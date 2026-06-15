Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқда
Рақамли активлар ва блокчейн технологиялари жаҳон молия тизимини тубдан ўзгартиришда давом этмоқда. Standard Chartered банки таҳлилчиларининг янги ҳисоботига кўра, марказлашмаган молия (DeFi) протоколларида блокланган активлар ҳажми 2030-йил якунига қадар 37 бараварга ошиб, 2,7 триллион долларга етиши прогноз қилинмоқда. Бу ўсишнинг асосий драйвери сифатида реал дунё активларининг токенизация қилиниши (РВА) кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Standard Chartered рақамли активлар бўйича тадқиқотлар бўлими раҳбари Джефф Кендриккнинг таъкидлашича, рақамли активлар соҳасида бойлик орттиришнинг навбатдаги катта имконияти айнан DeFi протоколлари билан боғлиқ бўлади. Ҳозирги кунда стаблекоинларнинг атиги 3 фоизи ва токенизация қилинган реал активларнинг 10 фоизи марказлашмаган молия тизимларида қўлланилмоқда. Бироқ, 2030-йилга келиб бу кўрсаткич 30 фоизга етиши кутилмоқда.
Токенизация ва реал активлар интеграциясиКоинтелеграпҳ ва бошқа нуфузли нашрлар келтирган маълумотларга кўра, токенизация қилинган активлар улуши бугунги 3,5 фоиздан қарийб тўққиз бараварга ўсиши керак. Standard Chartered аввалроқ 2028-йил охиригача стаблекоин бўлмаган токенизация қилинган активлар (масалан, АҚШ акциялари ва пул бозори фондлари) бозори 2 триллион долларни ташкил этишини башорат қилган эди.
Ушбу жараён нафақат крипто-активларни, балки анъанавий молия воситаларини ҳам занжир ичидаги (ончаин) протоколларга кўчиришни кўзда тутади. Бу эса ўз навбатида институционал инвесторларнинг DeFi секторига кўпроқ капитал киритишига йўл очади. Бироқ, экспертлар бу жараёнда айрим хавф ва қийинчиликлар мавжудлигидан ҳам огоҳлантирмоқда.
Ликвидлик ва бозор интеграцияси муаммолариҲамма мутахассислар ҳам бу борада бирдек оптимистик эмас. Масалан, Ахис компанияси раҳбари Чрис Кимнинг фикрича, бир хил активни турли блокчейн тармоқларида чиқариш ликвидликнинг тарқалиб кетишига ва нархларда тафовутлар пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Бу эса токенизация қилинган активлар билан савдо қилишни қийинлаштиради.
Шунингдек, Ондо Финансе вакили Оя Селиктемур таъкидлаганидек, паст ликвидли активни шунчаки токенизация қилиш уни "сеҳрли тарзда" бозорбоп қилиб қўймайди. Шунга қарамай, Джефф Кендрикк Uniswap каби йирик марказлашмаган биржалар келажакда токенизация қилинган активлар савдоси учун асосий майдон бўлиб хизмат қилишига ишонмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, DeFi секторининг келажаги бевосита анъанавий молия бозори билан интеграцияга боғлиқ. Агар Standard Chartered прогнозлари амалга ошса, 2030-йилга бориб блокчейн технологиялари жаҳон иқтисодиётининг ажралмас қисмига айланади ва инвестиция киритиш усулларини бутунлай янгилайди.
…