АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқда

·0·Иқтисодиёт
АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқда

АҚШ иқтисодиёти ва молия тизимининг келажаги учун муҳим ҳисобланган криптовалюта сектори жиддий қонунчилик босими остида қолмоқда. Соҳанинг етакчи асосчилари, бош директорлари ва инвесторлари Сенат раҳбариятига очиқ хат билан мурожаат қилиб, дастурчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни сўрашди. Мазкур мурожаатнинг асосий мақсади — “Кларитй Акт” қонун лойиҳасидаги дастурий таъминот яратувчилари учун кўзда тутилган имтиёзларни сақлаб қолишдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Соҳадаги ўзаро рақобатга қарамай, йирик компаниялар раҳбарлари бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилмоқда. Улар агар қонунчиликдан дастурчиларни ҳимоя қилувчи бандлар олиб ташланса, АҚШ ушбу технологияни яратаётган иқтидорли мутахассисларни мамлакатдан чиқиб кетишига сабабчи бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Бу эса ўз навбатида молия соҳасидаги кейинги давр етакчилигини бошқа давлатларга бой беришни англатади.

Ҳуқуқий аниқлик ва БРКА аҳамияти

Ҳозирда АҚШ Конгресси рақамли активлар учун реал тартибга солиш тизимини яратишга ҳар қачонгидан ҳам яқин турибди. Сенатнинг Банк қўмитаси икки партия кўмагида “Кларитй Акт” лойиҳасини маъқуллади ва у тўлиқ овоз бериш учун Сенатга йўналтирилди. Бироқ, соҳа вакилларини хавотирга солаётган жиҳат — “Blockчаин Регулаторй Сертаинтй Акт” (БРКА) деб номланувчи асосий қоиданинг хавф остида қолаётганидир.

БРКА қоидаси крипто-иқтисодиёт пойдевори ҳисобланади. У очиқ кодли дастурий таъминот ёзадиган, тармоқ тугунларини (ноде) бошқарадиган ёки транзакцияларни тасдиқлашда ёрдам берадиган шахсларни аниқ ажратиб беради. Агар ушбу шахслар фойдаланувчиларнинг маблағларини ўз назоратига олмаса ёки сақламаса, улар федерал қонун бўйича “пул ўтказувчи” (моней трансмиттер) деб ҳисобланмаслиги керак.

Саноатнинг келажаги ва глобал рақобат

Агар ушбу ҳуқуқий чегара бузилса, Bitcoin ва Ethereum каби блокчейн тизимларини ривожлантирувчи муҳандислар банклар ва молия институтлари билан бир хил қатъий талаблар остида қолиб кетади. Бу эса инновацияларни бўғиб қўйиши ва блокчейн архитектурасини яратувчиларни АҚШдан ташқарига, юmsҳоқроқ қонунчиликка эга ҳудудларга кўчиб ўтишга мажбур қилади.

Экспертларнинг таъкидлашича, молия технологиялари соҳасидаги устунлик фақатгина капитал билан эмас, балки интеллектуал салоҳият билан ўлчанади. АҚШ ҳукумати дастурчилар учун хавфсиз ҳуқуқий муҳит яратмаса, глобал молия бозоридаги ўрнини йўқотиши тайин. Ҳозирда крипто-ҳамжамият Сенатдан ушбу муҳим бандни сақлаб қолишни ва технология яратувчиларини асоссиз бюрократиядан ҳимоя қилишни талаб қилмоқда.

BitcoinКриптовалютаАҚШ СенатиБлокчейнИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиБугун, 14:18Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаБугун, 14:15MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаMicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаБугун, 12:14АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиАҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотдиБугун, 11:56Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиЯпониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиБугун, 11:17Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувBitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувБугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда