Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайди

·13·Иқтисодиёт
Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайди

АҚШ президенти Доналд Трумп оиласига тегишли World Liberty Financial криптокомпанияси UFC (Ултимате Фигҳтинг Чампионшип) билан ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқди. Оқ уй майсазорида ташкил этилган навбатдаги турнир доирасида жангчиларга бериладиган бонуслар компания томонидан чиқарилган USD1 стабилкоинларида амалга оширилиши маълум қилинди. Бу қадам нафақат спорт, балки молия ва сиёсат оламида ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

World Liberty Financial маълумотларига кўра, UFC жангчиларга жами 250 000 долларгача бўлган бонусларни АҚШ долларига боғланган USD1 рақамли валютасида тўлайди. КоинМаркетКап маълумотлари шуни кўрсатадики, ушбу янгилик фонида USD1 нархи бир долларлик меъёрдан бироз юқорига кўтарилган. Сўнгги 24 соат ичида мазкур активнинг савдо ҳажми 93 фоизга ўсиб, 2,38 миллиард долларни ташкил этди.

Сиёсий баҳслар ва манфаатлар тўқнашуви

“UFC Фреэдом 250” деб номланган ушбу тадбир АҚШ Конгресси аъзолари томонидан кескин танқидга учради. Хабарларга кўра, тадбирни ташкил этиш учун 60 миллион доллар сарфланган. Танқидчилар президентнинг ўз оиласига тегишли бизнес тузилмаларини давлат миқёсидаги тадбирлар орқали тарғиб қилаётганини манфаатлар тўқнашуви деб баҳоламоқда. Демократик миллий қўмита вакили Жаелин ЎҲаллоран Трумпни президентлик ваколатларидан шахсий бойлик орттириш йўлида фойдаланишда айблади.

Оқ уй матбуот котиби Давис Ингле эса бу айбловларни рад этиб, президентнинг активлари унинг фарзандлари томонидан бошқариладиган махсус трастда эканлигини ва ҳеч қандай манфаатлар тўқнашуви мавжуд эмаслигини таъкидлади. Шунга қарамай, Трумпнинг январ ойидаги молиявий ҳисоботларида унинг Ворлд Либертй лойиҳасидаги улуши 50 миллион доллардан ортиқ экани кўрсатилган.

Крипто бозордаги ўрни ва келажак режалари

World Liberty Financial фақат UFC билан чекланиб қолмоқчи эмас. Компания ҳозирда АҚШ Валюта назорати бошқармасига (OCC) миллий траст мақомини олиш учун ариза топширган. Шунингдек, 2025-йилнинг май ойида БАА компанияларидан бири Binance биржасига 2 миллиард долларлик инвестиция киритишда айнан USD1 стабилкоинидан фойдаланишни режалаштираётганини маълум қилган.

Лойиҳа атрофида ҳуқуқий низолар ҳам йўқ эмас. Tron асосчиси Justin Sun Ворлд Либертй компаниясини унинг активларини асоссиз музлатиб қўйганликда айблаб, судга мурожаат қилган. Бунга жавобан Трумпнинг компанияси ҳам унга қарши раддия даъвоси билан чиққан. Шунга қарамай, Сун маъмуриятнинг криптовалюта соҳасидаги умумий сиёсатини қўллаб-қувватлашда давом этишини билдирди.

Ушбу воқеалар АҚШда криптовалюталарни тартибга солиш бўйича янги GENIUS Act қонуни қабул қилинган бир пайтда юз бермоқда. Мазкур қонун стабилкоинлар билан ҳисоб-китоб қилиш учун ҳуқуқий асос яратиб беради, бу эса Ворлд Либертй каби лойиҳалар учун кенг имкониятлар очиши кутилмоқда.

ТрумпUFCКриптовалютаUSD1Ворлд Либертй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда