АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқда
АҚШ иқтисодиёти ва молия тизимининг келажаги учун муҳим ҳисобланган криптовалюта сектори жиддий қонунчилик босими остида қолмоқда. Соҳанинг етакчи асосчилари, бош директорлари ва инвесторлари Сенат раҳбариятига очиқ хат билан мурожаат қилиб, дастурчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни сўрашди. Мазкур мурожаатнинг асосий мақсади — “Кларитй Акт” қонун лойиҳасидаги дастурий таъминот яратувчилари учун кўзда тутилган имтиёзларни сақлаб қолишдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Соҳадаги ўзаро рақобатга қарамай, йирик компаниялар раҳбарлари бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилмоқда. Улар агар қонунчиликдан дастурчиларни ҳимоя қилувчи бандлар олиб ташланса, АҚШ ушбу технологияни яратаётган иқтидорли мутахассисларни мамлакатдан чиқиб кетишига сабабчи бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Бу эса ўз навбатида молия соҳасидаги кейинги давр етакчилигини бошқа давлатларга бой беришни англатади.
Ҳуқуқий аниқлик ва БРКА аҳамиятиҲозирда АҚШ Конгресси рақамли активлар учун реал тартибга солиш тизимини яратишга ҳар қачонгидан ҳам яқин турибди. Сенатнинг Банк қўмитаси икки партия кўмагида “Кларитй Акт” лойиҳасини маъқуллади ва у тўлиқ овоз бериш учун Сенатга йўналтирилди. Бироқ, соҳа вакилларини хавотирга солаётган жиҳат — “Blockчаин Регулаторй Сертаинтй Акт” (БРКА) деб номланувчи асосий қоиданинг хавф остида қолаётганидир.
БРКА қоидаси крипто-иқтисодиёт пойдевори ҳисобланади. У очиқ кодли дастурий таъминот ёзадиган, тармоқ тугунларини (ноде) бошқарадиган ёки транзакцияларни тасдиқлашда ёрдам берадиган шахсларни аниқ ажратиб беради. Агар ушбу шахслар фойдаланувчиларнинг маблағларини ўз назоратига олмаса ёки сақламаса, улар федерал қонун бўйича “пул ўтказувчи” (моней трансмиттер) деб ҳисобланмаслиги керак.
Саноатнинг келажаги ва глобал рақобатАгар ушбу ҳуқуқий чегара бузилса, Bitcoin ва Ethereum каби блокчейн тизимларини ривожлантирувчи муҳандислар банклар ва молия институтлари билан бир хил қатъий талаблар остида қолиб кетади. Бу эса инновацияларни бўғиб қўйиши ва блокчейн архитектурасини яратувчиларни АҚШдан ташқарига, юmsҳоқроқ қонунчиликка эга ҳудудларга кўчиб ўтишга мажбур қилади.
Экспертларнинг таъкидлашича, молия технологиялари соҳасидаги устунлик фақатгина капитал билан эмас, балки интеллектуал салоҳият билан ўлчанади. АҚШ ҳукумати дастурчилар учун хавфсиз ҳуқуқий муҳит яратмаса, глобал молия бозоридаги ўрнини йўқотиши тайин. Ҳозирда крипто-ҳамжамият Сенатдан ушбу муҳим бандни сақлаб қолишни ва технология яратувчиларини асоссиз бюрократиядан ҳимоя қилишни талаб қилмоқда.
…