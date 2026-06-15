MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқда

·0·Иқтисодиёт
MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқда

Дунёнинг энг йирик корпоратив Bitcoin эгаси ҳисобланган MicroStrategy компанияси ўзининг криптовалюта портфелини кенгайтиришда давом этмоқда. Майкл Сейлор бошчилигидаги ушбу гигант ўтган ҳафта давомида яна 1 587 дона Bitcoin сотиб олганини маълум қилди. Ушбу харид учун компания тахминан 100 миллион доллар маблағ сарфлаган бўлиб, бу қадам глобал молия бозорида рақамли активларга бўлган ишонч ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Расмий маълумотларга кўра, сўнгги транзакция 8-июндан 14-июнгача бўлган даврда амалга оширилган. Ҳар бир танга ўртача 63 024 доллар нархда харид қилинган. Ушбу харид MicroStrategy'нинг умумий Bitcoin захираларини 846 842 BTC га етказди. Бу кўрсаткич дунё бўйлаб мавжуд бўлиши мумкин бўлган жами Bitcoin таъминотининг қарийб 4 фоизини ташкил этади, бу эса компаниянинг крипто-бозордаги стратегик мавқеини янада мустаҳкамлайди.

Молиявий стратегия ва капитални бошқариш

MicroStrategy нафақат криптовалюта сотиб олмоқда, балки ўзининг нақд пул захираларини ҳам оширмоқда. Компания акцияларни сотиш орқали ўзининг УСД захирасини 100 миллион долларга кўпайтириб, умумий миқдорни 1,1 миллиард долларга етказди. Бу маблағлар асосан дивиденд тўловлари ва қарз мажбуриятлари бўйича фоизларни қоплаш учун мўлжалланган. Бундай ёндашув компанияга ўзининг асосий Bitcoin активларига тегмаган ҳолда операцион харажатларни қоплаш имконини беради.

Компания ўзининг ат-те-маркет дастури доирасида 1,73 миллион дона MSTR акцияларини сотиш орқали 209 миллион доллар жалб қилган. Шуниси эътиборлики, компания ўзининг Bitcoin захираларини сотиш ўрнига, янги капитал жалб қилиш орқали харидларни молиялаштирмоқда. Фақатгина 1-июн куни компания имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлаш учун 32 дона Bitcoin сотганини очиқлаган эди, бу умумий захирага нисбатан жуда кичик миқдордир.

Бозордаги ўрни ва истиқболлар

Ҳозирги бозор нархларида MicroStrategy эгалик қилаётган Bitcoin активларининг умумий қиймати тахминан 56 миллиард долларни ташкил этади. Гарчи барча харидларнинг ўртача нархи бир танга учун 75 656 долларга тўғри келиб, ҳозирча умумий инвестиция бироз зарар кўраётган бўлса-да, компания раҳбарияти узоқ муддатли ўсишга ишонмоқда. Майкл Сейлорнинг ушбу агрессив стратегияси кўплаб институционал инвесторлар учун намуна бўлиб хизмат қилмоқда.

Ушбу янгилик фонида MicroStrategy акциялари (MSTR) биржадан ташқари савдоларда 5 фоизга ўсди. Bitcoin нархи эса 66 000 доллардан юқори даражада барқарорлашган. Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ишқибозлар учун ҳам ушбу маълумот муҳим аҳамиятга эга, чунки йирик корпорацияларнинг хатти-ҳаракатлари одатда бутун бозор конъюнктураси ва нархлар динамикасини белгилаб беради.

Хулоса қилиб айтганда, MicroStrategy'нинг навбатдаги хариди криптовалюта бозоридаги беқарорликка қарамай, йирик ўйинчиларнинг Bitcoin'ни узоқ муддатли асосий актив сифатида кўришда давом этаётганини тасдиқлайди. Компания ўзининг молиявий барқарорлигини акциядорлик капитали ҳисобига сақлаб қолган ҳолда, рақамли олтин захирасини тўлдиришда давом этмоқда.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаМайкл СейлорИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиАҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиБугун, 11:56Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиЯпониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиБугун, 11:17Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувBitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувБугун, 11:1216 июн учун валюта курслари эълон қилинди16 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаКриптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаБугун, 10:17Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Бугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда