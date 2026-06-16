Bitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқда

·14·Иқтисодиёт
Bitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқда

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin нархининг барқарор ўсиши ва бозорнинг тўлиқ тикланиши кўп жиҳатдан АҚШ ҳамда Эрон ўртасидаги тинчлик келишувининг муваффақиятига боғлиқ бўлиб турибди. Таҳлилчиларнинг фикрича, сўнгги кунлардаги нарх кўтарилишига қарамай, тармоқ ичидаги кўрсаткичлар (он-чаин метрикс) ҳали ҳам заифлигича қолмоқда ва бу рақамли активнинг келажаги борасида хавотирларни уйғотмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ЛВРГ Ресеарч директори Никк Рукк Коинтелеграпҳ нашрига берган интервюсида Bitcoin нархи 67,000 УСД даражасига қайтган бўлса-да, бозор динамикаси суст эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, савдо ҳажмининг камайиши ва он-чаин кўрсаткичларининг турғунлиги жорий тикланиш жараёни мустаҳкам пойдеворга эга эмаслигидан далолат беради. Агар геосиёсий вазият ёмонлашса, бу ўсиш тезда йўққа чиқиши мумкин.

Геосиёсий омиллар ва нефт бозори таъсири

АҚШ Президенти Доналд Трумп якшанба куни Эрон билан кўп ойлик можароларни тугатиш бўйича келишувга эришилганини маълум қилди. Ушбу ҳужжатнинг жума куни имзоланиши кутилмоқда. Келишувга кўра, Ҳормуз бўғози очилиши ва Эрон портларига нисбатан блокадалар олиб ташланиши кўзда тутилган. Шунингдек, томонлар Эроннинг ядровий дастури ва санкцияларни юmsҳатиш бўйича 60 кунлик музокараларни бошлаши кутилмоқда.

Экспертларнинг огоҳлантиришича, агар ушбу тинчлик жараёни барбод бўлса, юзага келадиган геосиёсий беқарорлик ва нефт нархидаги кескин тебранишлар Bitcoin учун жиддий синов бўлади. Бундай шароитда инвесторлар хавфли активлардан қочишга ҳаракат қилади, бу эса криптовалюта бозорида юқори волатилликни келтириб чиқаради.

Техник кўрсаткичлар нима демоқда?

Свиссблокк таҳлилий компанияси душанба куни эълон қилган ҳисоботида Bitcoin нархининг ҳаракат кучи ва сотиб олиш босимини ўлчовчи Он-Балансе Волуме (ОБВ) кўрсаткичлари ҳамон "айиқлар" бозори даражасида эканини қайд этди. 6-июн куни нарх 60,000 УСД дан пастга тушиб кетганидан сўнг қайта кўтарилган бўлса-да, моментум кўрсаткичи -1 даражасида қолмоқда.

Компания мутахассисларининг тушунтиришича, одатдаги пасайиш тенденциясида аввал моментум заифлашади, сўнгра савдо ҳажми қисқаради ва якунда нарх пастга қараб шўнғийди. Ҳозирги ҳолатда ҳам худди шу сценарий такрорланиш хавфи мавжуд:

  • Bitcoin нархи душанба кунги максимал кўрсаткичдан чекиниб, сешанба тонгида 66,000 УСД дан пастга тушди;
  • ОБВ кўрсаткичи сўнгги йиллардаги энг паст нуқта — минус 1,7 миллионга етган;
  • Бозор иштирокчиларининг фаоллиги паст даражада қолмоқда.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Bitcoin учун ҳақиқий тикланиш сигнали фақат моментум ва ОБВ кўрсаткичлари ижобий ҳудудга ўтгандагина пайдо бўлади. Унгача бўлган даврда нархнинг яна бир бор пастки даражаларни синаб кўриш эҳтимоли юқорилигича қолади. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам глобал геосиёсий хабарлар ва АҚШ молия бозоридаги ўзгаришларни яқиндан кузатиб бориш тавсия этилади.

BitcoinАҚШЭронКриптовалютаИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13Bitcoin майнери ИРEН Европа бозорига кирди: Сунъий интеллектга инвестиция ортмоқдаBitcoin майнери ИРEН Европа бозорига кирди: Сунъий интеллектга инвестиция ортмоқдаБугун, 09:11Bitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаBitcoin нархи барқарорлашиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаБугун, 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда