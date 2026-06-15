Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқда

·10·Иқтисодиёт
Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқда

Рақамли активлар ва блокчейн технологиялари жаҳон молия тизимини тубдан ўзгартиришда давом этмоқда. Standard Chartered банки таҳлилчиларининг янги ҳисоботига кўра, марказлашмаган молия (DeFi) протоколларида блокланган активлар ҳажми 2030-йил якунига қадар 37 бараварга ошиб, 2,7 триллион долларга етиши прогноз қилинмоқда. Бу ўсишнинг асосий драйвери сифатида реал дунё активларининг токенизация қилиниши (РВА) кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Standard Chartered рақамли активлар бўйича тадқиқотлар бўлими раҳбари Джефф Кендриккнинг таъкидлашича, рақамли активлар соҳасида бойлик орттиришнинг навбатдаги катта имконияти айнан DeFi протоколлари билан боғлиқ бўлади. Ҳозирги кунда стаблекоинларнинг атиги 3 фоизи ва токенизация қилинган реал активларнинг 10 фоизи марказлашмаган молия тизимларида қўлланилмоқда. Бироқ, 2030-йилга келиб бу кўрсаткич 30 фоизга етиши кутилмоқда.

Токенизация ва реал активлар интеграцияси

Коинтелеграпҳ ва бошқа нуфузли нашрлар келтирган маълумотларга кўра, токенизация қилинган активлар улуши бугунги 3,5 фоиздан қарийб тўққиз бараварга ўсиши керак. Standard Chartered аввалроқ 2028-йил охиригача стаблекоин бўлмаган токенизация қилинган активлар (масалан, АҚШ акциялари ва пул бозори фондлари) бозори 2 триллион долларни ташкил этишини башорат қилган эди.

Ушбу жараён нафақат крипто-активларни, балки анъанавий молия воситаларини ҳам занжир ичидаги (ончаин) протоколларга кўчиришни кўзда тутади. Бу эса ўз навбатида институционал инвесторларнинг DeFi секторига кўпроқ капитал киритишига йўл очади. Бироқ, экспертлар бу жараёнда айрим хавф ва қийинчиликлар мавжудлигидан ҳам огоҳлантирмоқда.

Ликвидлик ва бозор интеграцияси муаммолари

Ҳамма мутахассислар ҳам бу борада бирдек оптимистик эмас. Масалан, Ахис компанияси раҳбари Чрис Кимнинг фикрича, бир хил активни турли блокчейн тармоқларида чиқариш ликвидликнинг тарқалиб кетишига ва нархларда тафовутлар пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Бу эса токенизация қилинган активлар билан савдо қилишни қийинлаштиради.

Шунингдек, Ондо Финансе вакили Оя Селиктемур таъкидлаганидек, паст ликвидли активни шунчаки токенизация қилиш уни "сеҳрли тарзда" бозорбоп қилиб қўймайди. Шунга қарамай, Джефф Кендрикк Uniswap каби йирик марказлашмаган биржалар келажакда токенизация қилинган активлар савдоси учун асосий майдон бўлиб хизмат қилишига ишонмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, DeFi секторининг келажаги бевосита анъанавий молия бозори билан интеграцияга боғлиқ. Агар Standard Chartered прогнозлари амалга ошса, 2030-йилга бориб блокчейн технологиялари жаҳон иқтисодиётининг ажралмас қисмига айланади ва инвестиция киритиш усулларини бутунлай янгилайди.

DeFiТокенизацияStandard CharteredБлокчейнКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаБугун, 14:35MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиБугун, 14:18MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаMicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаБугун, 12:14АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиАҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиБугун, 11:56Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиЯпониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиБугун, 11:17Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувBitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувБугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда