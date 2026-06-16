Bitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқда
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлган Bitcoin нархининг барқарор ўсиши ва бозорнинг тўлиқ тикланиши кўп жиҳатдан АҚШ ҳамда Эрон ўртасидаги тинчлик келишувининг муваффақиятига боғлиқ бўлиб турибди. Таҳлилчиларнинг фикрича, сўнгги кунлардаги нарх кўтарилишига қарамай, тармоқ ичидаги кўрсаткичлар (он-чаин метрикс) ҳали ҳам заифлигича қолмоқда ва бу рақамли активнинг келажаги борасида хавотирларни уйғотмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ЛВРГ Ресеарч директори Никк Рукк Коинтелеграпҳ нашрига берган интервюсида Bitcoin нархи 67,000 УСД даражасига қайтган бўлса-да, бозор динамикаси суст эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, савдо ҳажмининг камайиши ва он-чаин кўрсаткичларининг турғунлиги жорий тикланиш жараёни мустаҳкам пойдеворга эга эмаслигидан далолат беради. Агар геосиёсий вазият ёмонлашса, бу ўсиш тезда йўққа чиқиши мумкин.
Геосиёсий омиллар ва нефт бозори таъсириАҚШ Президенти Доналд Трумп якшанба куни Эрон билан кўп ойлик можароларни тугатиш бўйича келишувга эришилганини маълум қилди. Ушбу ҳужжатнинг жума куни имзоланиши кутилмоқда. Келишувга кўра, Ҳормуз бўғози очилиши ва Эрон портларига нисбатан блокадалар олиб ташланиши кўзда тутилган. Шунингдек, томонлар Эроннинг ядровий дастури ва санкцияларни юmsҳатиш бўйича 60 кунлик музокараларни бошлаши кутилмоқда.
Экспертларнинг огоҳлантиришича, агар ушбу тинчлик жараёни барбод бўлса, юзага келадиган геосиёсий беқарорлик ва нефт нархидаги кескин тебранишлар Bitcoin учун жиддий синов бўлади. Бундай шароитда инвесторлар хавфли активлардан қочишга ҳаракат қилади, бу эса криптовалюта бозорида юқори волатилликни келтириб чиқаради.
Техник кўрсаткичлар нима демоқда?Свиссблокк таҳлилий компанияси душанба куни эълон қилган ҳисоботида Bitcoin нархининг ҳаракат кучи ва сотиб олиш босимини ўлчовчи Он-Балансе Волуме (ОБВ) кўрсаткичлари ҳамон "айиқлар" бозори даражасида эканини қайд этди. 6-июн куни нарх 60,000 УСД дан пастга тушиб кетганидан сўнг қайта кўтарилган бўлса-да, моментум кўрсаткичи -1 даражасида қолмоқда.
Компания мутахассисларининг тушунтиришича, одатдаги пасайиш тенденциясида аввал моментум заифлашади, сўнгра савдо ҳажми қисқаради ва якунда нарх пастга қараб шўнғийди. Ҳозирги ҳолатда ҳам худди шу сценарий такрорланиш хавфи мавжуд:
- Bitcoin нархи душанба кунги максимал кўрсаткичдан чекиниб, сешанба тонгида 66,000 УСД дан пастга тушди;
- ОБВ кўрсаткичи сўнгги йиллардаги энг паст нуқта — минус 1,7 миллионга етган;
- Бозор иштирокчиларининг фаоллиги паст даражада қолмоқда.
…