Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишув
Июн ойининг учинчи ҳафтаси глобал молия бозорлари, хусусан, криптовалюта сектори учун кутилмаган ижобий янгиликлар билан бошланди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик битими имзоланиши ҳақидаги хабарлар фонида Bitcoin (BTC) ўз позицияларини мустаҳкамламоқда. Ушбу геосиёсий ўзгариш хавфли активларга бўлган қизиқишни ошириб, рақамли олтин нархининг 69 000 долларлик муҳим даражага қайтиши учун замин яратмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳафта охирида юз берган воқеалар ривожи шуни кўрсатмоқдаки, томонлар ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга ҳар қачонгидан ҳам яқин турибди. Дастлаб якшанба куни учун белгиланган муддат 19-июнга кўчирилди. Кўплаб манбаларнинг тасдиқлашича, АҚШ ва Эрон жума куни Швейцарияда ҳарбий ҳаракатларни 60 кунга тўхтатиш ва бир қатор бошқа чораларни ўз ичига олган битимни имзолаши кутилмоқда.
Страит оф Ҳормуз йўлининг очилиши ва нефт нархиАҚШ Президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги пости орқали ушбу келишув стратегик аҳамиятга эга бўлган Страит оф Ҳормуз (Ҳормуз бўғози) йўлининг қайта очилишини ўз ичига олишини тасдиқлади. Дунё бўйлаб нефт ташишнинг асосий артерияси ҳисобланган ушбу йўналишнинг миналардан тозаланиб, қайта ишга тушиши глобал энергия бозорига сезиларли таъсир кўрсатади. Трумпнинг сўзларига кўра, жума кунги имзодан сўнг минтақа ва бутун дунё учун нефт оқими қайта тикланади.
Ушбу хабарлар ортидан халқаро биржаларда нефт нархи кескин тушиб кетди. Хусусан, ВТИ русумли хом нефт нархи апрель ойи ўрталаридан бери илк бор бир баррел учун 80 доллардан пастга тушди. Коинтелеграпҳ ва ТрадингВиев маълумотларига кўра, нефтнинг арзонлашиши анъанавий равишда Bitcoin каби хавфли активлар учун "яшил чироқ" вазифасини ўтайди.
Макроиқтисодий таъсир ва Bitcoin истиқболлариПортфел менежери Даннй Даян ушбу вазиятни таҳлил қилар экан, нефт нархининг пасайиши иқтисодиётнинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва инфляция билан боғлиқ хавотирларни келтириб чиқариши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, бозор иштирокчилари эндиликда диққат марказини нефтдан бошқа макроиқтисодий кўрсаткичларга қаратишади. Шу пайтга қадар нефт нархининг юқорилиги Bitcoin учун ўсишни тўхтатиб турувчи омил бўлиб келаётган эди.
АҚШ фонд бозори фючерслари ҳам ушбу янгиликларга ижобий муносабат билдирди. Акциялар нархи янги рекордларни ўрнатаётган бир пайтда, Bitcoin ҳам ушбу тенденцияга эргашиши кутилмоқда. Агар жума кунги келишув муваффақиятли якунланса, криптовалюта бозорида катта ликвидлик оқими кузатилиши ва BTC нархи 69 000 долларлик психологик тўсиқни енгиб ўтиши мумкин.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу геосиёсий ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал нефт нархининг пасайиши ва АҚШ долларининг бошқа активларга нисбатан тебраниши маҳаллий бозордаги инвестиция стратегияларига бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирда бозор иштирокчилари Швейцариядан келадиган якуний хабарларни диққат билан кузатиб бормоқда.
…