Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишув

·9·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишув

Июн ойининг учинчи ҳафтаси глобал молия бозорлари, хусусан, криптовалюта сектори учун кутилмаган ижобий янгиликлар билан бошланди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик битими имзоланиши ҳақидаги хабарлар фонида Bitcoin (BTC) ўз позицияларини мустаҳкамламоқда. Ушбу геосиёсий ўзгариш хавфли активларга бўлган қизиқишни ошириб, рақамли олтин нархининг 69 000 долларлик муҳим даражага қайтиши учун замин яратмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳафта охирида юз берган воқеалар ривожи шуни кўрсатмоқдаки, томонлар ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга ҳар қачонгидан ҳам яқин турибди. Дастлаб якшанба куни учун белгиланган муддат 19-июнга кўчирилди. Кўплаб манбаларнинг тасдиқлашича, АҚШ ва Эрон жума куни Швейцарияда ҳарбий ҳаракатларни 60 кунга тўхтатиш ва бир қатор бошқа чораларни ўз ичига олган битимни имзолаши кутилмоқда.

Страит оф Ҳормуз йўлининг очилиши ва нефт нархи

АҚШ Президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги пости орқали ушбу келишув стратегик аҳамиятга эга бўлган Страит оф Ҳормуз (Ҳормуз бўғози) йўлининг қайта очилишини ўз ичига олишини тасдиқлади. Дунё бўйлаб нефт ташишнинг асосий артерияси ҳисобланган ушбу йўналишнинг миналардан тозаланиб, қайта ишга тушиши глобал энергия бозорига сезиларли таъсир кўрсатади. Трумпнинг сўзларига кўра, жума кунги имзодан сўнг минтақа ва бутун дунё учун нефт оқими қайта тикланади.

Ушбу хабарлар ортидан халқаро биржаларда нефт нархи кескин тушиб кетди. Хусусан, ВТИ русумли хом нефт нархи апрель ойи ўрталаридан бери илк бор бир баррел учун 80 доллардан пастга тушди. Коинтелеграпҳ ва ТрадингВиев маълумотларига кўра, нефтнинг арзонлашиши анъанавий равишда Bitcoin каби хавфли активлар учун "яшил чироқ" вазифасини ўтайди.

Макроиқтисодий таъсир ва Bitcoin истиқболлари

Портфел менежери Даннй Даян ушбу вазиятни таҳлил қилар экан, нефт нархининг пасайиши иқтисодиётнинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва инфляция билан боғлиқ хавотирларни келтириб чиқариши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, бозор иштирокчилари эндиликда диққат марказини нефтдан бошқа макроиқтисодий кўрсаткичларга қаратишади. Шу пайтга қадар нефт нархининг юқорилиги Bitcoin учун ўсишни тўхтатиб турувчи омил бўлиб келаётган эди.

АҚШ фонд бозори фючерслари ҳам ушбу янгиликларга ижобий муносабат билдирди. Акциялар нархи янги рекордларни ўрнатаётган бир пайтда, Bitcoin ҳам ушбу тенденцияга эргашиши кутилмоқда. Агар жума кунги келишув муваффақиятли якунланса, криптовалюта бозорида катта ликвидлик оқими кузатилиши ва BTC нархи 69 000 долларлик психологик тўсиқни енгиб ўтиши мумкин.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва трейдерлар учун ҳам ушбу геосиёсий ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал нефт нархининг пасайиши ва АҚШ долларининг бошқа активларга нисбатан тебраниши маҳаллий бозордаги инвестиция стратегияларига бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирда бозор иштирокчилари Швейцариядан келадиган якуний хабарларни диққат билан кузатиб бормоқда.

BitcoinНефтАҚШКриптовалютаИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиЯпониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиБугун, 11:1716 июнь учун валюта курслари эълон қилинди16 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаКриптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаБугун, 10:17Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Бугун, 08:58Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларBitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларБугун, 08:56АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиАҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга бердиБугун, 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда