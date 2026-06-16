Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайди
АҚШ президенти Доналд Трумп оиласига тегишли World Liberty Financial криптокомпанияси UFC (Ултимате Фигҳтинг Чампионшип) билан ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқди. Оқ уй майсазорида ташкил этилган навбатдаги турнир доирасида жангчиларга бериладиган бонуслар компания томонидан чиқарилган USD1 стабилкоинларида амалга оширилиши маълум қилинди. Бу қадам нафақат спорт, балки молия ва сиёсат оламида ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
World Liberty Financial маълумотларига кўра, UFC жангчиларга жами 250 000 долларгача бўлган бонусларни АҚШ долларига боғланган USD1 рақамли валютасида тўлайди. КоинМаркетКап маълумотлари шуни кўрсатадики, ушбу янгилик фонида USD1 нархи бир долларлик меъёрдан бироз юқорига кўтарилган. Сўнгги 24 соат ичида мазкур активнинг савдо ҳажми 93 фоизга ўсиб, 2,38 миллиард долларни ташкил этди.
Сиёсий баҳслар ва манфаатлар тўқнашуви“UFC Фреэдом 250” деб номланган ушбу тадбир АҚШ Конгресси аъзолари томонидан кескин танқидга учради. Хабарларга кўра, тадбирни ташкил этиш учун 60 миллион доллар сарфланган. Танқидчилар президентнинг ўз оиласига тегишли бизнес тузилмаларини давлат миқёсидаги тадбирлар орқали тарғиб қилаётганини манфаатлар тўқнашуви деб баҳоламоқда. Демократик миллий қўмита вакили Жаелин ЎҲаллоран Трумпни президентлик ваколатларидан шахсий бойлик орттириш йўлида фойдаланишда айблади.
Оқ уй матбуот котиби Давис Ингле эса бу айбловларни рад этиб, президентнинг активлари унинг фарзандлари томонидан бошқариладиган махсус трастда эканлигини ва ҳеч қандай манфаатлар тўқнашуви мавжуд эмаслигини таъкидлади. Шунга қарамай, Трумпнинг январ ойидаги молиявий ҳисоботларида унинг Ворлд Либертй лойиҳасидаги улуши 50 миллион доллардан ортиқ экани кўрсатилган.
Крипто бозордаги ўрни ва келажак режалариWorld Liberty Financial фақат UFC билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания ҳозирда АҚШ Валюта назорати бошқармасига (OCC) миллий траст мақомини олиш учун ариза топширган. Шунингдек, 2025-йилнинг май ойида БАА компанияларидан бири Binance биржасига 2 миллиард долларлик инвестиция киритишда айнан USD1 стабилкоинидан фойдаланишни режалаштираётганини маълум қилган.
Лойиҳа атрофида ҳуқуқий низолар ҳам йўқ эмас. Tron асосчиси Justin Sun Ворлд Либертй компаниясини унинг активларини асоссиз музлатиб қўйганликда айблаб, судга мурожаат қилган. Бунга жавобан Трумпнинг компанияси ҳам унга қарши раддия даъвоси билан чиққан. Шунга қарамай, Сун маъмуриятнинг криптовалюта соҳасидаги умумий сиёсатини қўллаб-қувватлашда давом этишини билдирди.
Ушбу воқеалар АҚШда криптовалюталарни тартибга солиш бўйича янги GENIUS Act қонуни қабул қилинган бир пайтда юз бермоқда. Мазкур қонун стабилкоинлар билан ҳисоб-китоб қилиш учун ҳуқуқий асос яратиб беради, бу эса Ворлд Либертй каби лойиҳалар учун кенг имкониятлар очиши кутилмоқда.
…