MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқда
Дунёнинг энг йирик корпоратив Bitcoin эгаси ҳисобланган MicroStrategy компанияси ўзининг криптовалюта портфелини кенгайтиришда давом этмоқда. Майкл Сейлор бошчилигидаги ушбу гигант ўтган ҳафта давомида яна 1 587 дона Bitcoin сотиб олганини маълум қилди. Ушбу харид учун компания тахминан 100 миллион доллар маблағ сарфлаган бўлиб, бу қадам глобал молия бозорида рақамли активларга бўлган ишонч ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Расмий маълумотларга кўра, сўнгги транзакция 8-июндан 14-июнгача бўлган даврда амалга оширилган. Ҳар бир танга ўртача 63 024 доллар нархда харид қилинган. Ушбу харид MicroStrategy'нинг умумий Bitcoin захираларини 846 842 BTC га етказди. Бу кўрсаткич дунё бўйлаб мавжуд бўлиши мумкин бўлган жами Bitcoin таъминотининг қарийб 4 фоизини ташкил этади, бу эса компаниянинг крипто-бозордаги стратегик мавқеини янада мустаҳкамлайди.
Молиявий стратегия ва капитални бошқаришMicroStrategy нафақат криптовалюта сотиб олмоқда, балки ўзининг нақд пул захираларини ҳам оширмоқда. Компания акцияларни сотиш орқали ўзининг УСД захирасини 100 миллион долларга кўпайтириб, умумий миқдорни 1,1 миллиард долларга етказди. Бу маблағлар асосан дивиденд тўловлари ва қарз мажбуриятлари бўйича фоизларни қоплаш учун мўлжалланган. Бундай ёндашув компанияга ўзининг асосий Bitcoin активларига тегмаган ҳолда операцион харажатларни қоплаш имконини беради.
Компания ўзининг ат-те-маркет дастури доирасида 1,73 миллион дона MSTR акцияларини сотиш орқали 209 миллион доллар жалб қилган. Шуниси эътиборлики, компания ўзининг Bitcoin захираларини сотиш ўрнига, янги капитал жалб қилиш орқали харидларни молиялаштирмоқда. Фақатгина 1-июн куни компания имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлаш учун 32 дона Bitcoin сотганини очиқлаган эди, бу умумий захирага нисбатан жуда кичик миқдордир.
Бозордаги ўрни ва истиқболларҲозирги бозор нархларида MicroStrategy эгалик қилаётган Bitcoin активларининг умумий қиймати тахминан 56 миллиард долларни ташкил этади. Гарчи барча харидларнинг ўртача нархи бир танга учун 75 656 долларга тўғри келиб, ҳозирча умумий инвестиция бироз зарар кўраётган бўлса-да, компания раҳбарияти узоқ муддатли ўсишга ишонмоқда. Майкл Сейлорнинг ушбу агрессив стратегияси кўплаб институционал инвесторлар учун намуна бўлиб хизмат қилмоқда.
Ушбу янгилик фонида MicroStrategy акциялари (MSTR) биржадан ташқари савдоларда 5 фоизга ўсди. Bitcoin нархи эса 66 000 доллардан юқори даражада барқарорлашган. Ўзбекистонлик инвесторлар ва крипто-ишқибозлар учун ҳам ушбу маълумот муҳим аҳамиятга эга, чунки йирик корпорацияларнинг хатти-ҳаракатлари одатда бутун бозор конъюнктураси ва нархлар динамикасини белгилаб беради.
Хулоса қилиб айтганда, MicroStrategy'нинг навбатдаги хариди криптовалюта бозоридаги беқарорликка қарамай, йирик ўйинчиларнинг Bitcoin'ни узоқ муддатли асосий актив сифатида кўришда давом этаётганини тасдиқлайди. Компания ўзининг молиявий барқарорлигини акциядорлик капитали ҳисобига сақлаб қолган ҳолда, рақамли олтин захирасини тўлдиришда давом этмоқда.
…