатиллик) келтириб чиқармоқда.

Инвесторлар учун кутилмалар

Ҳозирги вазиятда бозор иштирокчилари қуйидаги омилларга алоҳида эътибор қаратмоқдалар:

  • АҚШ ва Эрон ўртасидаги дипломатик муносабатларнинг кейинги босқичи;
  • Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан фоиз ставкалари бўйича кутилаётган қарорлар;
  • Bitcoin-ETF фондларига институтционал инвесторлар томонидан сармоя киритилишининг давом этиши;
  • Яқин Шарқдаги нефт етказиб бериш занжиридаги барқарорлик.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал ўзгаришлар муҳим, чунки маҳаллий бозорда рақамли активларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Bitcoin нархининг ҳар қандай кескин ўзгариши маҳаллий биржалардаги савдо ҳажми ва фойда кўрсаткичларига бевосита таъсир кўрсатиши табиий.

Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin узоқ муддатли истиқболда ўсиш тенденциясини сақлаб қолса-да, яқин кунлардаги геосиёсий янгиликлар бозорни синовдан ўтказишда давом этади. Доналд Трумпнинг баёнотлари ва Эрон атрофидаги воқеалар ривожи рақамли валюталарнинг қисқа муддатли траекториясини белгилаб берувчи асосий драйвер бўлиб қолмоқда.

BitcoinДоналд ТрумпКриптовалютаИқтисодиётБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларBitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларБугун, 08:56АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:40Азтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиАзтек Коннект платформасидаги заифлик сабабли 2,1 миллион доллар ўмарилдиБугун, 08:34Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиBitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиБугун, 08:3416 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда16 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди